Strategický krok, nebo spekulace? Havířov koupil od kandidáta hnutí ANO stadion za dvojnásobek

Havířov koupil za 53 milionů korun atletický ovál v centru města od firmy podnikatele s vazbami na vedení tamní radnice. Ten přitom stadion získal před čtyřmi lety od atletického klubu sotva za poloviční cenu. Město argumentuje, že koupí chtělo zabránit spekulacím se strategickými pozemky. Opozice ale kritizuje nezvyklý nárůst ceny i politické vazby prodávajícího. Riziková je transakce i podle protikorupční organizace Transparency International. Původní zpráva Havířov 6:00 2. června 2025

Trojskokanka Šárka Kašpárková nebo čtvrtkař Pavel Maslák – dvě nejvýraznější jména spojená s havířovským atletickým oválem nedaleko od centra města.

Po letech nečinnosti se radnice rozhodla celý areál odkoupit. „ ,“ hájil na konci února investici přesahující 53 milionů korun bez daně primátor Havířova Ondřej Baránek (ANO).

Proti nákupu se tehdy ze 43členného zastupitelstva postavilo pouze pět zastupitelů, dalších sedm se zdrželo. „Rozhodnutí zdržet se vycházelo z více faktorů. Město mohlo pozemky získat před čtyřmi lety a tuto možnost nevyužilo. Nyní jsou pozemky městu nabízeny zpět, ale o třicet milionů dráž,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz předseda opozičního hnutí Havířov Sobě Jiří Jekl.

V podobném duchu vysvětluje svůj hlas „proti odkupu“ atletického areálu také komunistický zastupitel Eduard Heczko. „Za necelé čtyři roky se cena zvýšila o 29,5 milionu korun, aniž by se v tomto areálu něco výrazně investovalo nebo udržovalo,“ podotýká Heczko, podle kterého je to podobné, jako když město odkoupilo sady Životice za 54 milionů korun, ačkoliv původní vlastníci za ně zaplatili pouze milion.

A cena se nelíbí ani zastupitelce Veronice Turské (SPD), která se hlasování o odkupu stadionu také zdržela s odvoláním na to, že vedení města nedokázalo zastupitelům nákup areálu, jeho cenu a otázky na politické vazby prodávajícího uspokojivě vysvětlit.

Atletický ovál v Havířově je od února ve vlastnictví města, koupilo ho za 53 milionů | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Opoziční zastupitelé ve svých výhradách naráželi na to, že radnice mohla získat stadion už před lety. Atletický club Havířov, který ovál vlastnil, se totiž potýkal s nedostatkem peněz. Do areálu přitom bylo nutné investovat, protože v něm chybělo i základní zázemí. Na to už před více než deseti lety upozorňoval pro server iDNES.cz jeho tehdejší klubový předseda Ivo Polášek. „Ten stadion chátral. Jeho životnost po rekonstrukci byla naplánovaná na 10 let. A s tím už bylo třeba něco dělat,“ vzpomíná po letech na tehdejší situaci Polášek pro server iROZHLAS.cz.

Vlastníci atletického oválu Do roku 1993: Stadion vlastnil do roku 1993 stát skrze Český svaz tělesné výchovy, 22. února 1993 ho získává bezúplatně Atletický club Havířov. A od 1. 1. 2003 na něj přecházejí další pozemky za odhadní cenu 12,5 milionu korun.

Stadion vlastnil do roku 1993 stát skrze Český svaz tělesné výchovy, 22. února 1993 ho získává bezúplatně Atletický club Havířov. A od 1. 1. 2003 na něj přecházejí další pozemky za odhadní cenu 12,5 milionu korun. 1993–2021: AC Havířov spravoval stadion až do roku 2020, kdy ho nabídl volně k prodeji za 40 milionů korun. Město nabídky nevyužilo, využila toho ale čerstvě založená firma Mave sport – stadion odkoupila v roce 2021 za 24 milionů korun.

AC Havířov spravoval stadion až do roku 2020, kdy ho nabídl volně k prodeji za 40 milionů korun. Město nabídky nevyužilo, využila toho ale čerstvě založená firma Mave sport – stadion odkoupila v roce 2021 za 24 milionů korun. 2021–2025: V únoru 2025 odkupuje areál od soukromníka město Havířov – a to údajně za odhadní cenu 53 milionů korun.

Atletům se peníze nakonec nepodařilo obstarat, a tak se klub rozhodl v roce 2020 stadion nabídnout k prodeji. Cenovka ve zveřejněném inzerátu? 40 milionů korun. „Po těch patnácti letech, co jsem se o to staral, mě přestalo bavit pořád shánět nějaké peníze. Proto jsem doufal, že by to město koupilo a staralo se o to,“ vysvětluje svou motivaci Polášek s tím, že ale radnice neprojevila o koupi stadionu zájem.

„Projednával jsem to tehdy s paní náměstkyní pro sport, která to šla přednést panu Bělicovi (tehdejšímu primátorovi Havířova, současnému hejtmanovi Josefu Bělicovi z hnutí ANO), ale on řekl něco v tom smyslu, že to teď nejde. Že na to není prostor,“ popisuje situaci někdejší předseda AC Havířov. „Měl jsem taky zájem na tom, aby to provozovalo město, a ne nějaký soukromník, který tam postaví bůhví co,“ dodává Polášek.

Mluvčí města Rosalie Seidl Pokorná ale odmítá, že by nějaká nabídka ze strany atletického klubu v minulosti přišla. „Žádná konkrétní dřívější nabídka k odkupu předmětného areálu městu učiněna nebyla,“ odepsala redakci na otázku, proč město nezakoupilo areál už dříve, když o inzerátu i díky dotazům médií jeho vedení očividně vědělo. Nejevilo ale o sportoviště zájem.

Výhodný obchod

Kupec se však našel jinde. Na začátku května 2021 vznikla firma MAVE sport – založili ji společně podnikatel a pravidelný komunální kandidát za havířovské hnutí ANO, které už druhé období vede tamní radnici, Marcel Frenštátský a ostravský miliardář Václav Brabec, majitel fotbalového Baníku Ostrava. Jen šest dní po jejím vzniku firma se základním kapitálem 20 tisíc korun stadion koupila. Nikoliv za původně požadovaných 40 milionů, ale za výrazně nižší částku: 24 milionů korun.

„Kupní cena byla výsledkem standardního obchodního jednání. Zohledňovala z našeho pohledu skutečný stav nemovitosti, rozsah potřebných investic, technické i právní aspekty areálu,“ vysvětluje nákup atletického oválu jeden z majitelů firmy Marcel Frenštátský, podle kterého cenu nabídla jeho firma, atletický klub ji pouze přijal. „O předchozím zamítnutí nabídky ze strany města jsme neměli žádné informace,“ tvrdí Frenštátský.

Proč atletický klub s tak výraznou slevou souhlasil? „To (inzerát – pozn. red.) tam leželo dlouho, nikdo o stadion neměl zájem. Točil se kolem toho jeden řetězec, který ty pozemky zvažoval koupit a směnit s městem za jiné. Nakonec ale přišel kupec, který měl zájem stadion koupit za 24 milionů korun. My už jsme to v tu chvíli chtěli pouze prodat,“ hájí prodej za polovic Polášek.

Podle Frenštátského zakoupili s Brabcem stadion jako „běžní investoři s riziky, náklady i s potřebou dalších investic“. Motivací pro koupi stadionu podle něj byla snaha „zachovat sportovní charakter areálu a dlouhodobě jej rozvíjet“. „Naší vizí bylo mimo jiné vybudování nové sportovní haly zaměřené na úpolové sporty – například judo, zápas, karate,“ popisuje Frenštátský, který je zároveň úspěšný trenér mládeže v judu.

Jenže k výstavbě haly nakonec nedošlo a v areálu nejsou patrné ani další významné investice, které by ho výrazně zhodnotily- ačkoliv Frenštátský zmiňuje investice do zabezpečení objektu, vyklizení areálu, jeho technické opravy či investice do části zázemí.

„Jsou tam jenom unimobuňky. Žádná velká investice tam neproběhla,“ konstatuje zastupitel Jiří Jekl (Havířov Sobě).

Navzdory tomu podnikatelé nabídli areál na začátku roku 2025 Havířovu za výrazně vyšší cenu, než za jakou ho pořídili. Vyvolávací cena? 53 milionů korun bez daně. A město s nabídkou tentokrát souhlasilo.

„Hodnota areálu vzrostla především v důsledku nárůstu cen pozemků a obecného vývoje realitního trhu,“ hájí nárůst ceny Frenštátský s tím, že je třeba zohlednit i to, že firma financovala nákup areálu prostřednictvím úvěru. „Bylo nutno započítat i úroky za čtyři roky,“ dodává s dovětkem, že cena areálu je proto spíše konzervativní.

Cenu vedení města nerozporovalo. Podle mluvčí byl aktuální nákup pozemků v centru Havířova logický. „Vzhledem k tomu, že se areál nachází v bezprostřední blízkosti Sportovní haly Slavie, kterou město již vlastní, a je hojně využívána místními sportovními kluby a spolky, bylo logickým krokem usilovat o jeho začlenění do městského majetku,“ vysvětlila s tím, že město odkupem chrání veřejný zájem – o areál se totiž zajímali i další kupci, kteří na místě plánovali komerční výstavbu.

Otázky na to, čeho přesně se vedení města obávalo, když muselo koupí „chránit veřejný zájem“, jakou část rozpočtu nákup stadionu představuje a zda je možné nahlédnout do znaleckého posudku, na jehož základě byl odkup schválen a který podle informací redakce nedostali k dispozici ani samotní zastupitelé, ponechala mluvčí i přes opakované urgence po dva týdny bez odpovědi.

Ticho z magistrátu

Odpovědi na tyto otázky jsou přitom podle vedoucího právníka Transparency International Jana Dupáka namístě. „Přestože se cena konkrétní nemovitosti může v čase i výrazně měnit, zdá se jako velice nepravděpodobné, aby se více než zdvojnásobila oproti původní prodejní ceně po několika letech právě v okamžiku, kdy má o nákup zájem město,“ říká s tím, že by vedení Havířova mělo jasně doložit, že nemovitost kupuje za cenu obvyklou.

„Politické vazby k prodávající společnosti totiž vzbuzují pochybnosti o tom, proč a za kolik se město do nákupu pouští,“ dodává s odkazem na výtky opozičních zastupitelů a veřejně dostupné informace o vazbách mezi v havířově vládnoucím hnutím ANO a prodávajícím Marcelem Frenštátským.

Atletický club Havířov | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ten totiž za hnutí ANO kandiduje do havířovského zastupitelstva pravidelně od roku 2014. Je také členem sportovní komise, která funguje jako poradní orgán městské rady v záležitostech sportu a investic do něj. A vazbu má skrze zájem o bojové sporty i na bývalého primátora, současného moravskoslezského hejtmana Josefa Bělicu (ANO). Z městské kasy inkasuje také nemalé prostředky pro svou bezpečnostní firmu Security Redon Plus, která jen v posledních pěti letech získala desítky zakázek z města a jeho příspěvkových organizací.

Že by tyto vazby hrály v akvizici nějakou roli, ale Frenštátský odmítá. Jeho firma neměla podle něj možnost zasáhnout ani do procesu znaleckého posouzení, ani do rozhodování zastupitelů.

„Jednání o odkoupení areálu probíhala standardně mezi vlastníkem a městem. Kupní cena vzešla z naší nabídky a rozhodnutí o její akceptaci přijalo město prostřednictvím svých příslušných orgánů. I kdyby nějaké osobní nebo politické vazby existovaly, což vylučujeme, v tomto procesu ani nemohly objektivně hrát žádnou roli,“ konstatuje s tím, že o výtkách opozice se dozvěděl až po koupi areálu.