Když se Richard Šiffer rozhodl odejít ze světa, zanechal po sobě desítky nejvěrnějších následovníků. Část z nich nechtěla uvěřit tomu, že by léčitel odešel do lepšího světa, jak dlouhodobě hlásal, sám a je nechal žít zde. „Mysleli jsme si, že je někde schovaný, protože na něj přišli kvůli daním nebo cokoliv,“ říká Lucie v 5. díle investigativního podcastu Stoupenci.

Vůdce kutnohorské sekty Richard Šiffer dlouhá léta následovníkům tvrdil, že je z jiného světa. Postupem času je přesvědčil o tom, že zde má pouze úkol, jak pomoci lidem, a potom se vrátí. Svým klientům vyprávěl o tom, jak v noci odchází za svými kolegy do jiných dimenzí a až zemře, přijdou pro něj a jeho tělo tak zmizí.

To mu uvěřily i zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena, které jsou nyní obžalované z jeho vraždy. V pondělí večer, tedy v den, kdy Šiffer zemřel, nepřímo oznámil i svým nejvěrnějším, že jeho mise skončila. „Říkal: ‚Už se můžu vrátit domů‘,“ vypověděla před soudem jedna z nich.

V ženě to v tu chvíli ale nevyvolalo žádné obavy. „Tak tím, že jsme hodně řešili takové ty nadpřirozené věci, tak mi to nepřišlo nijak nenormální. Nepřemýšlela jsem nad tím, jak by to udělal nebo jakým způsobem by odešel,“ vysvětlovala.

Stoupenci Příběh kutnohorské sekty a praktiky jejího vůdce Richarda Šiffera přibližuje nový pětidílný podcast Radiožurnálu Stoupenci. 1. díl: Léčil nás On

Na začátku byl samozvaný léčitel. Richard Šiffer. Navštěvovali ho klienti, kteří již měli stanovenou diagnózu, ale i jen ti, kteří se necítili dobře. Léčil přikládáním svých rukou na holou kůži. Tvrdil, že říká orgánům v těle, co mají dělat. 2. díl: Vnitřní kruh

Pro část klientů časem přestal Richard být jen léčitelem. Stával se jejich důvěrným přítelem a životním rádcem. Richard sice nevypadal jako duchovní vůdce, ovlivnil ale životy desítek lidí.

3. díl: Richardova pravda

Richard hlásal bizarní teorie a nauky, u žádné nezůstal příliš dlouho. Některým to ale imponuje. Richard se pro ně postupně stává takřka svatým mužem oproštěným od nízkých potřeb. V soukromí byl ale jiný. Co pro něj ženy znamenaly? Jak naléhavý byl jeho hlas?

4. díl: Bezmezně oddaní

Lidé, kteří Richarda obklopovali v posledním roce jeho života, v něm viděli Boha. Slepě poslouchali jeho příkazy. Jejich Bůh ale začíná být krutý. Bezmezná oddanost přivede Richardovy stoupence až k drastickým lesním rituálům, ve kterých šlo o život. Proč se jich účastnili?

5. díl: Z druhého břehu

Richard se po tragických událostech uvnitř jeho společenství rozhodne zemřít. Po jeho smrti jsou jeho stoupenci opuštěni. Pomalu začínají procitat. Ještě dlouho ale mají pocit, že slyší jeho hlas. Kolik času budou ještě potřebovat, aby zapomněli? A mohou vůbec zapomenout?



Po poslední léčebné seanci začal léčitel konat. Zubařce Magdaleně odeslal textovou zprávu: „Do dvou to musím stihnout, nenech mě v tom.“ Ve dvě hodiny ráno už měl být mrtvý, aby ho mohli podle něj vyzvednout kolegové z jiné dimenze. Jenže tělo nezmizelo.

Obě ženy pak zůstaly podle obžaloby se Šifferovou mrtvolou celý den a odpoledne šly na policii nahlásit, že mají v bytě panelového domu tělo, které mělo zmizet, což se nestalo.

Ostatní členové společenství si odmítali připustit, že by jejich nejbližší přítel zemřel. „Mysleli jsme si, že je někde schovaný, protože na něj přišli kvůli daním nebo cokoliv. Co se stalo, jsem se dozvěděla až z novin někdy za půl měsíce a úplně jsem tomu nevěřila. Brala jsem to tak, že je to hozené, aby měl klid, aby se mohl někde schovat, dokud se všechno neuklidní,“ říká bývalá členka Lucie v pátém díle investigativního podcastu Stoupenci.

Celou dobu navíc doufala, že nad ní léčitel stále drží ochrannou ruku, a proto si každý týden schovávala 500 korun, které by mu jinak zaplatila za léčebné sezení.

Po několika měsících, kdy zprávám o smrti léčitele uvěřila, propadla depresím. „To bylo hodně krušné, nebyla jsem schopná vůbec nic, měla jsem hysterické záchvaty a byla jsem na tom hodně špatně. Začala jsem se dávat dohromady až po měsíci, protože se všechno prostě rozpadlo, nedávalo už nic smysl a nerozuměla jsem tomu, proč nás tady nechal,“ vzpomínala.

Vrátí se pro mě?

Zubařka s důchodkyní skončily okamžitě po činu ve vyšetřovací vazbě. Později vypověděly, že i jim samotným trvalo několik týdnů, než přestaly doufat v to, že si pro ně Šiffer přijde.

V ten moment bývalou učitelku Irenu nepoznávala ani její dcera Šárka. „Viděli jsme ji jenom na chodbě, když bylo vazební zasedání, a to jsme viděli, že je úplně mimo. Ten její pohled a všechno, to bylo vidět, že je jak v úplně jiné realitě. Úplně mimo, nevnímala vůbec. To bylo strašné ji takhle vidět,“ popsala reportérům v podcastu.

Postupně se podle ní začala vracet do reality a obnovovat vztah se svými dětmi, který byl po několikaletém přátelství s léčitelem Šifferem velmi narušený. „To byla najednou velká změna, to, že jsme cítili, že je to ona a že je tam sama za sebe. Předtím to nebyla ona. Byla jako nějaká loutka, která se vzdala vlastního vedení. Měla jsem pocit, že se postupně léčí z nemoci, co měla,“ vzpomínala.

V navázání vztahu jim zřejmě pomohlo i to, že za celou dobu nikdy kontakt zcela nepřerušily, což jako prevenci doporučuje i přední český religionista Zdeněk Vojtíšek z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

„Tento požadavek má samozřejmě i konkrétní projevy a tím nejdůležitějším je neargumentovat, nehádat se, nesnažit se někoho přesvědčit, protože jednak je to zbytečné a za druhé to ohrožuje právě ten vztah,“ řekl dříve pro iROZHLAS.cz.

PŘÍPAD KUTNOHORSKÉ SETKY Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda Šiffera v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. U soudu vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Další jednání, během kterého vystoupí autoři revizního znaleckého posudku obou žen z oblastí psychiatrie a psychologie, je nařízeno na 10. června 2024. Tři měsíce před úmrtím Šiffera ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Šifferových stoupenců.

Vít Kubant, Martin Štorkán a Antonín Viktora