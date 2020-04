Žádný středočeský gang neexistuje, tvrdí policie po čtvrt roce. Případy vloupání vyšetřuje jednotlivě

V zimě trápil obce jihovýchodně od Prahy gang zlodějů, kteří podle prvních závěrů policie vykradli až 120 domů. Místní si proto zřídili domobranu, do oblasti ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) povolal na konci února další hlídky.

Po třech měsících ale podle náměstka Jana Krejčího policie došla k tomu, že nejspíš nešlo o organizovanou skupinu.

Závěry překvapily i Pavla Smutného, starostu Jesenice, jedné z postižených obcí. Nikdo ho s nimi neseznámil, poprvé od nich slyšel až od serveru iROZHLAS.cz. Naposledy s policií jednal před dvěma měsíci a v tu dobu byly jejich závěry podle něj „trošku jiné“. Původní zpráva Praha 6:00 23. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mapa vloupání, jak ji v zimě sestavila policie. Nyní říká, že ve Středočeském kraji neřádil žádný gang. | Zdroj: Policie ČR, koláž iRozhlas.cz

„V únoru neříkali, že by to byla organizovaná skupina, ale ani netvrdili, že není. Mluvili velmi neurčitě,“ popsal starosta Jesenice Pavel Smutný, jaké informace měl od policie.

Policejní prezident Švejdar ke středočeskému gangu: Nehodnoťte nás podle jedné série vloupání Číst článek

O dosavadních výsledcích policejního vyšetřování má Smutný pochybnosti. „Věřím, že v některých případech to nebyla organizovaná skupina. Ale u některých pravidelných nájezdů si nemyslím, že by to byli různí pachatelé. Modus operandi byl stejný,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

„Možná nebyli organizovaní, ale pak to vypovídá o stavu naší policie, pokud není půl roku schopná dopadnout neorganizovanou skupinu,“ doplnil.

Policejní náměstek Jan Krejčí už v minulosti redakci popsal, že pachatelé do domů většinou pronikali nepozorovaně balkonovými dveřmi, které vylomili. V domě se zdrželi jen několik minut a odnášeli si převážně šperky a hotovost.

Středočeská policie před tiskovou konferencí, na které oznámila, že má několik pachatelů. V čele skupiny přišel náměstek Jan Krejčí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

21. února se konala tisková konference, na které středočeští vyšetřovatelé oznámili, že zadrželi několik osob podezřelých z vloupání do domů ve Středočeském kraji. „Můžeme z toho usuzovat, že někdo z nich páchá i tuto sériovou činnost,“ řekl tehdy novinářům ředitel středočeské policie Václav Kučera.

‚O sérii nelze hovořit‘

Jak se vyvíjel případ středočeského gangu? září až prosinec - období, ve kterém měl gang začít loupit

17. prosince – spolek Nové Habří poslal otevřený dopis policejnímu prezidentovi Janu Švejdarovi

28. prosince – Švejdar se k situaci vyjádří na twitter, o gang se začínají zajímat média

6. ledna – policie uvedla, že by gang mohl vyloupit až 120 rodinných domů. Zároveň zveřejnila videa, které ukazují dvě loupeže

23. ledna – policejní prezident v rozhovoru pro iROZHLAS.cz upřesnil, že do série spadá jen 65 vyloupených domů

25. ledna – policejní náměstek Jan Krejčí redakci řekl, že několik vloupání se stalo ve stejný čas

20. února – ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) oznámil, že do oblasti chce poslat další policisty

21. února – policie oznámila, že zadržela několik pachatelů, kteří loupili v rodinných domech

23. dubna – policejní mluvčí Vlasta Suchánková napsala server iROZHLAS.cz, že policie už případ neřeší jako sérii vloupání

Další vyšetřování ale ukázalo, že podle policie o žádnou sérii nejde a případy nyní řeší samostatně. „Podle dosavadního šetření nebyly zadokumentovány žádné skutečnosti o procesní spojitosti případů, proto nelze již o jakékoliv sérii hovořit,“ napsala redakci v úterý mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Jak náměstek Krejčí popsal redakci už dříve, nasvědčovalo tomu například to, že několik případů se stalo prakticky ve stejnou dobu. „V průběhu šetření byly zjištěny nové skutečnosti a okolnosti jednotlivých případů, které v některých případech tuto verzi dodatečně vylučovaly,“ napsal nyní Krejčí serveru iROZHLAS.cz.

I starosta Jesenice Smutný si vzpomněl na několik nesrovnalostí. V některých obcích v okolí, třeba v Mirošovicích, se setkali i s tím, že lupiči vysklili okna dlažební kostkou a v domech nechali nepořádek. To se v Jesenici nedělo.

Proč se tedy policie domnívala, že více než 60 vloupání do rodinných domů způsobila organizovaná skupina? „Četnost případů tomu na začátku nasvědčovala,” odpověděla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Zároveň upozornila, že policie stále nemá mnoho případů uzavřených. U několika z nich tak podle Suchánkové přece jen nelze vyloučit, že je má na svědomí jeden pachatel nebo skupina.

„V rámci evidovaného množství případů se dá hovořit o skupině pouze u případů, ke kterým existují kamerové záznamy, v minulosti již medializované, tedy o jednu nebo maximálně dvě skupiny, a to pouze u tohoto jednoho či dvou případů,“ dodala.

Lup se nenašel

V některých případech se ale už policii podařilo pachatele zadržet a případy předala státnímu zástupci. Velkou část z nich má pod sebou okresní státní zástupce pro Prahu-západ Ondřej Šmelhaus. „Máme tady případy, které jsou na půli cesty, ale ještě nejsou vyřešené. Usvědčený pachatel tam není,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz.

„Moc informací k tomu nemám. Je to rozeseté do mnoha spisů. Pokud jsem dobře informován, je to takhle vedené od samého začátku. Organizačně to není spojené, ale vedlo se v patrnosti, že by případy spolu mohly souviset. Hmatatelný důkaz tam prostě není,“ podotkl.

Policie zadržela několik osob podezřelých z vloupání do domů ve Středočeském kraji Číst článek

Upozornil ale, že momentálně nemá k dispozici případy z policejního územního odboru Praha-venkov jih, kde se stala velká část vloupání.

Policie zatím také neví, kde jsou předměty, které lupiči odnesli. „Jak bylo s odcizenými věcmi naloženo, je stále předmětem šetření,“ uvedla Suchánková. Kromě už zmiňovaných peněz nebo šperků přitom pachatelé v jednom případě ukradli i hodinky v hodnotě pěti milionů korun.

Pokud nešlo o gang, jak si tedy středočeská policie vysvětluje nárůst počtu vloupání od září do prosince minulého roku? „Samozřejmě to může být zapříčiněno mnoha aspekty, mezi které patří roční období, movitější lokalita, dostupnost lokality, struktura pracovního kapitálu v okolí, vybavenost a znalost pachatelů,“ vysvětlila redakci mluvčí středočeských policistů.

Rukopis středočeského gangu nese jen 65 vykradených domů. ‚Odradili jsme je,‘ říká policejní prezident Číst článek

Policejní náměstek Krejčí také uvedl, že v prvních třech měsících letošního roku se jim podařilo vyjasnit téměř 25 procent vloupání do rodinných domů a během koronavirové krize i tato trestná činnost klesá.

Berou peníze a šperky

Rozsáhlá vloupání jihovýchodně od Prahy, která vykazovala podobné prvky, policisté vyšetřovali od září. První zprávy se ale na veřejnost dostaly až v prosinci, kdy spolek Nové Habří poslal otevřený dopis policejnímu prezidentovi Janu Švejdarovi.

Psal v něm, že v oblasti bylo za poslední měsíce vykradeno více než 50 domů a lidé se báli o svou bezpečnost. Vloupání se stala kromě Jesenicka například ve Velkých Popovicích, Říčanech, Průhonicích nebo Popovičkách.

„Jedná se vždycky o velmi rychlou akci. Pravděpodobně dobře vytipovanou nemovitost zloději celou proběhnou, během pěti minut vyházejí ven veškerý majetek, otočí skříně naruby a berou jenom peníze a šperky. Nezastaví je zabezpečovací zařízení, nezastaví je kamery – ty zaslepí – psa uspí, alarm ustřihnou,“ popsal tehdy člen spolku Richard Unruh Radiožurnálu.

Některá jejich tvrzení nakonec policie vyvrátila. Zjistila například, že pachatelé psy neuspávají nebo že mnoho lidí alarmy, které mají v domech nainstalované, nepoužívá. „Se situací ve Velkých Popovicích jsem detailně seznámen a rozhodně ji neberu na lehkou váhu,“ napsal tehdy v odpovědi na dopis policejní prezident na twitter.

Jan Švejdar

@jan_svejdar Se situací ve Velkých Popovicích jsem detailně seznámen a rozhodně ji neberu na lehkou váhu. Příslušným součástem policie jsem uložil realizovat opatření,které z taktických důvodu nemohu blíže konkretizovat. Garantuji, že další vývoj budu pečlivě sledovat. tn.nova.cz/clanek/desitky… 5 23

Stejný postup u 120 vloupání?

Počet vloupání ale stále rostl. Postupně se ukázalo, že skupina může mít na svědomí až 120 vyloupených domů.

Na konci ledna ale tuto informaci vyvrátil policejní prezident Jan Švejdar. Serveru iROZHLAS.cz řekl, že skupina nejspíš vykradla asi polovinu z nich. „Vloupání do domů může být víc, ale do téhle série jich podle nás patří zhruba těch 65,“ oznámil tehdy v rozhovoru. „Tohle ale není obyčejná trestná činnost. Je to věc, která je velmi kvalifikovaná,“ podotkl.

V dalších dvou měsících policie zvýšila hlídky v postižených obcích, nové informace k případu ale neměla. O gang se začal na konci února zajímat i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), a to díky otevřenému dopisu, který mu zaslal starosta Smutný. Českému rozhlasu poté Hamáček řekl, že do oblasti pošle nové policisty, kteří budou místní chránit.

Fotogalerie (5)