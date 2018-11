Policie vyšetřuje firmy sponzorující Zemanovce. Měly se podílet na krácení daní za desítky milionů

Ohledně financování prezidentské kampaně Miloše Zemana přibývají další pochybnosti, píše středeční deník Mf Dnes. Podle policie byly firmy sponzorující současnou Stranu práv občanů Zemanovců součástí řetězce, který v Česku krátil daně o desítky milionů korun. Strana patřila mezi sponzory kampaně prezidenta Miloše Zemana před letošními volbami. Tábor 12:55 28. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda SPOZ Lubomír Nečas (archivní foto) | Foto: Luděk Ovesný/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jihočeská policie vyšetřuje milionové úniky na daních a v červenci kvůli tomu obvinila devět lidí, poznamenává Mf Dnes, která se odkazuje na usnesení o zahájení trestního stíhání.

Řetězec firem si údajně navzájem vystavoval fiktivní faktury a falšoval účetnictví s cílem okrást stát. Podle policie obvinění ovládali chod skupiny firem a do nich dosazovali takzvané bílé koně, tedy různé osoby, které o podnikání nic nevěděly.

Firmy napojené na Putinova právníka sponzorovaly SPO. ‚Náhoda,‘ tvrdí předseda strany Číst článek

Hlavními organizátory celého systému mají být táborští podnikatelé Karel Čaban a Martina Matyšová, které policisté podle Mf Dnes stíhají. Matyšová vinu odmítla, dál se ale s novináři už nebavila.

Škoda mohla dosáhnout až 75 milionů korun. Součástí struktury jsou navíc podle vyšetřovatelů i společnosti, které posílaly statisíce korun nynější Straně práv občanů Zemanovci.

Krátit daně pomáhaly podle policistů i firmy hlavního sponzora stávající SPOZ podnikatele Michala Pechana. Jeho zaměstnanci darovali Zemanovcům více než 800 tisíc korun. Pechan jakékoli pochybnosti odmítl.

Na krácení daní se podle vyšetřovatelů měla podílet například také firma Napoletino. Zemanovcům údajně poslala 300 tisíc korun. Obvinění sponzorů SPOZ do současné doby nepadla.

Jen podezření

Předseda Zemanovců a prezidentův lékař Lubomír Nečas řekl, že není v silách strany kontrolovat finance všech dárců a peníze vracet nehodlá. Minimálně dokud je vše ve stadiu pouhého podezření.

„V tomto případě se zatím jedná pouze o podezření. Není to prokázané, takže to řešit nebudeme,“ uvedl pro Mf Dnes Lubomír Nečas, předseda SPOZ, jehož strana ze svého názvu na čtyři roky od března 2014 do března 2018 odstranila slovo Zemanovci a jmenovala se pouze Strana práv občanů.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ponechal záležitost bez komentáře. „Nejsem mluvčím SPO,“ uvedl.