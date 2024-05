Příběh kutnohorské sekty vyvrcholil v říjnu roku 2022, když zubařka Magdalena a učitelka v důchodu Irena usmrtily vůdce společenství Richarda Šiffera.

Několik let totiž žily v přesvědčení, že po smrti vůdcovo tělo zmizí, odejde na druhý břeh, jak Šiffer konzistentně hlásal.

Tomuto činu ale předcházely dlouhé roky manipulace a upevňování postavení. Šiffer totiž po vzoru svého otce začínal kolem roku 2000 jako léčitel, který pomáhá lidem s léčením nemocí i diagnostikou problémů.

Stoupenci Příběh kutnohorské sekty a praktiky jejího vůdce Richarda Šiffera přibližuje nový pětidílný podcast Radiožurnálu Stoupenci. 1. díl: Léčil nás On

Na začátku byl samozvaný léčitel. Richard Šiffer. Navštěvovali ho klienti, kteří již měli stanovenou diagnózu, ale i jen ti, kteří se necítili dobře. Léčil přikládáním svých rukou na holou kůži. Tvrdil, že říká orgánům v těle, co mají dělat. 2. díl: Vnitřní kruh

Pro část klientů časem přestal Richard být jen léčitelem. Stával se jejich důvěrným přítelem a životním rádcem. Richard sice nevypadal jako duchovní vůdce, ovlivnil ale životy desítek lidí.

3. díl: Richardova pravda

Richard hlásal bizarní teorie a nauky, u žádné nezůstal příliš dlouho. Některým to ale imponuje. Richard se pro ně postupně stává takřka svatým mužem oproštěným od nízkých potřeb. V soukromí byl ale jiný. Co pro něj ženy znamenaly? Jak naléhavý byl jeho hlas?

4. díl: Bezmezně oddaní

Lidé, kteří Richarda obklopovali v posledním roce jeho života, v něm viděli Boha. Slepě poslouchali jeho příkazy. Jejich Bůh ale začíná být krutý. Bezmezná oddanost přivede Richardovy stoupence až k drastickým lesním rituálům, ve kterých šlo o život. Proč se jich účastnili?

5. díl: Z druhého břehu

Richard se po tragických událostech uvnitř jeho společenství rozhodne zemřít. Po jeho smrti jsou jeho stoupenci opuštěni. Pomalu začínají procitat. Ještě dlouho ale mají pocit, že slyší jeho hlas. Kolik času budou ještě potřebovat, aby zapomněli? A mohou vůbec zapomenout?



„Já ho pamatuju jako úplně jinýho, milýho člověka, samozřejmě – vy jste mu dal peníze, nikdy si neřekl víc, ta sazba byla stejná od začátku. Všem holkám říkal ‚kočko‘, ‚ahoj kočko‘ a chlapům ‚čau chlape‘, hned si tykal, podal ruku, měl svaly veliký, byl velice spontánní. Hned jsme si tykali,“ vzpomíná na něj v podcastové sérii Stoupenci jeho bývalá klientka Barbora, která si nepřála uvést své pravé jméno.

Léčitele Šiffera navštěvovala téměř 15 let a za každé sezení, kdy přikládal ruce na její tělo, mu platila 500 korun v hotovosti. Jen tak se ale k němu objednat nešlo, většinou chtěl o zájemci vědět dopředu informace a poptával i fotku.

„On říkal, že umí říct těm orgánům ve vašem těle, co mají dělat. Potřebuje, aby chrlila slinivka, aby rostla svalová hmota a tak dále. Takhle říkal, že to dělá. Vždycky říkal, že se mu nejlíp nastavují geny, když je dítě ještě embryo. Tam nastaví, že bude mít dobrou imunitu, že bude zdravé celý život,“ popisuje usměvavá a energická žena z Kutnohorska s tím, že později už neléčil Šiffer jednotlivce, ale celé skupiny lidí najednou.

Od léčení se pak rychle přešlo k řešení životního stylu, radám o bankovních půjčkách nebo výběru nového auta. Ve skupinách si Šiffer také začal vybírat oběti, které před ostatními ponižoval.

To zažila i další jeho klientka Věra. Dnes již důchodkyně ho navštěvovala s celou rodinou několik let. Samozvaný léčitel jí slíbil, že ji nechá zhubnout. Dodnes neví, jak to dokázal, svůj slib skutečně dodržel, ale málem ji to stálo život.

„Byla jsem fakt živá kostra, rozhodilo se mi srdce, štítná žláza a už jsem začala chodit k doktorům, dvě doktorky mi řekly, že umřu. Ztratila jsem svalovinu a že když se nedám dohromady, tak umřu,“ popisuje. Návštěvu lékařů přitom vyučený kuchař Šiffer zakazoval, ze společenství ji pak vyhodil.

Věra tvrdí, že se kvůli tomu odzizila s dcerou. „Mně pak holka řekla, že mu podrážím autoritu a že ho neposlouchám, že neposlouchám pokyny, co on mi tvrdí, a že si dělám, co chci, že chodím k doktorům,“ vrací se do minulosti a ohlíží se za možnými důvody, proč se její rodina nakonec zcela rozpadla.

PŘÍPAD KUTNOHORSKÉ SETKY Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda Šiffera v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. U soudu vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Další jednání, během kterého vystoupí autoři revizního znaleckého posudku obou žen z oblastí psychiatrie a psychologie, je nařízeno na 27. května 2024. Tři měsíce před úmrtím Šiffera ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk, již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Šifferových stoupenců.

Vít Kubant, Martin Štorkán a Antonín Viktora