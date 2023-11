OBRAZEM: Vánoční strom pro Staroměstské náměstí už je na cestě. Jak se kácel smrk pro Prahu?

Strom ze soukromé zahrady z obce poblíž Mimoně má obvod kmene 196 centimetrů a po úpravě bude měřit 22 metrů. Podle mistra České republiky v kácení stromů Jiřího Vorlíčka, který měl poražení a přípravu stromu k přepravě na starosti, na něm je vidět, že byl poměrně často namáhány silným větrem ze západu.

Dendrologický posudek ale ukázal, že se jedná o zdravý exemplář, který byl měl odolat případně i silnějším povětrnostním podmínkám na Staroměstském náměstí. Předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy (THMP) Tomáš Jílek uvedl, že se jedná o nejvyšší strom za poslední roky.

Při těžké práci panovala pozitivní nálada | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do Prahy byl měl strom z Pertoltic pod Ralskem dorazit v sobotních večerních hodinách. Uložen bude v Kbelích, odkud se následně vydá v noci z pondělí na úterý na Staroměstské náměstí. Se zdobením by se mělo začít v úterý a potrvá zřejmě do pátku. Slavností rozsvěcení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí pak bude v sobotu 2. prosince v 16.30.

Celkem by mělo strom ozdobit 8,5 kilometrů světelných řetězů a na vrchol pak přijde dvoumetrová světelná špice. Vše doplní 50 kusů světelných hvězd, nesvětelných ozdob bude 342. Na výzdobu se podle THMP používá šetrné LED osvětlení, díky kterému by měla být spotřeba stejná jako u jedné větší domácnosti.