Střední škola ve Štětí musela odložit začátek školního roku. Budovu poškodilo krupobití

„Takhle vypadají lina, když zmoknou – jsou naprosto zkroucený a budou se muset vytrhat. Navíc vidíte, že nám ještě pořád kape ze stropu. Tady nahoře jsou lamely a nad nimi skelná vata, a ta, jak je mokrá, tak je těžká. A ty lamely tu váhu neudrží a jak vidíte, tak postupně padají. Takže žáky sem nemohu pustit, i z bezpečnostních důvodů,“ popisuje ředitel štětské VOŠ a SŠ Jiří Konvalinka, zatím co ukazuje spoušť, kterou poslední víkend v červenci způsobilo krupobití.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Začátek školního roku na Vyšší odborné škole obalové techniky a střední školy ve Štětí se posouvá kvůli následkům krupobití

Škody jsou jak na plochých střechách, tak v jednotlivých třídách.

Rekonstrukce školy za 30 milionů korun byla téměř hotová. Kvůli krupobití se ale dokončení plánovaných oprav posunulo o tři týdny. Jiří Konvalinka už jen krčí rameny a sčítá škody. „Jen na střeše je to podle odhadů za nějakých osm milionů korun, na tom zbytku to odhaduji na dalších čtyři až šest milionů.“

Pro část zdejších studentů se kvůli nezbytným opravám posouvá také začátek školního roku. „Pro zámečníka, truhláře, elektrikáře, tři obory informačních technologií – mechanik, elektrotechnik a robotik,“ upřesňuje Konvalinka.

Studenti by se do školních dílen a lavic měli vrátit nejpozději 18. září. Tělocvična ale dál zůstává uzavřená. Útočiště by podle ředitele studenti mohli najít v prostorách nedaleké základní školy.