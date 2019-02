Manžel hejtmanky Jermanové jezdil krajským autem jen soukromě, nevykazoval ani najeté kilometry

Ještě loni v létě středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) tvrdila, že ji její manžel vozí krajským autem o víkendech na služební akce. Teď se ale ukázalo, že Jakub Pokorný využíval zapůjčenou Škodu Superb pouze k soukromým účelům. A nevykazoval ani najeté kilometry, jak ukládala smlouva s krajem, uvedly v úterý Seznam Zprávy. Praha 14:06 26. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtmanka středočeského kraje Jaroslava Jermanová Pokorná a její manžel používání služebního vozu vysvětlovali loni v létě | Foto: Mafra Michal Šula / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Vozidlo… bylo provozováno pouze k soukromým účelům – kniha jízd se nevede,“ uvedl vedoucí odboru podpory řízení krajského úřadu František Snopek pro Seznam Zprávy, které hejtmanství s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím žádaly o knihu jízd ke Škodě Superb.

Krajskou limuzínu měla hejtmanka zapůjčenou na základě kontraktu s krajským úřadem, ta mimo jiné ukládala povinnost přesně evidovat ujeté kilometry.

„Já to beru velmi osobně. Tím, že jste napadl manžela, a tím, že ho sledujete. To podle mě k novinářské práci nepatří,“ reagovala na aktuální zjištění Jermanová.

Na to, že vůz využívá denně její manžel k jízdě do svého nedalekého kadeřnictví v Benešově, Seznam Zprávy upozornily už loni v létě. Jermanová to tehdy vysvětlovala tím, že auto se využívá i služebně a vše v souladu se smlouvou.

‚Na kraji se dotknu jen své ženy‘

Pokorný tehdy během tiskové konference řekl, že za soukromé cesty s hejtmankou zaplatili 29 tisíc korun za pohonné hmoty a měsíční platbu tři tisíce korun krajskému úřadu. Dále uvedl, že vůz už nebude využívat. „Garantuji vám, že už se žádného předmětu Středočeského kraje nedotknu, kromě své manželky,“ uvedl na závěr svého prohlášení.

Hejtmanka tak podle svých slov smlouvu na druhé služební auto, určené k pracovnímu i soukromému užívání, ukončila s tím, že si zváží pořízení vlastního vozu. Od středočeského úřadu má k dispozici ještě služební auto s řidičem.

Středočeská hejtmanka už dříve čelila kritice za to, že se snažila zneužívat svého postavení kvůli protekci pro své blízké. Předloni na podzim se dostala do konfliktu s lékaři z benešovské nemocnice v souvislosti s vyšetřením svého manžela a švagra. Údajně je tehdy měla konfrontovat s výtkou, že jejím blízkým neposkytli „VIP péči“.