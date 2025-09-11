Strakonickou ulicí v Praze se jezdí jedním pruhem. Silnici pokryly střepy z pivních láhví

Strakonická ulice v Praze je částečně uzavřená. Řidiči od Pražského okruhu směrem k Barrandovskému mostu projedou jen jedním pruhem. Radiožurnálu to řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Na úrovni Malé Chuchle se z kamionu vysypaly láhve od piva.

Strakonická je hlavní silniční přivaděč z jihozápadu Čech do Prahy. Na místě proto policie očekává komplikace.

„Doporučujeme řidičům, aby se tomuto místu vyhnuli, protože po 6.00 se tam začnou tvořit kolony,“ říká Kropáčová.

„Čekáme na TSK, které bude komunikaci čistit. Jak dlouho to potrvá, nevíme. Nicméně komunikace může být uzavřená několik hodin,“ doplnila.

