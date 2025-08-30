Stovky milionů korun za nekvalitní boty pro vojáky stát nezíská. Žalobci případ definitivně uzavřeli
Ministerstvo obrany neuspělo se svou stížností proti odložení vyšetřování firmy Xena Praha, která dodávala armádě sportovní obuv. Podle resortu byla dodávka nekvalitní a žádal jejich reklamaci a smluvní pokutu ve výši stovek milionů korun. Firma se ale závazkům vyhnula fúzí se zahraniční společností. Policie případ prověřovala pro možné poškození věřitele, porušení zákona ale nezjistila. A státní zástupce tyto závěry potvrdil.
„Ministerstvo obrany, potažmo Česká republika, obdrželo usnesení státního zastupitelství o zamítnutí stížnosti. V tuto chvíli neexistují další kroky, kterými by měl resort možnost jej zvrátit,“ napsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva obrany Marek Vala.
Ani tvrdá smlouva nepomohla. Obrana zřejmě stovky milionů korun za nekvalitní boty pro armádu nezíská
Číst článek
Česko tak definitivně ztratilo naději, že by vymohlo čtyřmilionovou škodu a smluvní pokutu ve výši bezmála 700 milionů za dodávku nekvalitní sportovní obuvi pro vojáky. Právě stížnost u dozorujícího státního zástupce byla totiž poslední možností, jak rozhodnutí policie, která kauzu na začátku května odložila, ještě zvrátit.
Policisté se případem začali zabývat před pěti lety na základě trestního oznámení ministerstva obrany.
Resort totiž zjistil, že firma Xena Praha podnikatele Vlastislava Římského (aktuálně ve výkonu trestu), která zakázku na dodávku sportovní obuvi pro armádu v roce 2015 získala, přešla v roce 2019 fúzí na italskou firmu Milano Lavora. A to v době, kdy s ní už resort vedl spor o zmíněné stovky milionů korun za dodávku nekvalitních bot.
Během probíhajícího vyšetřování pak tato italská firma, jejímž formálním majitelem byl zadlužený invalidní důchodce z Kutné Hory Jaroslav Š., zanikla bez právního nástupce. A to představuje podle resortu zásadní problém, proč není možné pohledávku vymoci.
„Z důvodu zaniknutí odpovědné osoby není po kom uvedenou částku vymáhat. Podle posledního rozhodnutí státního zastupitelství je tak zřejmé, že škodu, která vznikla dodáním vadné obuvi nakoupené na základě rámcové smlouvy uzavřené v roce 2015, již není možné nadále vymáhat,“ doplnil mluvčí resortu Vala.
Vady se objevily pozdě
Podobnou zkušenost jako armáda mají s dodávkou obuvi od firmy Xena Praha také pražští strážníci. Ti se s firmou přeli v roce 2016 proto, že se jim měla podle zjištění Radiožurnálu snažit podstrčit jiné boty, než se kterými vyhrála veřejnou soutěž. Na rozdíl od armády se ale strážníci rozhodli obuv za 24 milionů korun nakonec nepřevezít.
Protimafiánská centrála prověřuje firmu Xena Praha, stát po ní vymáhá 669 milionů. Stopy vedou do Itálie
Číst článek
Proč armáda nepostupovala stejně a dopustila tak, aby škoda vznikla? Podle mluvčí armády Magdalény Dvořákové nešlo situaci předejít. Vady se objevily až při následných dodávkách.
„Šlo o materiál až ze 3. a 4. výzvy ze smlouvy. Předchozí dodávky byly v pořádku a nic nenasvědčovalo snížení kvality v průběhu plnění závazků vyplývajících ze smlouvy,“ hájí nákup s tím, že přejímka probíhala vždy v souladu s nastavenými pravidly a kroky vedoucí k reklamačnímu řízení byly dodrženy. „Na základě této zkušenosti s firmou Xena Praha jsme ale přijali přísnější opatření,“ doplnila bez bližšího vysvětlení.
Někdejší, trestně stíhaný vlastník firmy Vlastislav Římský ale jakákoliv pochybení pro Radiožurnál odmítal. V obou případech tvrdil, že byl ozbrojenými složkami poškozen.
V případě rozpadající se sportovní obuvi pro armádu šlo podle něj o „malichernou vadu“, když boty měly mít správně trojitou podešev, jenomže neměly. A nesplňovaly tak zadávací dokumentaci.
Římský rovněž odmítal, že by přechod firmy do zahraničí měl sloužit k tomu, aby se vyhnul závazkům a smluvní pokutě. „My jsme firmu prodali jenom z důvodu obchodní taktiky a nový vlastník ať si dělá, co chce,“ uvedl před lety Římský pro Radiožurnál a zpochybnil při tom i nárok ministerstva na vymáhanou částku.
Celý případ má kořeny v roce 2015, kdy resort obrany uzavřel s firmou Xena Praha kontrakt na dodávku sportovní obuvi pro vojáky až do vyčerpání částky 45,1 milionu korun. Armáda ale nakonec odebrala jen asi 10 tisíc párů za 10 milionů korun. Vojáci si totiž stěžovali, že se jim boty rychle rozpadají.
‚Dal mu na kafe desítku.‘ Stát vymáhá 666 milionů, vlastníkem firmy je zadlužený invalidní důchodce
Číst článek
Ministerstvo obrany si tedy nechalo prověřit jejich kvalitu a zjistilo, že obuv neodpovídá jeho požadavkům a zadání. Část dodávky vrátilo, další ani nevyzvedlo.
I proto škoda nakonec nedosahuje hodnoty celé odebrané zakázky – 10 milionům korun – ale je „pouze“ ve výši čtyř milionů. Server iROZHLAS.cz to vyčetl z usnesení o odložení věci, do kterého měl možnost nahlédnout.
Klíčový je ale kontrakt, který resort s firmou uzavřel. Ten je totiž velmi tvrdý a jeho součástí je například i smluvní pokuta 500 korun za každou vadu a den prodlení pro její odstranění, sepsání patřičného protokolu a předání bezchybného zboží. I proto se sankce nakonec vyšplhala až k téměř 700 milionům korun.
Jak ale upozorňuje resort, tato částka nepředstavuje vzniklou škodu, protože jde o peníze, které resort nikdy neměl a nezaplatil. „Nejedná se tedy o škodu v tom smyslu, že by byl snížen majetek resortu, potažmo státu,“ uzavřel Vala.