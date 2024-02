Začalo přihlašování na střední školy přes internet. Využije toho asi 75 tisíc rodičů, odhaduje Cermat

Uchazeči o studium na střední škole mají poprvé možnost se přihlásit elektronicky. V noci začal fungovat Digitální přihlašovací systém - zkráceně DiPSy. Tři přihlášky mohou jeho prostřednictví podat rodiče žáků od 1. do 20. února. Cermat odhaduje, že elektronické přihlášení využije 75 tisíc ze zhruba 100 tisíc uchazečů. Ministerstvo školství slibuje, že online přihlášení bude snadné. Seriál Praha 10:41 3. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kromě elektronických přihlášek dál půjde podávat i klasické papírové (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Lidé se do systému dostanou přes internet na webu dipsy.cz. Tam se přihlásí pomocí elektronické identity, stejně jako třeba do datové schránky. Nejčastěji k tomu zřejmě využijí svou bankovní identitu. Má ji šest milionů Čechů. Na střední školu se ale samozřejmě mohou hlásit i ti ostatní.

„Jsme si vědomi toto, že tento způsob podání přihlášky nemusí vyhovovat všem. Zachovali jsme tedy i možnost pracovat kombinací výpočetní techniky a tradičního způsobu, nebo podat přihlášky postaru papírově,“ popisuje ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Informace a instruktážní videa jsou na webu prihlaskynastredni.cz.

Podaná přihláška je vidět v systému a je možné se k ní vracet nebo kontrolovat, jestli je přijatá. Na její případné nedostatky upozorní ředitelé střední školy. Je nutné při přihlašování zadat svůj e-mail a telefonní číslo, aby vám z DiPSy chodila upozornění. Je tam messenger, který počítá s fikcí doručení, stejně jako třeba u datové schránky, takže je třeba to hlídat.

„Potřeba tisknout není, na e-mail vám přijde potvrzení, že jste podali úspěšně přihlášku. Ředitelé škol zase vidí v systému, že jste podali přihlášku. Je to otázka pěti minut,“ popisuje dokončení podání online přihlášek ředitel Cermatu Miroslav Krejčí.

Přes web DiPSy.cz se mohou přihlásit i lidé bez elektronické identity. Těm po vyplnění údajů přijde e-mail, který ale musejí vytisknout a fyzicky doručit do škol. Zůstávají taky klasické papírové přihlášky. Tiskopis je ke stažení na webu prijimacky.cermat.cz.

Autoři nového systému přijímacího řízení radí, aby si uchazeči dobře rozmysleli, jak seřadit školy. Když se například dostanou na všechny tři, už si z nich nemohou vybírat. Přijati budou na tu, kterou napsali na první místo.

Taky je dobré si zjistit, jestli škola, kam se dítě hlásí, očekává přiložení nějakých příloh k přihlášce. Nejčastěji to jsou úspěchy v olympiádách, za které může mít uchazeč body navíc v přijímacím řízení. Nebo to může být třeba potvrzení o zdravotní způsobilosti. Dokumenty stačí naskenovat nebo vyfotit mobilem a nahrát do systému.

I na obory bez maturity se uchazeči přihlásí online přes nový systém DiPSy. Doporučení z ministerstva školství ale je, aby mezi třemi přihláškami byla jedna s maturitou. To je pak uchazeč pozván k jednotné přijímací zkoušce. Když se hlásí na tři učiliště, tak centrální zkoušky nedělá. A to může být problém. Existuje totiž šance, že neuspěje v prvním kole a bez výsledků z jednotné přijímací zkoušky se nemůže účastnit druhého kola přijímacího řízení.