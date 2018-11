Lež a nenávist zvítězila na plné čáře, reaguje starosta Strakonic na rozhodnutí o neplatnosti voleb

Ve Strakonicích zopakují komunální volby. Podle rozhodnutí českobudějovického krajského soudu jsou říjnové volby neplatné kvůli porušení pravidel předvolební kampaně. Stížnost na průběh kampaně podal lídr kandidátky uskupení Změna pro Strakonice Karel Janský, které ve volbách do zastupitelstva města neuspělo. Zprávu přinesl Český rozhlas České Budějovice. Strakonice 22:15 21. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajský soud v Českých Budějovicích projednával návrh na neplatnost komunálních voleb ve Strakonicích minulý týden. Předvolal třicet svědků | Foto: Matěj Vodička | Zdroj: Český rozhlas

Podle stížnosti, kterou podal jeden z neúspěšných kandidátů do zastupitelstva Karel Jánský, byla v radničním zpravodaji i na výlepových plochách hnutí Strakonická Veřejnost zvýhodněno. Psali jsme zde.

Soud v usnesení uvedl, že volby ve Strakonicích byly v rozporu se základními právy garantovanými Listinou základních práv a svobod a Ústavou České republiky, protože byla potlačena svobodná soutěž politických subjektů, a to zejména tím, že vedení města prakticky znemožnilo komukoliv jinému vést předvolební kampaň.

Volby ve Strakonicích jsou neplatné, rozhodl soud. Vítězné hnutí narušilo předvolební kampaň Číst článek

„Je 29 let po revoluci a lež a nenávist zvítězila na plné čáře,“ okomentoval rozhodnutí soudu starosta Strakonic a lídr hnutí Strakonická Veřejnost Břetislav Hrdlička.

„Pokud budeme mít podle soudu znova šanci uspět, tak byly ty volby v pořádku, nebo ne? V usnesení je napsáno, že občané města Strakonice si nezaslouží, aby jim tímto způsobem bylo upíráno právo seznámit se s volebními programy a vizemi jiných politických subjektů než vládnoucí Strakonické Veřejnosti,“ řekl dále Hrdlička.

„K tomu chci říct, že obyvatelé Strakonic se seznámili důsledně se všemi programy a vizemi, především pana Janského, který měl reklamy a inzerci naprosto všude a tam, kde ji neměl, ji neměla ani vládnoucí Strakonická Veřejnost,“ dodal.

Podle opozičního zastupitele Pavla Vondryse z hnutí Jihočeši 2012 je rozhodnutí soudu určitým zadostiučiněním. „Jedna důležitá věc je, že soud rozhodl o neplatnosti voleb, ale daleko důležitější je to celkové zdůvodnění, kde soud ve svém rozhodnutí dodal desítky argumentů, co se ve Strakonicích děje tak, že je to v rozporu s legislativou a dokonce i ústavními principy,“ řekl.

Nová kampaň

Čtrnáct politických uskupení může ve Strakonicích znovu začít předvolební kampaň. Strakonická Veřejnost podle Břetislava Hrdličky způsob kampaně zásadně nezmění.

Strategii chce ale změnit uskupení Změna pro Strakonice. „Já se budu snažit domluvit se s ostatními subjekty. Jedna z možností je udělat tichou dohodu, aby tady vznikla nějaká duhová koalice na úrovni, na které se domluvíme. Primárně oslovím subjekty, o nichž si myslím, že mají k nám nejblíž, jako jsou Jihočeši, ODS, TOP 09 a další. Opravdu naším zájmem je, aby se do zastupitelstva dostalo co nejvíc subjektů, a to bude zárukou toho, že se situace ve městě zklidní,“ uvedl Karel Janský.

Termín nových komunálních voleb musí ministr vnitra ze zákona vypsat do třiceti dnů. Podle starosty Břetislava Hrdličky by se volební místnosti měly znovu otevřít v březnu příštího roku.

Do zvolení nového vedení města bude ve Strakonicích dál vládnout menšinová koalice složená z hnutí Strakonická Veřejnost, KSČM, uskupení Volba pro město a bývalých členů hnutí ANO.