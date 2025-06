Před více než dvěma roky začal pražský soud rozplétat úmrtí muže, které nahlásily dvě ženy: zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena. Policii oznámily, že mají v bytě mrtvé tělo, které mělo zmizet, ale nezmizelo. Soud je za vraždu v červnu odsoudil na 12 a 13 let vězení.

Jak upozornil server iROZHLAS.cz a Radiožurnál ve zpravodajských textech a investigativní sérii Stoupenci, obžalované ženy byly součástí sekty, kterou shromáždil zemřelý kutnohorský léčitel Richard Šiffer.

Radiožurnál nyní v nových dvou dílech série Stoupenci s názvy Příčina a následek a Ztráta spojení přináší první veřejná svědectví obou žen, která zazněla před soudem.

Irena začala léčitele Šiffera navštěvovat v roce 2007 na doporučení svých známých. Nebyla to ale její první zkušenost s alternativním přístupem k medicíně. Řadu let již hledala nové možnosti, které přinesla porevoluční doba v oblasti duchovna a esoterismu.

„Můj první kontakt s panem Šifferem pro mě bylo velikým štěstím. Byla jsem v tu dobu šťastná, že jsem se k němu mohla dostat, protože jsem se setkala konečně s bytostí, která pro mě reprezentovala naplnění toho, že sem přichází možnosti a informace, že existuje léčení na dálku, že existuje určitá kvantová teorie přenosu,“ vrací se Irena na počátek zkušenosti s léčitelem.

Magdalena se k Šifferovi dostala při studiu na vysoké škole přes spolužáka z kolejí, který s rodinou léčitele již nějakou dobu navštěvoval. I když to bylo o několik let později než v případě Ireny, z léčitele měla podobný pocit. Byla přesvědčená, že jí pomáhá.

„Když jsem Richarda poznala, tak se choval velmi přátelsky a reflektoval to, že psychické vlivy působí na tělo. Příčinou nemocí pro něj bylo to, že moje špatné myšlení způsobuje moje zdravotní problémy, že existuje nějaká příčina, následek,“ popisuje Magdalena.

Netrvalo ale dlouho a od porozumění a přátelského tónu se postupně začalo přecházet k výčitkám a šikaně uvnitř celé skupiny. „Zavřeli mě třeba do kufru od auta, to byla taková jeho oblíbená kratochvíle. Zavřít do kufru, objet desetkrát, patnáctkrát kruháč. Byla jsem domlácená, zvracela jsem. Z toho měl obvykle hroznou srandu, takže se to celý zopakovalo,“ přibližuje, že vedle verbálních útoků čelila i fyzickému napadání.

To Irena nezažila. Celým společenstvím byla vnímána jako léčitelova pravá ruka a vykonavatelka jeho pokynů. Udržoval si ji proto blízko sebe a zároveň dokázal odhadnout, že jí k sobě potřebuje připoutat jiným způsobem. Podařilo se mu to tím, že Irenu odstřihl od jejích dětí.

„Řekl mi, že musím něco udělat se svými dětmi. Řekl mi, že se ke mně chovají ošklivě, že mě zneužívají a že jsem pro ně hadr na holi, že to jenom nevidím, protože mám zvýšený ženský mateřský hormony,“ popisuje s chvějícím se hlasem.

Situace ve společenství se diametrálně změnila v posledním roce Šifferova života, kdy od něj utekly dvě ženy, se kterými dlouhodobě žil. V ten moment se mu rozpadl svět a léčitel zcela propadl zvrácenému vnímání reality. Magdu si nastěhoval k sobě do bytu, kde ji ale několik měsíců fyzicky a psychicky týral a znásilňoval.

„Vůbec jsem nechápala, co se stalo. Měla jsem pocit, že mě znásilnil vlastní otec. Vůbec jsem nevěděla, co to bylo,“ přemítá zubařka.

Především z výpovědi Magdaleny je zřejmé, jak postupné propadání léčiteli Šifferovi a později vůdci sekty bylo. „Mělo to nějakou posloupnost. Skrz moje pocity viny se utvořila živná půda. Dokázal mě uzamknout ve svém světě, začal kolem mě stavět nějakou zeď, postavil kolem mě hrad, utěsnil okenice. Tam tomu vládl, tam nás zavřel a v tom jsem žila,“ říká.

PŘÍPAD KUTNOHORSKÉ SEKTY Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda Šiffera v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. U soudu vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. V případu sice v červnu padnul první rozsudek, ale obě ženy se okamžitě odvolaly. Magdalenu poslal soud na 12 let do vězení a udělil jí čtyřletý zákaz práce ve zdravotnictví, Ireně vyměřil 13letý trest odnětí svobody. O odvolání bude rozhodovat Vrchní soud v Praze. Tři měsíce před úmrtím Šiffera ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk, již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Šifferových stoupenců.

Vít Kubant a Antonín Viktora