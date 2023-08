Okamura může být v klidu. Rajchlova podpora se zadrhla a jeho PRO opustila polovina vedení

Právo Respekt Odbornost

„V tento moment ještě strana není usazená. Jednoznačně se ale pohybuje v prostoru, kterému obecně říkáme populismus,“ popsal v Interview Plus politolog Jan Charvát z IPS FSV UK. Zmínil, že se představitelé PRO dostávají na hranu extremismu například svými požadavky na to, co má vláda či parlament dělat, aniž by sami měli politický mandát.

„Sám Rajchl míří na nespokojenou pravicovou až krajně pravicovou část voličů,“ přibližuje s tím, že tak míří i na voliče ANO nebo SPD.