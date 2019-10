Most přes frekventovanou Strakonickou ulici na Zbraslavi čeká demolice. Na čas bude provoz omezený

Pražská Technická správa komunikací nechá na Zbraslavi strhnout most přes Strakonickou ulici a postavit nový. Demolice by mohla začít letos ve druhé polovině října a následně začne stavba nového mostu. Uvedla to mluvčí správy Barbora Lišková. Přesné náklady zatím nejsou známy. Při výstavbě bude načas omezen provoz na frekventované Strakonické ulici. Praha má se stavem mostů dlouhodobě problémy.

Praha 18:57 8. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít