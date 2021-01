Zelení vyzvali vládu k řešení covidu i brzkému konci uhlí. Sjezd uspořádali online

Strana zelených na sobotním online sjezdu vyzvala vládu, aby při současné koronavirové pandemii zajistila dostatečné kapacity očkování, bezplatného testování, trasování nakažených a cenově dostupné respirátory. Zároveň má kabinet podle strany poskytnout dostatečnou ekonomickou motivaci nakaženým osobám k zodpovědnému chování, například zvýšením nemocenské na 100 procent mzdy. Sjezd také pověřil vedení vyjednávat o spolupráci ve volbách. Praha 19:28 30. 1. 2021 (Aktualizováno: 20:51 30. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spolupředseda Zelených Michal Berg | Zdroj: Profimedia

Strana dále požaduje po vládě ANO a ČSSD dostatečné kompenzace živnostníkům, malým a středním podnikům a jejich zaměstnancům při uzavření jejich provozů v rámci protikoronavirových opatření.

Vláda má brát ohled na důležitost a včasnou přípravu návratu dětí a studentů do škol, adekvátně odměnit pracovníky z nejvytíženějších profesí v době pandemie a naplánovat ekologicko-sociální obnovu české ekonomiky.

Z politických priorit delegáti jasnou většinou schválili usnesení vyzývající kabinet ke schválení co nejdřívějšího termínu konce využívání uhlí v energetice. Nejpozději se tak podle Zelených má stát v roce 2030. Zároveň má vláda důsledně podporovat transformaci regionů, které budou koncem uhlí postiženy. Ukončit by kabinet měl přípravu projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe, míní Zelení.

Zelení

@zeleni_cz A máme za sebou dlouhou a nesmírně zajímavou rozpravu o našem budoucím směřování do parlamentních voleb. Zaznělo toho mnohé, pro i proti spolupráci s jednotlivými subjekty. Na čem ale panuje jasná shoda, jakákoliv případná koalice do které vstoupíme, nebude spolupracovat s ANO. 3 44

Strana se též usnesla na tom, že by vláda měla „poskytnout útočiště pronásledovaným občanům Běloruska, Ruska, Číny a dalších nedemokratických režimů a zemí hrubě porušujících lidská práva“. Zároveň vyzvala vládu, aby znemožnila účast těchto zemí a tamních firem na strategických infrastrukturních projektech v České republice.

„Vláda ČR nesmí připustit, aby takové státy mohly mít ekonomický nebo geopolitický zisk z velkých investičních projektů v ČR a v EU, například z dostavby plynovodu Nord Stream 2 a budování sítí 5G,“ shodli se Zelení.

Delegáti zároveň vyzvali kabinet k podání žaloby Soudnímu dvoru EU na porušení unijního práva při rozhodnutí o rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów. Vláda a ministerstvo zdravotnictví by podle Zelených měly také zásadně revidovat všechny koncepce obsahující plány na rušení nemocničních lůžek akutní péče, zejména v mimopražských regionech.

Nejen ekologie

Zelení rovněž řešili programové priority. Dokument Od krize k lepšímu životu - 12 zelených kroků pro Česko po koronaviru na online sjezdu představil spolupředseda Michal Berg.

Materiál sjezd neschvaloval, nýbrž vzal na vědomí. Je podkladem k programové diskusi před podzimními sněmovními volbami, členové o něm budou dále debatovat. Dokončen by měl být během dvou měsíců.

Zelení chtějí ročně navrátit 300 kilometrů vodních toků do přirozené podoby, v každém kraji navrhují zřídit podnik pro správu a údržbu krajiny. Zlepšit by se podle nich měl monitoring kvality půdy, snížit by se měly dotace pro ty, kteří nehospodaří šetrně. Zlikvidovat je podle strany nutné nepotřebné lesní cesty, které ve velké míře odvádějí vodu.

Zvýšit by se podle Zelených měla sleva na dani na 35 000 ročně, odstranit navrhují slevu na nepracující manželku. Peníze by se podle strany měly věnovat na jesle, dětské skupiny a mateřské školy, aby se ženám usnadnil návrat do práce. Snížit navrhují daň z přidané hodnoty v gastronomii, koronavirem a opatřeními postižených službách a kultuře.

Poučit se z krize

V souvislosti s koronavirem Berg uvedl, že by se Česko mělo z krize poučit a připravit se na případné další. Stát by měl školy podporovat v případě nutnosti výuky na dálku. Zelení jsou též zastáncem korespondenční volby. Vytvořit by se podle nich měl trvalý orgán, který by monitoroval to, co dobře funguje v jiných zemích.

Strana apeluje na zlepšení podmínek pro lékařské obory, zdravotníky a sociální pracovníky. Ošetřovné by u samoživitelek mělo činit 80 procent denního vyměřovacího základu výdělku. Z veřejných rozpočtů by podle Zelených mělo být vyčleněno deset miliard korun ročně na výkup bytů pro nájemní bydlení, navrhují též regulovat krátkodobé pronájmy.

Navýšit by se podle Zelených měly výdaje na renovace a zateplování budov, stát by mohl také poskytovat záruky za úvěry na renovace. Strana navrhuje též umístit na školy a úřady solární elektrárny. Vozový park veřejné správy by se měl obnovovat a zaplnit automobily bez spalovacích motorů, míní Berg. Uvažovat by se podle něj mělo také o motivačním programu pro rozvážkové služby k přechodu na vozidla s alternativními palivy.

Stát by měl podle návrhu rovněž přispívat 5000 korunami na nákup elektrokola a 10 000 na nákladní kola. Pro všechny obytné ulice by se pak podle Zelených měla zavést maximální rychlost 30 kilometrů v hodině. Zřídit by chtěli též fond pro města, aby začala budovat pilotní projekty sdílení automobilů, takzvaného carsharingu.

Vyjednávání o volební spolupráci

Sjezd Strany zelených pověřil vedení strany k jednání s možnými partnery o spolupráci v podzimních sněmovních volbách. V úvahu přichází zejména ČSSD, ale též nové hnutí Lidé PRO bývalého předsedy spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře.

Do společného předvolebního projektu půjdou Zelení jen tehdy, že bude jasně vyloučena jakákoli spolupráce s hnutím ANO. Pro usnesení hlasovalo 154 delegátů, tedy 86 procent, proti sedm, zdrželo se 18.

Zelení zároveň odmítli spolupráci s SPD a KSČM. Projekt, ve kterém budou kandidovat, by zároveň měl posílit liberálně-demokratický právní stát a zajistit znovunastolení vlády práva, řádného a nestranného fungování veřejných institucí a důvěry občanů ve stát, usnesli se delegáti. Českým občanům by měl nabídnout účinné řešení koronavirové krize a následné obnovy země.