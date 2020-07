V brněnské korupční kauze Stoka obvinila policie dalších 26 lidí a jednu firmu

V další větvi případu brněnské korupce na radnici Brno-střed detektivové obvinili dalších 26 lidí a jednu firmu. S informací přišly server Aktuálně.cz a Seznam Zprávy, kteří se odvolávají na dozorujícího žalobce Radka Mezlíka z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Jedná se o další větev případů, kdy před soudem skončil Jiří Švachula, bývalý politik za hnutí ANO. Brno 14:56 8. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna osoba je obviněna jako člen organizované skupiny, které hrozí sazba do 16 let. Ostatní mohou dostat až osm let vězení. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mohu potvrdit, že bylo zahájeno trestní stíhání 26 fyzických osob a jedné právnické osoby za systém poskytování úplatků, který se týkal Správy nemovitostí městské části Brno-střed,“ uvádí Mezlík pro server Aktuálně.cz.

Podle Mezlíka se jedná hlavně o stavebníky a živnostníky. Jedna osoba je obviněna jako člen organizované skupiny, které hrozí sazba do 16 let. Ostatní mohou dostat až osm let vězení.

Všechny soukromé a jedna právnická osoba jsou obviněny z trestních činů uplácení. Podle dozorujícího vrchního zástupce nejčastěji „za přijetí úplatku, účasti na organizované zločinecké skupině a ve všech případech jde ještě o zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky“, uvádí Mezlík pro Seznam Zprávy.

Úplatky se pohybovaly od 100 tisíc korun do dvou milionů. Ovlivněna měly být zakázky v objemu 130 milionů korun. Aktuálně.cz píše, že podle žalobce bude možné dosáhnout na dohodu o vině a trestu. To by ale znamenalo, že by se stíhaní museli k úplatku přiznat.