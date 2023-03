Zažila všechny české i československé prezidenty. Ani inauguraci Pavla si stoletá paní z Ostravy nenechá ujít

Na čtvrteční inauguraci se pečlivě chystá i stoletá Božena Poštulková z Ostravy. Narodila se do atmosféry Masarykovy první republiky, zažila všech jedenáct československých a českých prezidentů, dvě totality a teď se v televizi v domově seniorů Kamenec bude dívat na slavnostní slib dvanácté hlavy státu – zvoleného prezidenta Petra Pavla. Těší se hlavně, že uvidí areál Pražského hradu a ceremoniál zažije alespoň zprostředkovaně. Reportáž Ostrava 11:30 9. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Božena Poštůlková | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Se sociální pracovnicí domova seniorů Evou Košárkovou jsme teď vešli do velké prostorné jídelny. Za námi je plátno, kde, jak mi pracovnice vysvětluje, budou klienti sledovat inauguraci prezidenta.

„Naše klienty to samozřejmě zajímá, už jenom z toho důvodu, že je to zcela nový prezident a krásný muž,“ popisuje Radiožurnálu Košárková.

Žije zde i pár klientů, kteří zažili všechny prezidenty. Jak dále uvádí sociální pracovnice, jsou zde i pamětnice, které zažili i Masarykovo prezidentování.

Božena Poštůlková má jemné bílé vlasy střižené nakrátko. S pomocí chodítka si zajde i na nákup do bufetu v přízemí. „Inaugurace sleduji pořád. Na Hradě jsem byla i na zájezdech,“ říká.

Je jednou z mála, která zažila a také si pamatuje všechny české a československé prezidenty. „Jeden se mi líbil a jeden se mi nelíbil. Nejraději vzpomínám na Havla, byl příjemný,“ míní paní Božena, která loni oslavila sté narozeniny.

Je to žena, která pamatuje doby, kdy byl na Hradě Tomáš Garrigue Masaryk. „Jako prezidenta jsem ho měla velmi ráda. Byl to inteligentní člověk. To bylo něco, když třeba seděl na koni,“ uvádí.

Pamětnice si už trénuje, jak si zapne televizi při inauguraci prezidenta. „Nemusí být špatný, když se na to dal a má na to rozum,“ komentuje paní Božena zvoleného prezidenta Pavla. „Když to vyhrál, tak musí být chytrý. Ani jsem nepočítala, že to vyhraje.“

„Hodně zdraví, a aby udělal všechno dobré pro republiku, aby nebylo tak draho a abychom to všechno dali do ‚správné koleje‘,“ vzkazuje nově zvolenému prezidentovi stoletá Božena Poštůlková.