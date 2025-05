Střední školy nabízí přes 24 000 volných míst. První kolo přijímacích zkoušek nezvládlo asi 14 000 žáků

Pro druhé kolo přijímacích zkoušek nabízejí střední školy ve čtyřletých a kratších oborech nyní 24 159 míst, z toho 14 229 v maturitních oborech. V prvním kole, které se konalo v dubnu, neuspělo 14 689 uchazečů o čtyřleté a kratší obory, na střední školu se dostalo asi 89 procent přihlášených, podobně jako loni. Vyplývá to z dat, které v úterý poskytlo ministerstvo školství. Praha 22:40 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít škola, ilustrační foto | Zdroj: Shutterstock

Volná kapacita je podle dat pro druhé kolo i na víceletých gymnáziích – na osmiletých je v ČR 197 míst, na šestiletých 75. Na osmiletá gymnázia se v prvním kole nedostalo 10 221 uchazečů, na šestiletých neuspělo 4677.

O přijetí rozhoduje každý bod. V Praze je málo škol a politici tam dlouhodobě selhávají, komentuje expert

Školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na střední školy se budou ve druhém kole konat od 9. do 12. června. Zda se žáci na nějakou školu v druhém kole dostali, se dozvědí 24. června.

Na maturitní obory se v druhém kole mohou hlásit jen žáci, kteří v prvním kole konali jednotnou přijímací zkoušku. K té se letos podle dubnových dat ministerstva přihlásilo na čtyřletých oborech a nástavbách asi 98 130 žáků, zhruba o 4000 více než loni. Dostalo se asi 70 procent z nich.

Uchazeči se v druhém kole mohou hlásit opět i na všeobecné maturitní obory, na čtyřletých gymnáziích je v nabídce 2092 míst, na lyceích 1329 míst. Zhruba 80 procent nabízené kapacity na čtyřletých gymnáziích tvoří soukromé školy, u lyceí je to asi 29 procent.

Cermat zveřejnil výsledky přijímaček. V prvním kole se na střední školy dostalo 94 procent uchazečů

Z 24 159 míst ve čtyřletých a kratších oborech pro druhé kolo přijímacích zkoušek je 17 049 na veřejných školách, 6873 míst na soukromých a 237 na církevních. Jde o kapacity maturitních i nematuritních oborů. Asi tři pětiny míst v maturitních oborech v druhém kole jsou ve veřejných školách.

Ze 197 nabízených míst na osmiletých gymnáziích je v soukromých školách asi 43 procent, v církevních je míst pět, zbytek je ve veřejných školách. U šestiletých gymnázií tvoří místa v soukromých školách asi 52 procent. Na osmiletá gymnázia se v prvním kole dostalo asi 47 procent uchazečů, na šestiletá gymnázia asi 34 procent.

Přihlášku v druhém kole mohou žáci podávat do pondělí 26. května. Stejně jako v prvním kole mohou podat až pět přihlášek, z toho až dvě do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní. Seznam škol i s volnou kapacitou lze najít v elektronickém systému DiPSy. O přijetí budou školy rozhodovat na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z prvního kola.