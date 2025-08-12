Stojí za to makat pro svoje sny. Ono se to potom ve výsledku vždycky vyplatí, říká kadetka mise Zero-G

Marie Pykalová se od mala věnuje hře na klavír a violoncello, je úspěšnou tanečnicí a vyniká i ve fyzice. Zapojila se do mise Zero-G, ve které s dalšími kadety zažila stav bez tíže. Je ambasadorkou České cesty do vesmíru a absolvovala stohodinovou simulaci Expedice Mars. Zajímá ji i životní prostředí, spoluzaložila Enviro Skupinku a se svým týmem bodovala v akci S Vysočinou do Evropy. V červnu se stala finalistkou soutěže Středoškolák roku 2025.

Finalistka soutěže Středoškolák roku Marie Pykalová

Co pro vás znamená, že jste se dostala mezi těch top 25 středoškoláků v Česku?
Je to pro mě rozhodně obrovská pocta a musím upřímně říct, že taky velké překvapení, protože jsem to moc nečekala. Když jsem potom poslouchala všechny ty úžasné úspěchy a aktivity ostatních, tak jsem pořád moc nevěřila tomu, že jsem mezi nimi i já. Na druhou stranu je to také obrovská inspirace a jsem za to hrozně vděčná, protože díky tomu jsem poznala konečně podobnou sortu lidí, jako jsem já.

Škála vašich zájmů je hodně široká. Věnujete se tanci, hudbě, ale zároveň jste byla kadetkou mise Zero-G a ambasadorkou České cesty do vesmíru a spousta dalšího. Proč děláte něco navíc ke studiu střední školy? Co vás k tomu vede?
Musím říct, že to asi začalo tím, že moji rodiče byli takoví aktivní. Když jsem byla hodně malá, tak chtěli, abych ideálně zkusila co nejvíc věcí. A nějak se mi nedařilo najít něco, co by mě nebavilo. Takže jsem odmalička zvyklá, že jsou hudba a sport pro mě takové oddechové. Zároveň jsem ale ráda, že umím i další věci než jenom sedět nad knížkou.

A teďka v poslední době, co se týká třeba toho tance nebo fyziky a všeho, co se kolem ní točí, což je právě i mise Zero-G, jsem si už našla sama. Pořád mě ale baví zůstávat u toho, s čím jsem začala jako malá a to je právě ta hudba. Je to pro mě asi forma oddechu, ale zároveň i nějaké další vášně a zkrátka mám ráda dělat hodně věcí.

Soutěž Středoškolák roku

Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.

Čemu byste se chtěla v životě věnovat, čeho byste chtěla dosáhnout?
Můj největší cíl teď aktuálně bude asi odmaturovat, což doufám, že přes tu smršť ostatních aktivit nějak stihnu. Potom bych moc ráda studovala vysokou školu v Německu a poté bych se nejradši zapojila do vývoje raket pro ESA (Evropská kosmická agentura – pozn. red.).

Stále bych ale ráda zůstala u všech těch ostatních koníčků. Hlavně v tanci mám ambice se ještě teďka zlepšit, dokud to půjde, dokud na to mám ještě sloužící tělo. A v té hudbě si to ideálně udržet a nezapomenout jak na ty nástroje hrát.

Máte něco, co byste chtěla vzkázat ostatním mladým lidem nebo svým vrstevníkům?
Určitě bych jim vzkázala to, že se rozhodně nemají vzdávat žádného snu a že nic není nemožné. I když se to, co si pomyslí, zdá jakkoliv snílkovské, tak vždycky je zde nějaká možnost, jak se k tomu propracovat. Nebude to jednoduché, ale stojí za to makat pro svoje sny. Ono se to potom ve výsledku vždycky vyplatí.

