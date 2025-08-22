Stovka mrtvých z autonehod? ‚Lež a dehonestace lidského života,‘ hodnotí Sterzikovy výroky historici
Předseda hnutí Stačilo! a proruský dezinformátor Daniel Sterzik přezdívaný Vidlák přispěchal na výročí sovětské invaze do Československa s kontroverzními výroky. Naše země zaplatila podle něj za okupaci „nějakou stovkou mrtvých z autonehod“. Dodal také, že okupanti odešli a „všechno nám tady nechali“. Jeho výroky historikové vyvrací. Sama šéfka KSČM Kateřina Konečná, hlavní tvář Stačilo!, nechtěla letos výročí 21. srpna 1968 příliš komentovat.
„Není na světě moc zemí, které by za dvacetiletou okupaci zaplatily nějakou stovkou mrtvých z autonehod,“ prohlásil Sterzik, který kandiduje ve sněmovních volbách, v rozhovoru pro Parlamentní listy, který byl vydaný den před výročím srpnové okupace.
Něco podobného tvrdil před šesti lety i tehdejší místopředseda komunistů Stanislav Grospič. Mrtví v srpnu 1968 byli podle něj oběťmi dopravních nehod. Později se za svá slova omluvil.
Kam vstoupí noha sovětského vojáka, tam platí ruský vliv. Vidíme to už po staletí, říká historik Bárta
Číst článek
Podle Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) totiž něco takového není pravda. „Celkem si okupace Československa do konce roku 1968 vyžádala 137 mrtvých, zhruba 500 těžce a stovky lehce zraněných,“ stojí na jeho webu.
„Největší ztráty byly po střetu sovětských vojáků s neozbrojeným davem v okolí budovy Československého rozhlasu v Praze,“ dodává.
Proti Sterzikovu výroku se pak ostře ohradil historik Milan Bárta z ÚSTR. „Jde o dehonestaci lidského života. Je to jednoznačně lež a záměrná bagatelizace situace, která nastala. Má snižovat roli sovětské armády u nás a překroutit minulost,“ řekl pro server iROZHLAS.cz.
„Za těch dvacet let bylo více než 400 mrtvých. Přestože velká část z nich byly autonehody, tak již první den okupace tam najdeme 30 zastřelených obětí, dva lidi záměrně přejely sovětskými tanky, další zahynuli v hořících domech u rozhlasu,“ upřesnil.
A podobně to vidí i historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu.
„Stovka mrtvých při autonehodách to rozhodně nebyla. Do konce roku 1968 bylo 137 mrtvých. Navíc to nebyly autonehody jako každé jiné. Byly to nehody s těžkou technikou, nejen tanky, ale třeba i s velkými nákladními auty. A ta vozidla se tady pohybovala bez jakéhokoli upozornění. Kdyby se na tu problematiku podíval pozorně, zjistil by, že to takto říct nelze,“ odmítl Sterzikova slova.
‚Okupanti nám tu vše nechali‘
Nešlo ale o jediný výrok, který Sterzik ve zmíněném rozhovoru pronesl. „Není na světě moc okupantů, kteří by odešli bez jediného výstřelu a všechno nám tady nechali,“ řekl.
Mnozí lidé mají opravdu pokroucený pohled na svět, řekl Pavel na pietní akci k událostem z roku 1968
Číst článek
Sověti nám ale podle historika Bárty rozhodně všechno nenechali. „Jsou známy fotografie, jak si odvážejí, co mohou. Nechali nám tady naopak obrovskou ekologickou zátěž, obrovské škody a zaminované prostory,“ vyjmenoval s tím, že tak šlo spíše o danajské dary, které nikdo nechtěl.
Historik Tomek označil Sterzikova slova za nehoráznost. „Sověti tady postavili černé stavby, které se musely zbořit. Postavili jsme pro ně za mnoho miliard budovy, byty a další zařízení. Zanechali tady obrovské ekologické škody. A jednání o vyrovnání škod skočila patem,“ zdůraznil.
V roce 1968 si navíc podle Tomka sověti vyjednali vyděračský kurz 32 korun k rublu. „Ročně jsme na tomto kurzu tratili 500 milionů korun, což tehdy byly jiné peníze. Bylo to soustavné okrádání,“ poznamenal. A zmínil i vyjednané bezcelní odbavení.
„Co si tady nakoupili, to si s sebou odvezli – lustry, koberce, vybavení domácnosti, sklo nebo porcelán. Důstojnické rodiny se tu vybavovaly, protože to zboží v Sovětském svazu nebylo,“ doplnil Tomek.
A také on oba Sterzikovy výroky ostře kritizoval. „Buď je to lež, nebo je to naprostá ignorace. Fakta jsou dávno zveřejněná. Je to zneužívání historie pro politický boj,“ uzavřel.
Bez omluvy
Na rozdíl od Grospiče se ale Sterzik za své výroky omlouvat nehodlá. Za svými slovy si stojí. V rozhovoru prý jen zdůraznil odlišnost okupace z roku 1968 v porovnání s jinými.
‚Slyšíte střelbu.‘ Když Sověti roku 1968 obsadili rozhlas v Praze, převzala vysílání krajská studia
Číst článek
„Sovětskou okupaci nijak nebagatelizuji, jen ji zasazuji do geopolitického světového rámce. Byla tragédií, nicméně bych ocenil, kdybychom i k jiným okupacím měli stejný přístup,“ dodal pro iDnes.cz a zmínil německou okupaci za druhé světové války.
Okupace Československa v roce 1968 je pro komunisty palčivým tématem. Hlavní tvář Stačilo! a šéfka KSČM Kateřina Konečná se k němu ale letos nechtěla příliš vyjadřovat. „Historii necháváme historikům,“ uvedla pro server Novinky.cz.
Před čtyřmi lety v rozhovoru pro Českou televizi přitom opakovaně odmítla odpovědět na otázku, zda 21. srpen 1968 byla okupace nebo pomoc. Události jen označila za „obrovskou chybu“.
Sterzik alias Vidlák
Daniel Sterzik je známý pod pseudonymem Vidlák, neboť vystupuje jako zemědělec z jižní Moravy, který umí zpracovat zvířata od kuřat po prasata a nemá problém ani s kydáním hnoje. Proto má také blog Vidlákovy kydy.
Přestože na sociálních sítích byl činný již roky, popularitu mu vyneslo až období covidu, v němž cílil na lidi nespokojené s postupem státu během pandemie.
„Díky sociálním sítím mohl vyrůst a dostat se tam, kde je nyní. Racionálně si vytipoval, na co naloví popularitu a jak ji pak zužitkuje,“ popsal pro server Seznam Zprávy politolog Josef Mlejnek.
Nezáleží na autorovi, je to provokace, uvedla ruská ambasáda k falešnému příspěvku Němcové
Číst článek
Na facebooku jeho blogu, kde má přes 50 tisíc sledujících, se dají dohledat vedle proruských narativů také čiré dezinformace. Třeba skoro tři roky starý příběh o tom, že ČEZ lidem na jižní Moravě hromadně odpojuje elektroměry. Příspěvek nasbíral tisíce reakcí. Ukázalo se ale, že ČEZ na jižní Moravě distribuční síť nespravuje.
Letos v únoru pak zmínil tweet senátorky ODS Miroslavy Němcové, ve kterém Rusům měla přát, aby si znovu zažili blokádu Leningradu. Žádný takový příspěvek ale nenapsala.
Konečná se ho ale v tomto ohledu zastala. „O žádné dezinformaci z jeho strany nevím. A pokud má někdo pocit, že píše dezinformace, tak ať se ptá jeho, kde na to přišel,“ uvedla pro Seznam Zprávy.
Až do roku 2023 pracoval Sterzik ve firmě Navos z koncernu Agrofert, který ovládal šéf ANO Andrej Babiš, také on letos kandiduje do Sněmovny. A později Sterzik pomáhal jako asistent europoslanci Ondřeji Dostálovi, prvnímu místopředsedovi Stačilo!.
„Sterzik je známý především svým hlasitým odporem ke všemu a ke každému,“ popsal v březnu pro iROZHLAS.cz politolog Lukáš Jelínek poté, co se Sterzik postavil do čela Stačilo!.
„Je to jasná ukázka sázky na radikální, antisystémové a v určitých situacích třeba i extrémní prostředí, ve kterém se dokáže orientovat,“ uzavřel.