Musel jsem odevzdávat 15 procent ze získané zakázky, popsal svědek korupční jednání v kauze Stoka

Bylo to jako píchnutí od špendlíčku, odmítá herpetolog Hnízdil, že by dívku v Jenštejně uštkl had

„Rozteč těch vpichů je dost veliká, takže by to musel být dost veliký had. A hadi v této velikosti, který by tohle musel udělat, má zuby jako slabší hřebík,“ popsal zkušený herpetolog.