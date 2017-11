Středočeský kraj firmě pronajímá hotel za 17 tisíc. 'Nemá žádné schopnosti v oboru,' uvádí audit

Všechno špatně, zní ve zkratce závěr auditu týkajícího se rekreačního areálu Vrchbělá. Středočeský kraj do jeho stavby investoval přes 270 milionů korun. Analýzu z letošního května nechal vypracovat dnes již exradní hejtmanství Věslav Michalik (STAN). Dokument zmiňuje - totožně se zjištěním serveru iROZHLAS.cz - že nový hotel v komplexu pronajímá kraj za 17 000 korun měsíčně. Obvyklé nájemné by podle společnosti Nexia AP mělo být 80 000 korun. Dokumenty Praha 9:40 23. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hotel Relax Vrchbělá, za jehož pronájem firma platí 17 tisíc korun. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Kraj za komplex s novou budovou hotelu a zónou s několika atrakcemi včetně cyklostezky zaplatil 272 milionů korun, z nichž 72 milionů tvořily evropské dotace.

Hotel pronajal firmě Autosport Promotion za pouhých 17 tisíc korun měsíčně, navíc zbytek areálu spravuje sám, jak server iROZHLAS.cz popsal nedávno. Hejtmanství se ovšem s firmou Autosport Promotion domluvilo, že ta bude areál uklízet a upravovat a za to jí má kraj dva roky posílat přibližně 100 tisíc korun měsíčně.

„V současné podobě tato varianta není efektivní, a to díky redundantním (nadbytečným) činnostem a kapacitám hotelu a kraje,“ konstatuje analýza z 3. května 2017. Radiožurnál a server iROZHLAS.cz dokument získaly a níže ho zveřejňují.

Kraj podle auditora značně nadhodnotil výdaje na údržbu Vrchbělé, a zbytečně tak za provoz areálu platí peníze navíc.

Autosport Promotion inkasuje za dva roky údržby areálu 2,4 milionu korun. S firmou kraj uzavřel ještě další tři smlouvy na úklid a údržbu areálu, celkem téměř za 400 tisíc korun.

Údržbu zvládnou dvě osoby

Podle auditu navíc na uklízení a údržbu najal dalších šest pracovníků. A to je příliš. „Dle našeho názoru musí údržbu areálu zvládnout maximálně dvě osoby na plný pracovní úvazek s příslušnou technikou. Neočekáváme, že by náklady na údržbu areálu měly přesáhnout částku 2 miliony korun,“ uvádí auditor.

Kraj přitom počítá, že za rok utratí za údržbu areálu Vrchbělá 6,85 milionu korun, jak uvádí níže přiložený dokument (pokud se vám nenačetl, obnovte stránku pomocí klávesy F5).

Samostatnou kapitolou je podle analýzy pronájem budovy hotelu. „Současný nájemce, dle našeho názoru, nemá žádné adekvátní schopnosti v oboru nebo je neprojevuje,“ konstatuje jednoznačně.

Kraj v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou měsíční nájem 17 tisíc hájí - nikdo jiný než Autosport Promotion se prý nepřihlásil, a tak nezbývalo než hotel pronajmout hluboko pod tržní cenou.

Špatná smlouva

Hejtmanství dále argumentuje, že společnost se zavázala vložit do hotelu 1,8 milionu korun. I to je však podle auditu špatně.

„Současné znění smlouvy je dle našeho názoru špatné, závazek investice do předmětu nájmu je velice vágně formulován, není upraveno, jak se vypořádá proinvestovaná částka při ukončení nájemní smlouvy, jsou v něm smíchány jak investiční (například stavební), tak provozní (například lůžkoviny) výdaje. Celý princip, kdy část nájemného je nahrazeno povinností nájemce provádět investice, je chybný obchodně a přináší i daňová rizika,“ varuje.

Léta trvající stavba O přeměně bývalého vojenského prostoru Ralsko mluvil už v roce 2011 tehdejší středočeský hejtman David Rath (tehdy ČSSD), nyní stíhaný za korupci kvůli zakázkám ve Středočeském kraji. „Pokud vím, něco podobného je odtud nejblíže asi někde u Berlína,“ řekl k tomu v dubnu 2011. Sliboval, že areál se otevře do roka. Vrchbělou ale kraj otevřel až v roce 2016, stavbu a kolaudaci zbrzdil pyrotechnický průzkum, ale také policejní vyšetřování Davida Ratha. Otevření areálu trvalo tak dlouho, že jeho část ještě před ním dokonce začala chátrat. Krajská opozice projekt kritizovala za jeho megalomanství. „Ve Středočeském kraji najdeme desítky a stovky míst, budov a majetku kraje, kde by se tyto peníze daly využít mnohem lépe,“ upozorňoval například předseda kontrolního výboru zastupitelů Jan Skopeček (ODS). Velká část peněz šla na bourání vojenských budov. „Bylo zapotřebí zde provést pyrotechnický průzkum, odstranit nalezenou munici a ekologickou zátěž, provést demoliční práce původních objektů a musely být vypořádány majetkoprávní záležitosti s vlastníky pozemků,“ popsal tehdejší hejtman Miloš Petera z ČSSD. Loni v srpnu pak areál otevřel premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. „Jsem rád, že se Středočeskému kraji podařilo využít bývalý vojenský prostor Ralsko a na jeho místě vybudovat pro občany rekreační multifunkční areál. Jde o dobrou práci kraje, kterému se na projekt z celkových nákladů 272 milionů korun podařilo získat 75 milionů korun z fondů EU,“ uvedl.

Podle makléře osloveného serverem iROZHLAS.cz se tržní nájemné hotelu pohybuje mezi 80 až 150 tisící korunami měsíčně.

I podle auditu je současná cena pronájmu pouhým zlomkem běžné sumy. „Obvyklé nájemné za hotel pak určujeme na 80 tisíc korun za měsíc,“ vypočítává. Autosport Promotion má podle analýzy hotel pouze jako ubytovnu k závodnímu okruhu, který v sousedství provozuje.

Dokument ale zároveň připouští, že samotná budova hotelu je nevhodně postavena a zařízena. „Atmosféra tam je v současné době poměrně neútulná, pokoje a společné prostory působí velmi chladně a sterilně. Při příchodu na recepci se může host cítit jako při návštěvě soukromého zdravotního zařízení,“ píše se například ve zprávě.

Ta poukazuje mimo jiné i na fakt, že v hotelu jsou pouze dvoulůžkové pokoje, které se nedají spojit. Ubytování tak není vhodné pro rodiny.

'Kraj není hoteliér'

Audit nechal vypracovat Věslav Michalik, donedávna radní Středočeského kraje pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje. Chtěl podle svých slov navrhnout řešení, jak se silně prodělečným projektem dál naložit.

„Kraji podle mě nepřísluší podnikat v hotelnictví, na to máme soukromý sektor. Nevím, proč by instituce jako kraj měly stavět podobné areály. Zajímalo mě, jestli se s původním nastavením dalo něco dělat,“ řekl Michalik serveru iROZHLAS.cz.



Hejtmanství by se podle něj mělo pokusit objekt pronajmout za lepší cenu. „Jde o to dostat tam nějakého dobrého nájemce. Dnes je to pronajaté za 17 tisíc korun, audit ukázal, že reálná cena je jinde. Teď je otázka, jestli existuje nájemce ochotný platit 80 tisíc měsíčně,“ je přesvědčen současný opoziční krajský zastupitel.

Jedna zásadní změna čeká areál od nového roku. Přesune se z područí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje pod Středočeskou centrálu cestovního ruchu. A ta má podle hejtmanky přehodnotit smlouvy na údržbu Vrchbělé. O změně nájemníka se však hejtmanka nezmínila.

Podle exradního Michalika by se kraj měl celého areálu zbavit – to je ostatně i jeden ze závěrů analýzy. Vzhledem k udržitelnosti evropské dotace to ale nebude možné až do roku 2021. Pokud by tak kraj učinil dříve, sice by podle auditu za prodej utržil 50 milionů, zároveň by ale musel vrátit dotaci 74,5 milionu korun.