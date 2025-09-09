Střechu sv. Jakuba v Jihlavě poškodil odpadlý kus kamenné římsy. S opravami začali samotní farníci

Unikátní, nedávno zrekonstruovanou střechu z pálených glazovaných tašek na kostele svatého Jakuba v Jihlavě, znovu čeká oprava. O víkendu ji poškodil kus kamenné římsy.

Na mši přišli i hasiči, policisté nebo dobrovolníci. Kostel byl po začátku bohoslužby plný

Kostel sv. Jakuba v Jihlavě | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Ten odpadl z vyšší, severní věže kostela, která slouží jako vyhlídková. Střecha z pálených glazovaných tašek tak bude muset být znovu opravena, více než dvouletou rekonstrukcí přitom prošla teprve nedávno. 

O víkendu poškodil střechu kostela svatého Jakuba v Jihlavě kus kamenné římsy. Do její opravy se pustili samotní farníci.

Do úklidu poničených tašek ze štítu střechy kostela se pustili samotní farníci. Když se farář o poškození střechy hlavního farního chrámu města při mši zmínil, několik jich nabídlo pomoc.

Na vysokozdvižné plošině začali odklízet jednotlivé poničené tašky a kusy odpadlé římsy, která poškození způsobila. 

Podle Jana Dokulila, který kusy zničených tašek odklízel, jsou na střeše kostela na třech místech menší lokální poškození. Do střechy sice zatékat nebude, další opravy časem ale nutné budou. 

„Úlomky se podařilo kompletně vysbírat. Pro jistotu jsem tam dal ještě preventivní zabezpečení, aby byly případně i další úlomky, které teď ještě nejsou vidět, zachycené a nikoho nezranily," popisuje farník. 

Farnost plánuje římsu zpevnit a rozbité tašky nahradit. Použije přitom nové tašky z vlastních zásob. Nyní se však zaměří na sběr peněz k zaplacení řemeslníků, kteří budou střechu kostela opravovat. 

Veronika Bartes Vohralíková, nvl

