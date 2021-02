Šéf asociace průmyslových škol: Jsme ochotni udělat prakticky cokoliv, aby se maturanti vrátili

Pravidelné testování maturantů a později i dalších žáků na koronavirus je podle ministerstva školství jednou z podmínek, za nichž by se mohly od 1. března vrátit do lavic poslední ročníky. Obavy maturantů, jak zkoušku zvládnou, rostou. „Rok nás velmi vykolejil, že to půjde horko těžko,“ tvrdí jedna z maturantek střední umělecké školy. Šéf Asociace středních průmyslových škol Jiří Zajíček Radiožurnálu říká, že klíčové je zahájení praktické výuky. Praha 11:11 9. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud to všechno půjde a 1. března se vrátíme do školy, tak si dovedu představit, že jsme schopni odmaturovat sice možná v pozdějších, ale jistých termínech,“ míní Jiří Zajíček. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle návrhu ministerstva školství by si PCR test ze slin jednou za týden nebo jednou za dva týdny dělali sami maturanti. Mohlo by to podle vás ve škole fungovat?

Jsme ochotni udělat prakticky cokoliv, aby se do lavic vrátili. Je to prostě potřeba. Na druhou stranu navržená varianta může znamenat poměrně veliké komplikace. Na velkých školách bude problém všechny testy zvládnout. Ale hlavní problém vidím v tom, že nebudeme hned znát výsledek, že ho budeme znát s 24hodinovým zpožděním. Pokud se do školy dostane žák, který bude pozitivní, bude muset do karantény celá třída, jejich učitelé. To vidím jako velký problém.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s předsedou Asociace pro střední průmyslové školy

Kdo by potom kontroloval výsledky testů?

Pokud by do školy chodili žáci s výsledky třeba z domova, tak by se to kontrolovalo poměrně jednoduše. Pokud by se použily testy, u kterých je výsledek během patnácti minut, tak by to dokázali udělat pracovníci školy.

Nicméně je otázkou, proč se vláda rozhodla pro takovou složitější nebo zpožděnou variantu výsledku. Neznám důvody, které k tomu vedou. Možná to jinak udělat nejde. Ale podle možností, které dnes máme, jsou i jiné alternativy.

Můžete připomenout jaké?

Jsou to alternativy testů, kdy pomocí samoodběru žák během patnácti minut bude mít výsledek. Samozřejmě otázkou je spolehlivost testů. Ale na každý pád rychlost výsledků je z mého pohledu naprosto prioritní.

Maturanti by se do škol mohli vrátit 1. března. Podmínkou by byly pravidelné testy, například ze slin Číst článek

Napadá mě: řešilo ministerstvo případné testování studentů se zástupci vaší asociace?

K tomu zatím nedošlo. V obecné rovině jsme věděli, že se něco takového chystá, ale žádná obsáhlá diskuse zatím neproběhla. Nicméně očekáváme, že k tomu dojde v nejbližších dnech.

Chystáte se případně diskusi vyvolat vy?

Samozřejmě se o to pokusíme. Myslím si, že diskuse přijde ze strany ministerstva.

Jaký bude váš návrh? Budou řešením jiné testy, o kterých jste mluvil?

Ještě jsme se tím tak dalece nezabývali, ale je to jedna z možností.

Online příprava

Pojďme k samotným maturitám. Didaktické testy měli studenti psát od 3. do 5. května. Není to moc brzy? Dokážou se na ně maturanti připravit při výuce na dálku?

Příprava na didaktické testy se dá skuteční dělat i na distančním studiu. To vím velmi dobře, protože jak na stránkách Cermatu, tak na stránkách České školní inspekce jsou k dispozici vzorové varianty. Žáci opravdu mají možnost se na to podívat. Tam podle mého názoru problém není.

Žáci z odborných učilišť mají kvůli koronaviru skluz v praktické výuce. Skeptičtí jsou učitelé i rodiče Číst článek

Když mluvíme o středních průmyslových školách, jak to vypadá s přípravou na praktické odborné zkoušky? Dá se i tohle plnohodnotně zvládnout online?

Toto je určitě největší problém. Praktická výuka se v distančním pojetí zvládnout nedá. Právě proto se začínalo s tím dostat maturanty co nejdříve zpátky do školních lavic, abychom mohli spustit praktické vyučování, abychom mohli žáky na tuhle stránku připravit. A doplnit to, co jsme nestačili.

Z vašeho pohledu je 1. březen reálný termín?

Pokud to všechno půjde a 1. března se vrátíme do školy, tak si dovedu představit, že jsme schopni odmaturovat sice možná v pozdějších, ale jistých termínech a určitě mnohem úspěšněji v praktické části zkoušek.

A dá se to - stran těch praktických zkoušek - dohnat před maturitním termínem?

Nemyslím si, že musíme dohánět opravdu všechno. Musíme vytipovat klíčové záležitosti k maturitní zkoušce. Samozřejmě praxe žáků nebude taková, jako v normálním období. Ale nemyslím si, že by došlo k nějakému fatálnímu propadu.

Uvědomme si, že obory jsou čtyřleté a máme za sebou čtvrtý rok studia, z něhož je poslední takový podivný, ale praktická zkouška stojí na praktickém vyučování z celého studia, nejenom z posledních měsíců. I když je pravda, že na některých školách je to skutečně postavené na metodikách, které se probírají až ve čtvrtém ročníku.