‚Stránky plné nenávisti.‘ Policie řeší rasistické komentáře u fotky romského prvňáka na sociální síti

Policie v Brně se začala zabývat případem hanlivých a urážlivých komentářů, které se objevily v diskusi pod fotografií školáka na sociální síti. Zjišťují, kdo stojí za profily, které tyto komentáře zveřejnily. Na policejním webu o tom ve čtvrtek informoval mluvčí David Chaloupka.

Děti ve škole

U fota školáka z Brna byly hanlivé komentáře, policie se tím zabývá (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Žena zveřejnila fotografii syna na veřejném profilu na sociální síti, podle mluvčího se snímek rychle začal šířit internetem bez jakékoli kontroly. Zastavit pak zveřejněnou informaci ve virtuálním prostoru je podle Chaloupky téměř nemožné.

„Diskuse na internetu by měla být vždy vedena slušně a s respektem. Nevhodné vyjádření v diskusi na internetu může naplnit i kvalifikaci některého z trestných činů,“ uvedl Chaloupka.

Podle serveru Romea.cz fotografie byla bez vědomí matky převzata a zveřejněna s vulgárním komentářem, který odstartoval lavinu dalších rasistických a urážlivých příspěvků.

„Nejdřív mi začali psát cizí lidi na messenger, že se mému synovi někde vysmívají. Pak jsem zjistila, že jeho fotka koluje po stránkách plných nenávisti,“ uvedla matka chlapce v rozhovoru se serverem.

Vedení radnice městské části a sedmi tamních škol se v prohlášení proti nenávistným prohlášením vymezila. „Takové útoky, zvláště mířené vůči dětem, jsou naprosto nepřijatelné a nemají v naší společnosti místo,“ stojí v materiálu.

Na problematiku ochrany soukromí dětí na internetu upozorňuje preventivní projekt Policie ČR „Nebudujte svému dítěti digitální stopu“. Ten si klade za cíl vzdělávat zejména rodiče, kteří mnohdy nevědomky vystavují své děti značnému riziku.

Zveřejněné údaje, kterými může být například fotografie, mohou snadno sloužit k identifikaci a sledování dítěte. Rodiče by proto měli být velmi opatrní, jaké informace sdílejí a na jakých platformách, aby minimalizovali rizika spojená s digitální stopou svých dětí.

