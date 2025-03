Sto tisíc za pomoc s digitálním stavebním řízením? Kulhánek odměnil ‚zapůjčeného‘ náměstka Trpkoše

Dva měsíce vypomáhal na ministerstvu pro místní rozvoj s projektem digitálního stavebního řízení (DSŘ) a za to si kromě platu odnesl od ministra Petra Kulhánka (STAN) také stotisícovou odměnu. Server iROZHLAS.cz to vyčetl z dat o poskytnutých odměnách na jednotlivých resortech. Náměstek Karel Trpkoš podle ministra stabilizoval projekt stavebního řízení a jím navržený postup se v praxi osvědčil. Na digitalizaci spolupracuje i nadále. Původní zpráva Praha 5:00 13. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Trpkoš pomáhal na ministerstvu pro místní rozvoj dva měsíce | Foto: Petr Topič | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Při nástupu oznámil, že své působení na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) chápe jako dočasné, dokud nedojde ke stabilizaci digitálního stavebního řízení. Náměstek Karel Trpkoš, expert, který stojí za digitalizací agendy ministerstva práce a sociálních věcí, nakonec strávil na resortu ministra Petra Kulhánka (STAN) necelé dva měsíce.

7:49 Inventura mimořádných odměn: Černochová dala svým náměstkům 750 tisíc, Hladík ani korunu Číst článek

„Za úkol měl krizové řízení projektu Digitalizace stavebního řízení, zjištění stavu a navržení dalšího postupu v rámci meziresortní pracovní skupiny vedené ministrem Martinem Kupkou (ODS),“ popsala funkci náměstka Trpkoše mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Karolína Nová.

Za to, jak vyplývá z informací, které server iROZHLAS.cz získal na základě informačního zákona, dostal kromě čtvrtmilionového platu také odměnu 104 tisíc korun. Jde o jediný bonus, který za kritizovaný projekt digitalizace stavebního řízení ministr Kulhánek svým manažerům udělil.

Podle Kulhánka je odměna zasloužená, protože Trpkoš podle něj nastavil v projektu takový postup, který se v praxi osvědčuje. „Odměnu jsem panu náměstkovi udělil za období, kdy bylo potřeba systém rychle stabilizovat a navrhnout, jak dál postupovat, aby bylo stavební řízení průchodné. S ohledem na náročnost této práce i s přihlédnutím na časový tlak a vysokou prioritu projektu považuji udělení odměny za spravedlivé,“ podotkl Kulhánek.

Trpkoš nechtěl výši odměny rozsáhle komentovat. „Samozřejmě pocházím z veřejného sektoru, kde můj předchozí plat byl někde jinde. A tady to beru tak, že jsou nějaká pravidla a že za práci, kterou jsem odvedl a která není špatná, tak jsem dostal odměnu,“ vysvětlil s dovětkem, že sice chápe, že jde o neúspěšný projekt, zrovna jeho působení ale „naštěstí úspěšné bylo“.

Stabilizace systému

Trpkošův tým pokračuje na digitalizaci stavebního řízení na ministerstvu pro místní rozvoj i nadále a to v rámci „horizontální meziresortní spolupráce“, na kterou vláda vyčlenila v rozpočtu 18,5 milionu korun. Náměstek, který se v polovině listopadu přesunul zpět na domovské ministerstvo práce, na svůj tým stále dohlíží.

Odměny na ministerstvu pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyplatilo vloni svému managementu na odměnách 1 954 000 korun.

V průměru se odměna na jednoho vedoucího pracovníka pohybovala ve výši 195 tisíc korun.

Nejvyšší odměny dostali vrchní ředitelé, ti byli ministrem odměněni čtvrtmilionovými částkami. Svým náměstkům ministr Kulhánek udělil odměny od 100-190 tisíc korun.

Klíčové podle něj bylo v první fázi stabilizovat části systému, které úřady potřebují využívat. To se mělo Trpkošovu týmu povést už během října a listopadu loňského roku.

„Pro úřady platí jediná povinnost, která je dána tím takzvaným legislativním bypassem, to znamená využívat elektronickou evidenci dokumentace. Zároveň, protože jsme samozřejmě chtěli udržet v chodu tu digitální cestu, tak jsme stabilizovali i Portál stavebníka. Zbytek toho systému zůstal jako by mimo ten stabilizační rámec,“ popsal náměstek aktuální stav projektu.

Ve zmíněných částech, které stabilizací neprošly, tak podle Trpkoše zůstávají chyby. „Jde primárně o ty části, o kterých jsme řekli, že je není povinnost používat. Tudíž je úřady používají dobrovolně na vlastní nebezpečí,“ doplnil náměstek.

Podle ministerstva se postupně ke zmiňovanému „bypassu“, tedy propojení starého a nového systému stavebního řízení, připojují další stavební úřady. Do konce března by ho mělo využívat všech 652 úřadů.

Hledání viníka

Ministerstvo už z projektu, který i vládní představitelé popisovali jako neúspěšný, vyvodilo první důsledky, které se promítly také do jeho organizační struktury. „S ohledem na lepší řízení všech IT projektů jsme přistoupili s novým rokem k systemizaci úřadu. V této souvislosti vznikla zcela nová sekce IT a došlo také k dalším přesunům agendy,“ napsala mluvčí s tím, že pochybení jednotlivých aktérů se stále ještě vyhodnocuje.

5:58 Provizorní systém digitalizace stavebního řízení jde do druhé fáze. Vstupují do něj další úřady, říká ministr Číst článek

Měl by v tom pomoci třeba i aktuálně dokončovaný audit, který má určit i to, co a kdo je za neúspěch projektu zodpovědný. Už na podzim kvůli tomu zaplatil svým místem exministr Ivan Bartoš (Piráti), kterého odvolal premiér Petr Fiala (ODS). To vedlo k odchodu Pirátů z pětikoaliční vlády.

Na ministerstvu už od té doby nepůsobí ani pirátský náměstek Lukáš Černohorský, který měl projekt na starosti. Ten ještě na konci října loňského roku ve vysílání Českého rozhlasu navržené řešení hájil tím, že celý systém vznikal pod velkým tlakem, protože na jeho přípravu byl pouze rok. Jak ale doplnil, systém nebyl špatný a nebylo třeba se vracet úplně na začátek, stačilo podle něj pouze opravit „programátorské chyby“.

S tím ale resort místního rozvoje pod novým vedením Starostů a také zbytek vlády nesouhlasí. Na základě analýzy čtyř ministerstev se vláda rozhodla vývoj původního systému pozastavit a vysoutěžit řešení znovu. Kompletně otestováno má digitální stavební řízení být do roku 2028. Do té doby bude platit přechodné období, ve kterém budou stavební úřady moci využívat zmiňovaný technologický bypass.

Spolupráce s nasmlouvanými dodavateli systému podle mluvčí Nové přesto stále pokračuje. „Spolupráce běží dle nového harmonogramu. Nyní pracujeme především na nasazení technologického bypassu a na přípravě nové soutěže na dodavatele systémů digitalizace stavebního řízení,“ popsala s dovětkem, že aktuálně sbírá resort informace od úřadů, které by měly sloužit právě k vypsání nové zakázky.