K začerněnému auditu se středočeská opozice pořád nedostala. Hejtmanka slibuje, že osloví auditory

Opozice na pondělním jednání středočeského zastupitelstva neprosadila, aby jí vedení kraje poskytlo úplné znění výsledné zprávy z auditu u krajské správy a údržby silnic. V materiálu, který zastupitelé dostali, je řada údajů začerněna. Podle vedení kraje jde o citlivá osobní data nebo údaje, které mohou vykazovat známky obchodního tajemství. Praha 22:44 25. června 2018

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) zdůraznila, že text nezačernila ona ani nikdo z úřadu, ale renomovaná auditorská firma. Přislíbila však, že vedení kraje osloví auditory s dotazem, zda by ze zprávy nešlo zveřejnit více informací. „Ale nevím, jaká odpověď přijde. To opravdu nevím,“ řekla. Uvítala prý, že opoziční hnutí STAN dalo kvůli auditu podnět k antimonopolnímu úřadu. Podle ní se tím alespoň stanoví hranice, co lze zveřejnit a co už ne.

„Pokud audit nemá k dispozici nikdo ze zastupitelů, pak bychom se měli zamyslet nad tím, jak má zastupitelská demokracie fungovat,“ kritizoval začernění zprávy předseda klubu STAN Věslav Michalik.

Předseda klubu ODS Tomáš Havlíček uvedl, že je začerněno 40 procent zprávy. Je přitom přesvědčen o tom, že žádná obchodní tajemství v dokumentu nejsou. Podle zastupitele za STAN Martina Macháčka jsou začerněny pasáže, které žádná citlivá data neobsahují, například datum, kdy byla uzavřena nějaká smlouva. Cílem je podle něj to, aby příslušnou smlouvu nebylo možné dohledat.

Hejtmanka namítla, že zastupitelé se mohli na vše dotázat přímo auditorů na semináři, který kraj pořádal a o nějž podle ní mezi zastupiteli nebyl zájem. Podle ní na setkání přišlo jen osm zastupitelů. Havlíček míní, že termín semináře byl zvolen nevhodně - byl pořádán dopoledne, kdy jsou zastupitelé v zaměstnání.

Kompletní zpráva z auditu existuje podle ředitele krajského úřadu Jiřího Holuba v jednom exempláři a je uložena v budově úřadu v trezoru. Z debaty zastupitelů vyplynulo, že s celým textem se nikdo neseznámil, dokonce ani Holub. Podle Michalika je otázkou, proč si kraj audit za více než půl milionu korun vůbec pořizoval. Hejtmanka namítla, že pro ni bylo podstatné prostudovat si manažerské shrnutí.

Audit podle vedení kraje nezjistil porušování zákonů ani předpisů. Upozornil ale na některé možné problémy. Na příštím jednání zastupitelstva by měl podle hejtmanky promluvit ředitel silničářů Zdeněk Dvořák o opařeních, které budou na jeho základě prováděny. Audit byl loni jedním z důvodů koaliční krize, která vedla k pádu krajské vlády ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů. Hejtmanství nyní řídí ANO a ČSSD s podporou KSČM.

