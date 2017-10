Politické strany na facebooku žijí okamžikem. Asi polovinu všech stranických příspěvků na síti tvoří čerstvé momentky z kontaktní kampaně. Ze zbytku ale vystupují hlavní témata, se kterými jdou strany do voleb. Ukázala to analýza výzkumníků z Masarykovy univerzity.

Pokud jde o negativní kampaň a vymezení se vůči ostatním, se skoro 10 procenty vedou Piráti, hned za nimi jsou ale i KSČM, SPD a ODS.

Místopředseda Pirátů a lídr strany na Pardubicku Mikuláš Ferjenčík však závěry analýzy odmítá. „Nemyslím si, že bychom šli cestou negativní kampaně. Ta kampaň je naopak pozitivní. Je to kampaň za vymahatelnost práva, kampaň za to, aby se korupční kauzy vyšetřovaly, kampaň za nezávislost justice. My se celou dobu snažíme vysvětlovat svůj program a i na tom autobusu je zadní strana, která se věnuje programu Pirátská strany do voleb,“ popsal pro iROZHLAS.cz.

Vůči negativní kampani se vymezuje i KSČM. „Nejde o to bojovat s uprchlíky, ale bránit prostor České republiky před určitým bezpečnostním rizikem, které mohou někteří uprchlíci, o kterých nic nevíme, přinášet a samozřejmě je to i obrana vůči narušování suverenity Česka ze strany Bruselu,“ řekl poslanec a dvojka pražské kandidátky komunistů Jiří Dolejš.

Negativní kampaň spolu s osobním životem politiků a prezentací programu je jedním z častějších témat i u lidovců a ANO, celkově však komunikují spíše pozitivně. „Té negace od tradičních politických stran je ve veřejném prostoru až příliš moc. My jsme chtěli lidem v České republice pozitivní cestou představit náš program a se vší vážností jim popsat, jaké jsou priority hnutí ANO, pokud nám v těchto důležitých volbách, kde jde o všechno, dají svůj hlas,“ vysvětlil mluvčí ANO Vladimír Vořechovský.

Podle vedoucího výzkumu Miloše Gregora komunikace hnutí ANO odráží způsob, jak většina uživatelů facebook používá. „Málokdo z nás si chce na facebooku číst analýzy nebo programová prohlášení. Hnutí se celkově snaží komunikovat spíše emočně, díky čemuž se částečně vyhýbá diskuzi s uživateli facebooku o programových bodech a věcných argumentech,“ napsal serveru iROZHLAS.cz.

Komunikační témata vybraných stran jsou shrnutá v následujícím grafu (kromě momentek z kontaktní kampaně, které tvoří asi polovinu celku).