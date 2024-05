Ponižování, zesměšňování, šikana i mučení. To bylo běžné chování v kutnohorské sektě, kterou vedl vyučený kuchař Richard Šiffer. Jeho život skončil v říjnu 2022, kdy přesvědčil dvě stoupenkyně, aby mu pomohly zemřít. Detailně to rozkrývá podcast Radiožurnálu Stoupenci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Richardova pravda

V jeden moment pátrání reportéři získali tajně pořízenou nahrávku jednoho dne léčení u Richarda Šiffera. V bytě kutnohorského panelákového domu se ten den – na konci ledna 2022 – u něj vystřídalo hned několik klientů. Vedl s nimi rozhovory na různá témata a dával jim rady: jak správně investovat, jak mají cvičit, jak sázet kytky.

Kromě toho jim ale vyprávěl i o tom, že má všemožné nadpřirozené schopnosti.

Například, že se nepotí. „Já se neumím potit. To je úplně něco jiného. Když vidíš třeba moje povlečení, to není pot. To je něco, něco. Je to něco, já nevím, jak to nazvat, jsou to prostě jiné látky. Ty se zpotíš, smrdíš, prostě pot. Já mám úplně něco jiného, nevím, jak to popsat,“ tvrdí například jedné skupině, kterou hromadně léčil.

Stoupenci Příběh kutnohorské sekty a praktiky jejího vůdce Richarda Šiffera přibližuje nový pětidílný podcast Radiožurnálu Stoupenci. 1. díl: Léčil nás On

Na začátku byl samozvaný léčitel. Richard Šiffer. Navštěvovali ho klienti, kteří již měli stanovenou diagnózu, ale i jen ti, kteří se necítili dobře. Léčil přikládáním svých rukou na holou kůži. Tvrdil, že říká orgánům v těle, co mají dělat. 2. díl: Vnitřní kruh

Pro část klientů časem přestal Richard být jen léčitelem. Stával se jejich důvěrným přítelem a životním rádcem. Richard sice nevypadal jako duchovní vůdce, ovlivnil ale životy desítek lidí.

3. díl: Richardova pravda

Richard hlásal bizarní teorie a nauky, u žádné nezůstal příliš dlouho. Některým to ale imponuje. Richard se pro ně postupně stává takřka svatým mužem oproštěným od nízkých potřeb. V soukromí byl ale jiný. Co pro něj ženy znamenaly? Jak naléhavý byl jeho hlas?

4. díl: Bezmezně oddaní

Lidé, kteří Richarda obklopovali v posledním roce jeho života, v něm viděli Boha. Slepě poslouchali jeho příkazy. Jejich Bůh ale začíná být krutý. Bezmezná oddanost přivede Richardovy stoupence až k drastickým lesním rituálům, ve kterých šlo o život. Proč se jich účastnili?

5. díl: Z druhého břehu

Richard se po tragických událostech uvnitř jeho společenství rozhodne zemřít. Po jeho smrti jsou jeho stoupenci opuštěni. Pomalu začínají procitat. Ještě dlouho ale mají pocit, že slyší jeho hlas. Kolik času budou ještě potřebovat, aby zapomněli? A mohou vůbec zapomenout?



Při jiné seanci se snažil dokázat, že nemá běžné lidské tělo, čímž se snažil podtrhnout svou teorii o tom, že není obyčejný člověk. Sám se totiž prohlašoval za nadpřirozenou bytost s magickou mocí.

„Šáhni mi tady na ruku, ale opatrně, šáhni mi jako na kůži, jako jemně,“ vyzval jednu z žen, která k němu vzhlížela. Klientka k němu přistoupila a po chvíli se z jejích úst ozvalo: „Necítím jako tělo, nevím, jak to říct. Jak když šahám na nějakou blánu prostě.“

Dalším klientům pak Šiffer tvrdil, že je někdo okrádá o peníze. „Ona krade v malým, ona krade v tisícovkách, dej mi chvilku, já vám to spočítám,“ řekl.

Po několika vteřinách ticha svou vizi upřesnil: „Ne, deset tisíc nikdy nepřekročila. Jo, většinou ty krádeže byly kolem pěti tisíc. Pět litrů tam vidím, kolem pěti litrů.“

Léčitelovy dvě tváře

To, že každé skupince, kterou za ten den léčil, vyprávěl jiné historky, nebylo nic překvapivého. Žil totiž dva životy. Zatímco jeho klienti a stoupenci ho považovali za velmi slušného člověka, u něj doma byla realita jiná.

Před soudem to nastínila jeho bývalá partnerka, která s ním dvacet let sdílela domácnost. „Chci vám sdělit spoustu informací, které jsem za ty roky zažila. Spoustu intimních záležitostí, kdy nám ubližoval, kdy nás týral, kdy jsme utíkaly z bytu. Zažívaly jsme s ním strašné věci,“ zdůvodnila před soudem, proč žádá, aby vypovídala s vyloučenou veřejností.

Právě tato žena s dcerou od něj na konci roku 2021 za dramatických okolností, když Šiffer v jiném bytě léčil, utekly. Vůdce sekty se je snažil dostat zpátky, posílal za nimi své stoupence. Záhy ale pochopil, že je to marné. Společenství tak už nebylo jako dřív.

Z výpovědí členů vyplynulo, že k manipulaci a ponižování jednotlivých členů se přidalo i násilí, které na sobě páchali mezi sebou na pokyn vůdce Šiffera. Stejně tak i on za zavřenými dveřmi měl fyzicky týrat zubařku Magdalenu.

Dotazy na religionistu Tento pátek 31. května proběhne od 12.00 hodin živá debata s předním českým religionistou Zdeňkem Vojtíškem, kterou najdete na stránkách webu iROZHLAS.cz a na youtubovém kanále. Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se sekt a nových náboženských hnutí, můžete jej zaslat na e-mailovou adresu stoupenci@rozhlas.cz.

PŘÍPAD KUTNOHORSKÉ SETKY Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda Šiffera v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. U soudu vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Další jednání, během kterého vystoupí autoři revizního znaleckého posudku obou žen z oblastí psychiatrie a psychologie, je nařízeno na 10. června 2024. Tři měsíce před úmrtím Šiffera ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Šifferových stoupenců.

Vít Kubant, Martin Štorkán a Antonín Viktora