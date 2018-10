Strakonická bude zavřená až do neděle. Kvůli úniku kyseliny z náklaďáku je třeba vyfrézovat vozovku

„Podle informací, které mám a které nemusí být definitivní, se jedná o aminokyselinu. Přidává se do krmných směsí pro drůběž i prasata,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz Vojtěch Musil z enviromentální společnosti Dekonta, která se zabývá sanací kontaminovaných lokalit.

„V pátek ráno vytekla z nákladního vozidla koncertovaná kyselina na Strakonickou ulici. Vzhledem k tomu, že kyselina reaguje s vodou, bylo nutné ji nejprve odstranit mechanicky. Kyselina bohužel poškodila vozovku a TSK ji bude muset vyfrézovat. K úniku do kanalizace ani do vody nedošlo,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu.

„Látka silně zapáchá, kontaminované pneumatiky vozidel, která látkou projela, oplachujte velkým množstvím vody s mýdlovým - zásaditým roztokem,“ varoval řidiče mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Ti museli látku odstraňovat asi v úseku o délce asi tří kilometrů.

„Koncentrát se použije na to, že se z něho vytvoří nějaká látka, roztok, který se přidává do krmiva," řekl pro iROZHLAS.cz Martin Kavka. „Tím, že to je koncentrát, má to účinky ve styku s vodou žíravé. Ve styku s menším množstvím vody to může způsobit rozleptání a případně to uvolňuje extrémní zápach," dodal.

Vojtěch Musil z Dekonty odmítá spekulace, že by mělo jít o kyselinu máselnou. „To by půlka Prahy nemohla dýchat. Kyselina máselná je mimořádně zapáchající věc,“ doplnil.

Pražtí hasiči místo předali specializované jednotce společnosti Dekonta. Ta tam bude podle Kavky zasahovat asi až do neděle, protože musí zklikvidovat odfrézovanou část.

K uniku z poškozené nádrže nákladního vozu došlo časně ráno. Policisté od té doby odklání dopravu přes Dostihovou ulici, další možností je objet místo po ulici K Barrandovu a Pražský okruh.

Odklonem jezdí i autobusy MHD linek 129, 172, 241, 244, 246, 247, 261, 314, 317, 318, 321, 334, 338, 360, 361, 390 a nabírají zpoždění. To se týká i spojů v opačném směru.

Policie ČR

@PolicieCZ Ulice Strakonická je na Lahovickém mostě směrem z centra zcela uzavřena. Policisté dopravu odklání do ulice Výpadová směr Radotín. 3 5