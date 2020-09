U soudu v kauze Stoka zazněla první přiznání. Peníze si předávali většinou v centru v kavárně

Krajský soud v Brně v úterý pokračoval v projednávání sledovaného případu údajné korupce na radnici Brno-střed. V takzvané kauze Stoka vypovídal obžalovaný podnikatel Lubomír Smolka, který přiznal, že u některých zakázek předával či sám dal úplatek. Přiznal se i bývalý vedoucí technik správy nemovitostí na radnici Brno-střed Petr Kosmák. Brno 17:19 22. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedním z obžalovaných je bývalý brněnský politik Jiří Švachula (ANO), který měl mít vedoucí úlohu v kauze Stoka. | Foto: Alena Hesová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V kauze je obžalováno 11 lidí a dvě firmy včetně někdejšího politika za hnutí ANO Jiřího Švachuly. Právě ten byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici městské části Brno-střed.

Švachula vinu popřel. Výše úplatků podle státního zástupce dosáhla až 47 milionů korun, šlo o 27 zakázek v městské části Brno-střed.

Smolka je spoluvlastníkem stavební společnosti Kros-stav, která je rovněž obžalovaná. Usiluje o status spolupracujícího obviněného. Uvedl, že jej oslovil spoluobžalovaný podnikatel Pavel Ovčarčin.

„Požádal mě, abych pro městskou část Brno-střed vypracoval seznam firem, které mají nějakou historii, které znám, s tím, že zadání měl od Brna-střed. Sepsal jsem asi 25 firem, které jsem znal, ty jsem informoval, že předávám seznam na Brno-střed,“ řekl Smolka. Uvedl, že nebylo řečeno, k čemu bude seznam sloužit, jen k tomu, že se firmy budou účastnit výběrových řízení.

Korupce se podle policie a obžaloby odehrávala právě při zadávání veřejných zakázek, kdy je získávaly vybrané spřátelené firmy. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Smolka přiznal, že v některých případech převzal úplatek od oslovené a následně vítězné firmy a předal jej dál. Ze svých peněz potom poskytoval úplatky, když se vítěznou firmou stala Kros-stav. Ve třech případech provize dával Ovčarčinovi, asi v šesti bývalému vedoucímu investičního odboru v Brně-střed Petru Liškutinovi (také dříve ANO), který údajně Ovčarčina v pozdější fázi nahradil.

Úplatek nebo vyhazov

Odpoledne vypovídal i bývalý vedoucí technik správy nemovitostí na radnici Brno-střed Petr Kosmák, obdobně jako Smolka usiluje o status spolupracujícího obviněného. Uvedl, že ve správě nemovitostí pracoval od roku 2012, o dva roky později se ve správě uvolnilo místo technického náměstka. Na schůzce mu Ovčarčin řekl, že by se jím mohl za určitých podmínek stát.

Nahradit měl ale staré firmy, které se staraly o servis domů, novými s tím, že ty nové budou 15 procent ze zakázek odvádět jim. Ovčarčin mu také údajně řekl, že pokud by to místo nepřijal, hrozí mu „vyhazov“. Ovčarčin následně popřel, že by Kosmákovi tímto vyhrožoval. Kosmák se náměstkem stal, s Ovčarčinem se pak podle něj pravidelně vídal.

Firmy s nabídkou oslovil, Ovčarčinovi pak předával od nich vybrané peníze, z 15 procent šla Kosmákovi dvě. Šlo o firmy či živnostníky provádějící stavební práce, elektrikářské, instalatérské, zahradnické, deratizační, kominické a další. „Vždy mi nechal na výběr těch peněz 14 dní a já mu je předal, v hotovosti, většinou v obálce, většinou někde v centru v kavárně,“ uvedl Kosmák.

Tato věc se řeší v takzvané vedlejší větvi hlavní kauzy, kdy policie letos v létě obvinila z podplácení 26 lidí a firmu. Jde především o živnostníky a zástupce firem, které za úplatky dostaly od správy zakázky. „Úplatky se pohybovaly od 100.000 korun až do výše dvou milionů, celkem za 20 milionů korun. Úhrn zakázek, který měl tímto být ovlivněn, je za 130 milionů korun,“ uvedl už dříve žalobce Radek Mezlík.

Asi v polovině roku 2016 si Kosmáka prý pozval Švachula a řekl mu, že Ovčarčin skončil. „Říkal, že ty úplatky už nebudu nosit Ovčarčinovi, ale přímo jemu,“ uvedl Kosmák. Švachulovu člověku pak podle něj vždy v první polovině měsíce nosil balíček s vybranými poplatky. To trvalo až do jeho zatčení v březnu 2019.

„Vyjadřuju hlubokou lítost na tím, co jsem udělal, vymklo se mi to kontrole. Nechtěl jsem ztratit zaměstnání,“ uvedl Kosmák. Švachula jeho slova popřel, uvedl, že žádné obálky s finančními prostředky nedostával.

Hlavní líčení začalo v pondělí. Švachula popřel, že by založil organizovanou zločineckou skupinu. Řekl, že se sám stal obětí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele Samana El-Talabaniho. Vypovídal také Ovčarčin, že u některých zakázek předával Smolkovi neveřejné informace od Talabaniho, od Smolky pak zpětně inkasoval provize od firem, které díky informacím zakázku vyhrály.

