Soud chtěl pustit Švachulu obviněného v kauze Stoka z vazby. Státní zástupce okamžitě podal stížnost

Krajský soud v Brně ve středu nečekaně rozhodl o propuštění z vazby obžalovaného Jiřího Švachuly (dříve ANO) souzeného v případu rozsáhlé korupce na radnici městské části Brno-střed. Obžalovaný bývalý politik ale prozatím ve vazbě zůstává, státní zástupce totiž proti rozhodnutí na místě podal stížnost a usnesení soudu o propuštění z vazby není pravomocné. Po tvrdil to žalobce Radek Mezlík. Švachula je ve vazbě od loňského března. Brno 20:39 7. října 2020 Někdejší brněnský politik hnutí ANO Jiří Švachula si kvůli manipulacím s veřejnými tendry může jít sednou až na 16 let do vězení

Na usnesení soudu upozornil server iHNED.cz. Švachula je poslední, kdo zůstává v takzvané kauze Stoka ve vazbě, Městský soud v Brně a následně krajský soud opakovaně nevyhověly žádosti o jeho propuštění z obav, že by mohl uprchnout do zahraničí.

Předsedkyně soudního senátu Jaroslava Bartošová rozhodla o propuštění z vazby podle Mezlíka náhradou za alternativní prostředky. Švachula by měl být pod dohledem probačního úředníka, měl by elektronický náramek a musel by odevzdat pas.

„S propuštěním z vazby obžalovaného nesouhlasím, na místě jsem podal stížnost. Řešit ji bude vrchní soud,“ uvedl Mezlík.

Konání vazebního zasedání bylo neočekávané. V případu se ve středu konalo běžné hlavní líčení, končilo zhruba ve 14.30 a předsedkyně soudního senátu líčení odročila na 2. listopadu.

Vazební zasedání se konalo po odchodu veřejnosti z jednací síně a soudkyně jej nijak předem neoznamovala.

Soud líčení v případu zahájil po roce a půl od policejní razie na radnici Brno-střed. Bývalý místostarosta městské části Švachula byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici městské části Brno-střed.