Stranám chybí vůle shodnout se na klíčových tématech, mrzí prezidenta Pavla

Prezidenta Petra Pavla v druhém roce ve funkci nejvíce zklamalo to, že politické strany v celém spektru neměly vůli najít důležitá témata, na kterých by se dokázaly shodnout a podpořit je. Uvedl to v publikaci, kterou v sobotu Hrad vydal v souvislosti s tím, že v neděli uplynou dva roky od inaugurace hlavy státu. Naopak pozitivně Pavel zhodnotil rozdíl mezi obrazem společnosti a země ve virtuálním světě a skutečností.

Praha 16:46 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít