Má pozitivní lustrační osvědčení, oznámil starosta Strakonic a odvolal tajemníka Stronera

Starosta Strakonic Břetislav Hrdlička (Strakonická veřejnost) odvolal 24. listopadu z funkce tajemníka městského úřadu Vladimíra Stronera. Jako důvod uvedl, že Stroner byl veden jako agent v archivu bezpečnostních složek StB. Stroner označil odvolání za účelové. Řekl, že s StB nikdy nespolupracoval. Na stát podal Stroner žalobu na ochranu osobnosti. Strakonice 15:36 27. listopadu 2017

Odvolání tajemníka potvrdilo ministerstvo vnitra i ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Milan Kučera. Radnice připraví po Novém roce výběrové řízení, tajemníkovy povinnosti dočasně převezme starosta a vedoucí vnitřního oddělení.

„Odvolávám ho na základě toho, že má pozitivní lustrační osvědčení," řekl starosta. O odchod tajemníka usilovalo vedení radnice od února. Radní ho kritizovali, že dělá chyby.

Stroner byl ve funkci dva roky. Když jej přijímali, přinesl podle Hrdličky negativní lustrační osvědčení z roku 1993. „Tam ještě nebyly archivy prozkoumané. To staré si nechal udělat rychle, a jak jsem zjistil, nebyl sám: Kdo věděl, že to bude zapotřebí, tak si ho v roce 1993 udělal," prohlásil Hrdlička.

Nejsem na seznamu StB

Stroner řekl, že odvolání převzal, protože s pozitivním lustračním osvědčením funkci vykonávat nemůže. „Je to účelové, aby mě očernili a dehonestovali. Já jsem úřad vykonával a byl funkční. Říkal jsem jim, co dělají špatně, městský úřad nejde řídit jako firmu s pěti lidmi," řekl.

Dodal, že Ústav pro studium totalitních režimů zjistil, že na seznamu StB nebyl. „Jsem evidován jako osoba v evidenci archivu bezpečnostních složek. Ale ne jako spolupracovník StB, ale jako údajný spolupracovník vojenské kontrarozvědky, ještě navíc v pomocném protokolu. To znamená, že nějaký pracovník vojenské kontrarozvědky tehdy před 43 lety mě jako vojáka základní služby zapsal proto, že můj strýc, bratr mého tatínka, emigroval v roce 1947 do Velké Británie," řekl Stroner s tím, že ho vojenská kontrarozvědka upozornila, že kontaktuje-li jej strýc během vojenské služby, musí to hlásit.

„S StB jsem nikdy nespolupracoval," zdůraznil. Postěžoval si, že je evidován neoprávněně, ztratil práci rok před odchodem do důchodu a jeho rodina nastalou situací trpí. Doplnil, že 23. května podal na stát žalobu na ochranu osobnosti. Stále podle něj běží přípravné řízení.

Rozpad koalice

Po komunálních volbách v roce 2014 vznikla na radnici koalice Strakonická veřejnost, Volba pro město, ANO a ODS. Rozpadla se v březnu 2015, když do opozice zamířila ODS. Na radnici teď vládne koalice Strakonická veřejnost, Volba pro město, KSČM a jeden radní zvolený za ANO, který z hnutí posléze vystoupil.

Tato koalice v posledních dvou letech provedla mnoho změn ve vedeních městských organizací. Začátkem listopadu také odvolali zastupitelé místostarostu Milana Jungvirta (Strakonická veřejnost) a zvolili nově místostarosty dva, Rudolfa Oberfalcera (Strakonická veřejnost) a Josefa Štrébla (Volba pro město).

Zastupitel a bývalý starosta Pavel Vondrys (Jihočeši 2012) řekl, že město dělá podivnou personální politiku. „Nejenom na městském úřadě, ale i v organizacích, které pod město spadají ... Vzniká personální nestabilita a neslouží to k tomu, aby všechny subjekty dobře fungovaly," kritizoval.