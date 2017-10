Strany a hnutí zatím za kampaň utratily přes čtvrt miliardy. Nejvíce ČSSD a TOP 09

Přes čtvrt miliardy korun zatím utratily strany a hnutí za předvolební kampaň pro volby do sněmovny. Jde přitom jen asi o polovinu částky, o které hovořily původní odhady. Nejvíce výdajů dosud na svém volebním účtu vykázala ČSSD, a to 47 milionů korun. Celkové náklady se však ukážou až po volbách, politici mají pak na finální vyúčtování tři měsíce. Původní zpráva Praha 6:00 17. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČSSD za předvolební kampaň utratila dosud 47 milionů korun | Foto: DAN MATERNA / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

267 milionů korun. Alespoň takový je stav předvolebním výdajů stran a hnutí s největším volebním potenciálem (co je to volební potenciál viz BOX níže) týden před volbami.

Nejvíce politici utráceli za reklamu, služby PR agentur či výrobu propagačních materiálů. Nemalé částky ale padly i na „tradiční“ oranžové růže ČSSD, knihu předsedy ANO Andreje Babiše či letní kino ODS.

Server iROZHLAS.cz na základě údajů z volebních účtů proto připravil přehled dosavadních nákladů.

Růže za 100 tisíc

Nejvíce financí, a to 47 milionů korun, zatím do kampaně vložila ČSSD. Do předvolebních výdajů sociální demokraté zahrnuli i třeba vstupenky na muzikál, „setkání s dechovkou“ či nákup oranžových růží. Jen za květiny, které má strana i ve znaku, utratila ČSSD od začátku kampaně přes 100 tisíc korun.

Podle dřívějších propočtů by se strana měla dostat v celkových nákladech na 85 milionů korun (psali jsme ZDE). „Původní odhad se v zásadě neměnil a finální výdaje by se tak také neměly dramaticky odchýlit,“ uvedl mluvčí sociálních demokratů Mikuláš Klang.

O milion méně, zhruba tedy 46 milionů korun, zatím utratila za kampaň TOP 09. Finální výdaje přitom podle počátečních propočtů neměly přesáhnout 50 milionů korun. Na volebním účtu strana eviduje i takové položky, jako je tvorba křížovky či pronájem lavičky.

Volební potenciál V přehledu je zahrnuto deset stran a hnutí s největším volebním potenciálem. Redakce vycházela z průzkumu agentur Median a Kantar TNS pro Českou televizi, které se od 23. srpna do 8. září dotázaly celkem 5097 lidí. Průzkum volebního potenciálu neukazuje možný výsledek voleb, jde o ukazatel aktuálního rozložení politických sil. Oslovení lidé v něm říkají, o kterých stranách uvažují, nevybírají tak jen jednu stranu."

I v posledním týdnu před volbami strana bude podle mluvčího Jakuba Hnáta pokračovat v kontaktní kampani. „V závěru horké fáze kampaně se kandidáti setkávají s voliči v rámci různých akcí. Lze zmínit třeba úterní předvolební jízdu Prahou, kdy budou kandidáti diskutovat s občany v tramvajích,“ popsal pro iROZHLAS.cz.

Letní kino za miliony

S odstupem následuje ODS: za kampaň strana utratila zatím 38 milionů korun. Nejde přitom ani o polovinu nákladů z původního odhadu. „Na volebním účtu jsou zaplacené faktury, ne celkové náklady, další položky tak budou nabíhat. Odhad mezi 83 až 85 miliony je pořád stejný,“ popsal šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

V průběhu léta ODS sázela i na letní kina, do projekcí strana investovala asi 2,6 milionu korun. V týdnu před volbami má podle Stanjury vrcholit kontaktní kampaň občanských demokratů i jejich aktivity na sociálních sítích. „Budou také závěrečné televizní debaty. To jsou všechno věci, které vyplní těch několik posledních dní,“ doplnil.

Jen perníčky, žádné koblihy

To hnutí ANO do kampaně podle údajů z volebního účtu investovalo zatím 33 milionů. Jako jediné však už na jaře deklarovalo, že vyčerpá celý limit 90 milionů korun. „Celá řada nákladu bude zaplacena tento týden nebo ještě měsíc po volbách,“ uvedl mluvčí ANO Vladimír Vořechovský.

Po počátečních nejasnostech hnutí do výdajů zahrnulo také náklady na tisk knihy předsedy hnutí Andreje Babiše „O čem sním, když náhodou spím“. Publikace - včetně několika dotisků - vyšla podle údajů na volebním účtu na zhruba 4,5 milionu korun.

Koblih, které se už při minulých sněmovních volbách staly symbolem kampaně ANO, se pak týká jen jediná položka, a to útrata u pekaře a cukráře Jiřího Bláhy, který za hnutí kandiduje na Liberecku. Z pochutin pak ANO zahrnulo do výdajů i útratu za perníky, a to za necelých 800 tisíc pro Penam.

Pro finální fázi kampaně pak hnutí podle Vořechovského připravilo „Smlouvu Andreje Babiše s občany“, která by měla přijít lidem do schránky.

„Plotová kampaň“ lidovců

Okolo 31 milionů korun do kampaně pak vložili lidovci. Už nyní se tak pohybují na hraně schváleného rozpočtu pro centrální volební štáb. „Spolu s příspěvkem krajů a kandidátů očekáváme, že se částka dostane někam na 40 milionů korun,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz ministr zemědělství Marian Jurečka.

Nově musí lidovci v předvolebních výdajích vykázat také náklady na tzv. plotovou kampaň. Tu pořádají už od roku 2009 a spočívá v tom, že si podporovatelé KDU-ČSL vyvěsí banner strany na svůj plot. „Podle nového zákona evidujeme všechny také nepeněžité plnění,“ pokračoval Jurečka.

KDU-ČSL pár dní před volbami vsadila na snídaně pro kolemjdoucí. „Ve většině krajů rozdáváme každé ráno snídaně z regionálních potravin. Ve všech krajských městech proběhnou ještě velké mítinky, roznášíme také naše volební novinky do všech domácností,“ doplnil Jurečka.

21 milionů korun investovali do kampaně zatím shodně komunisté se starosty (u obou stran jde o údaje do konce září - pozn. red.). KSČM by se podle poslance a místopředsedy strany Jiřího Dolejše měla vejít do původního odhadu, tedy 30 milionů korun. „Samozřejmě, že jsou nějaké fakturační lhůty, jinak ta částka ale odpovídá. My ten rozpočet na volby pochopitelně utratíme,“ řekl.

Hnutí Starostové a nezávislí zas podle volebního lídra a poslance Jana Farského nejsou ani na polovině nákladů – po rozchodu s lidovci zvedli strop pro výdaje na 45 až 50 milionů. „Tuto částku máme i pokrytou, takže tam se nejspíš dostaneme,“ uvedl Farský.

Vyúčtování kampaně Definitivní náklady na kampaň se však ukážou až po volbách. Strany a hnutí mají od vyhlášení výsledku voleb tři měsíce na celkové vyúčtování, do stejné doby musí předložit Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí i zprávu o financování kampaně. Nesmí přitom překročit zákonný limit 90 milionů korun.

O něco méně na volby zatím dalo SPD Tomia Okamury – utratilo dle volebního účtu asi 15 milionů korun, vejít se pak hnutí chtělo do 20 milionů korun. „My jsme měli úvěr od banky ve výši 18 milionů korun, měli jsme sponzorské dary ve výši jednotek milionů. Nyní můžu říct, že tento rozpočet překročíme, a to také ve výši jednotek milionů korun,“ popsal poslanec a místopředseda SPD Radim Fiala.

Nejméně pak do předvolební kampaně zatím investovali Piráti a Strana zelených. Pohybují se pod hranicí 10 milionů korun. „Kampaň máme od začátku přesně rozpočtovanou, od nikoho jsme si nepůjčili. Hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem. Celkový náklad kampaně by se měl pohybovat okolo 8,5 milionu korun,“ řekl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

To kampaň Zelených by se mohla vyšplhat až ke 13 milionům korun. „Tuto částku máme zajištěnou a přepokládám, že ji i vyčerpáme. Pro tento týden máme zajištěnou inzerci ve všech celostátních denících,“ řekl lídr strany Matěj Stropnický.