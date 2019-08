Ministryně financí chce firmám umožnit, aby místo stravenek posílaly peníze zaměstnancům na účet

Zaměstnanci by místo stravenek mohli dostávat peníze na účet. Plánuje to ministerstvo financí. Takzvaný stravenkový paušál by klasické papírové stravenky doplnil. Firmám by tak prý ubyla administrativa se stravenkami a náklady na provize stravenkovým společnostem. O návrhu jako první informovala Mladá fronta dnes. Praha 17:48 8. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stravenky, jídelní poukázky, poukazy (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová

Podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO by v budoucnu mohly firmy zaměstnancům na jídlo přispívat trojím způsobem - buď by jim dál dávaly stravenky, nebo by jim nabízely zvýhodněné závodní stravování a nebo by jim přímo na účet posílaly peníze.

Babiše bude během dovolené zastupovat Schillerová, vláda bude mít v srpnu prázdniny Číst článek

Na peníze by navíc dosáhla i čtvrtina zaměstnanců, kteří doteď stravenky nedostávají. To se týká zhruba milionu lidí.

Schillerová doplnila, že vláda by novinku mohla projednat příští rok. Platit by v ideálním případě mohla začít během roku 2021.

S návrhem ale nesouhlasí Jan Skopeček z opoziční ODS. Podle něj by novinka například zvýšila administrativu pro firmy.

I Českomoravská komora odborových svazů je proti. Jednak jim vadí, že by stát neměl jak kontrolovat, co lidé za peníze určené na stravování kupují. Podle předsedy Českomoravské konfedereace odborových svazů Josefa Středuly navíc současný systém funguje a není ho tak třeba měnit.

Krach restaurací?

Stravenkové společnosti tvrdí, že peníze by zaměstnanci využívali na jiné věci než na jídlo, na které je příspěvek určený. Podle předsedy Asociace provozovatelů poukázkových systémů Davida Rýce v případě schválení novinky navíc hrozí, že nejen ony, ale i restaurace přijdou o část tržeb.

„Všechny průzkumy, které se za posledních deset, patnáct let dělaly, uvádějí, že když existuje pobídka od zaměstnavatele zaměstnanci, zaměstnanec ji využije ve vyšší frekvenci návštěvy restaurací a ve vyšší útratě, kterou tam udělá,“ řekl Rýc Radiožurnálu.

Rýc doplnil, že v případě schválení novely by mohla část řada firemních kantýn - kde se platí stravenkami - nebo restaurací dokonce zkrachovat.

Provozovatelé restaurací ale s návrh podporují, protože teď musí ze stravenek odvádět až 7 procent stravenkovým firmám.