V pátek začínají přijímací zkoušky na střední školy. ‚Už se neučte, je třeba dobře dýchat,‘ radí psycholožka

V pátek začínají přijímací zkoušky na střední školy, druhý pokus pak budoucí středoškoláky čeká v pondělí. Stresu ze zkoušky mohou propadat nejen děti, ale i jejich rodiče. „Teď je potřeba se zaměřit na to základní, dobře se vyspat, dobře se najíst a dýchat,“ řekla pro Radiožurnál psycholožka Veronika Pavlas Martanová. Doporučuje také nebýt před testem na mobilu. „Trvá dvacet minut, než se přeladíme,“ vysvětlila. Rozhovor Praha 15:54 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přijímací zkoušky | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Co radíte nervózním studentům? Mají se na poslední chvíli ještě něco biflovat, nebo už spíš vyrazit ven? Odpočinout si?

Moje rada je: rozhodně už přestaňte, nic se neučte, jděte ven na procházku, kupte si zmrzlinu a dýchejte. Myslím, že na poslední chvíli není potřeba nic dohánět. Kolik jsme toho investovali, tolik jsme investovali, a teď je potřeba se zaměřit na to základní – dobře se vyspat, dobře se najíst a dýchat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s psycholožkou Veronikou Pavlas Martanovou

Obracejí se na vás teď studenti před tou klíčovou zkouškou?

Někdy se na mě obracejí studenti ve škole, ale myslím, že větší paniku teď zažívají rodiče, kteří mají starost o svoje děti. Ty rady jsou opravdu úplně základní.

Dá se na ten stres nějak připravit předem, třeba trénováním stresu nanečisto?

Když někdo chodí na přijímací zkoušky nanečisto, tak si vyzkouší tu situaci, to, že je s cizími lidmi, jsou tam cizí instrukce, časový limit.

Takže natrénovat se to dá, ale v tuto chvíli už nic takového není potřeba. Teď se na tu stresovou situaci můžeme připravit tím, že se podíváme například na několik základních dechových cvičení.

Děláme ze vzdělávání Velkou pardubickou. Přijímačky netestují znalosti, ale distribuují žáky, tvrdí ekonom Číst článek

Abychom věděli, co můžeme udělat, když to na nás přijde, když se cítíme úzkostně a máme třeba jenom minutu času. Najdete jich spoustu na internetu a můžou výrazně pomoci v prvním návalu úzkosti.

To je ta zásadní rada, kterou mají mít studenti uloženou pro moment, že to na ně přijde třeba přímo těsně před zkouškou nebo během ní?

Ano, jsou taková úplně drobná cvičení, kde se nadechneme, hluboce zadržíme dech, pak pomalinku vydechujeme. Věci, které nám zaberou 30, 40, 50 vteřin. To znamená, nějak nás to neohrozí, neubude nám čas. Je to něco, co máme pořád s sebou, nepotřebujeme nic jiného než vlastní dech.

Je toto rada i pro rodiče, co mají dělat? V rámci starostí o své děti propadají stresu a možná to přenášejí i na ně.

Rodiče by se měli dobře starat taky o sebe, dýchat nebo si opravdu říci, nebudu svým stresem ještě potencovat stres svého dítěte.

Co jsme mohli udělat, to jsme udělali. Teď prostě přichází okamžik té zkoušky, takže dohlédnu na své dítě, aby se už neučilo, aby se dobře najedlo nějakou kvalitní stravou, jako když třeba jdete běžet maraton. Dobře se najíte, ale ničím zátěžovým. Dobře se vyspíte.

Odbornice: Školství je jako orloj, jedno kolečko ho může zablokovat. Změna musí být rychlá a celková Číst článek

Když jsem se dětí ptala, co jim pomáhá proti stresu, tak jedno dítě řeklo, že je dobré těsně před zkouškou nepoužívat technologie. Ponořit se do sebe, soustředit se, nebýt na mobilu do poslední chvíle, protože dvacet minut trvá, než se přeladíme. Toto je taková praktická rada – zaměřte se na svoje tělo a vypněte mobily minimálně půl hodiny před zkouškou.

Co když se studentům přijímačky nakonec nevydaří podle jejich představ? Jak se vyrovnat s neúspěchem?

To jsou situace, které prostě nastávají. Je dobré si v ten moment říct, že není konec světa, je to situace, kterou řešily desetitisíce lidí před námi.

Ono to vždycky nějak dopadne, takže nepropadnout panice v tom prvním návalu, ale říct si: dobře, máme tady krizovou situaci, ale budou dostupné informace, kam se obrátit, jak to řešit, jaké jsou další možnosti.

Zklidnit se, prodýchat a potom tu situaci vyřešit. Já už jsem v praxi poměrně dlouho a už jsem zažila spoustu dětí, které tu krizi řešily a nakonec se prostě vždycky nějak vyřešila.

Jak se s tím mají srovnat rodiče?

Myslím si, že úplně stejně, říct si, prostě není konec světa, pokud nevyšel tenhle zásadní moment, tak jsou tady určitě další kroky a řešení. Nejde o život, nemusíme to vyřešit v deseti minutách, máme čas. Zkrátka nepropadnout panice.

Další pokus mají děti v pondělí. Mají se o víkendu učit, nebo už to taky mají vypustit?

Pokud mají chuť si v sobotu ještě něco lehce zopakovat a budou z toho mít lepší pocit, tak ať to klidně udělají. Den předem už bych ale rozhodně netrénovala nic.