SPD nepostaví vlastního kandidáta na Hrad, oznámil Okamura po jednání se Zemanem

"O tom, jakého kandidáta podpoříme, nebo nepodpoříme, se rozhodneme nejpozději na celostátní konferenci 9. prosince," řekl v pondělí Okamura, kterého do Lán doprovázel místopředseda hnutí Radim Fiala.

V případě prezidentské volby je pro SPD podle Okamury důležité, aby byl mezi uchazeči kandidát s reálnými šancemi na zvolení, jenž by byl proti islámu a proti přijímání nelegálních migrantů, prosazoval by přímou demokracii a hájil by české zájmy. "Shodli jsme se v tom, že není pro nás přijatelný kandidát, který by nesplňoval tyto podmínky," podotkl Okamura.

Zeman už dříve uvedl, že Okamura, pokud by se rozhodl kandidovat, by mu vzal asi deset procent voličských hlasů, aniž by se sám stal prezidentem.

„S panem prezidentem jsme se shodli na tom, že by měla Poslanecká sněmovna začít co nejdříve pracovat a že vedení sněmovny by mělo být poměrné vzhledem k výsledkům voleb,“ sdělil na brífingu Okamura

Vláda bez důvěry

Zeman také lídrovi hnutí SPD na jeho dotaz vysvětlil svůj výrok, že by mohla v ČR vládnout čtyři roky vláda bez důvěry. Údajně je to pro Zemana pouze teoretická možnost, kterou umožňuje ústava. Zeman podle slov Okamury není zastáncem vlády bez důvěry.

Názor prezidenta Zemana, že je možné, aby čtyři roky vládla vláda Andreje Babiše, aniž by získala důvěru parlamentu, musíme odmítnout. pic.twitter.com/QkrIiJIdsl — Tomio Okamura (@tomio_cz) 6. listopadu 2017

Okamura rovněž zopakoval, že hnutí nemůže podpořit menšinový kabinet, který skládá předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš.

„Dále jsme mluvili o programových prioritách, zejména o tom, co by měla prosazovat vláda ČR a co by měl prosazovat její prezident. Shodli jsme se na klíčových bodech. Jako nutnost vidí hnutí SPD i pan prezident prosadit zákon o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU,“ pokračoval Okamura v popisu toho, jak probíhala schůzka v Lánech.