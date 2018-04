Dovolená i zdravotní potíže. Pokorná Jermanová nechodí na schůze vedení kraje, letos dorazila jen třikrát

Jen třikrát letos středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) dorazila na jednání špiček kraje, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Radní se přitom sešli hned 13krát. Absence hejtmanky tak na klíčových schůzkách pro chod regionu dosahuje 77 procent. Hojnou neúčast Pokorná Jermanová omlouvá dalšími pracovními povinnostmi, dovolenou i zdravotními problémy. Původní zpráva Praha 15:15 20. 4. 2018 (Aktualizováno: 15:30 20. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) | Foto: Ladislav Křivan / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„V únoru jsem čerpala řádnou dovolenou po dobu tří týdnů. V březnu nás postihlo náhlé úmrtí v rodině a navrch odvezli mého otce do nemocnice se závažným, životu nebezpečným onemocněním, které si vyžádalo okamžitý chirurgický zákrok,“ popsala redakci hejtmanka.

Pokorná Jermanová se tak zúčastnila rady Středočeského kraje v letošním roce jen třikrát – jednou v lednu, jednou v březnu a naposledy zkraje dubna, jak vyplývá z údajů dostupných na webu kraje. Radní složení ze zástupců hnutí ANO a sociálních demokratů přitom zasedli k jednacímu stolu i tento týden v pondělí a i tentokrát hejtmanka chyběla.

„Paní hejtmanka tam nemohla být, měla důležité jednání. Věděli jsme o tom a konzultovali jsme to, byli jsme na poradě hned před radou a byla k dispozici v případě, že bychom ji potřebovali,“ popsal situaci radní ČSSD a předchůdce Pokorné Jermanové v křesle hejtmana Miloš Petera.

Sama hejtmanka pondělní absenci na radě komentovala následovně: „Ráno jsme měli koaliční jednání před radou. Setkala jsem se také s panem Hamáčkem. Od 10:30 jsem jednala se zástupcem České exportní banky o účasti v mé delegaci na summitu SelectUSA, který proběhne v červnu ve Washingtonu.“

Dále měla Pokorná Jermanová podle svých slov finální poradu o složení dané delegace a zajištění programu. „Poté jsme na americkou ambasádu odeslali seznam členů delegace,“ doplnila.

Server iROZHLAS.cz se začal zabývat častou absencí hejtmanky na radách už z kraje týdne. Pokorná Jermanová nakonec v pátek poskytla své vyjádření k celé věci i dalším médiím.

'Takhle to dělat nejde'

Vysoká absence hejtmanky na zasedáních rady kraje vadí středočeské opozici. „Zaznamenali jsme to a velmi nás to překvapilo. Považujeme za správné, aby hejtmanka, která stojí v čele rady, byla přítomna na jednáních, kde se rozhoduje o zásadních otázkách,“ řekla poslankyně a středočeská zastupitelka za STAN Věra Kovářová. Celou záležitost by podle ní měl projednat tamní klub hnutí.

Obdobně mluví také další opoziční zastupitel Martin Kupka z ODS, který je současně poslancem a starostou Líbeznic: „Zarazilo mě to, jako starosta si nedovedu představit, že bych chyběl na jednáních rady nebo že by premiér nechodil na jednání vlády.“

Kupka navíc upozorňuje, že Pokorná Jermanová svou neúčastí na jednáních špiček kraje může ztratit přehled o tom, co se u ní v úřadu děje.

„Nepochybně nemůže mít tak velký přehled, jako kdyby na těch klíčových jednání byla. Jednání rady jsou z hlediska exekutivy velmi důležitá. Takhle to nejde dělat,“ uvedl.

Zdravotní problémy

Jaroslava Pokorná Jermanová přitom odmítá, že by nechodila do práce. Podle svých slov se musela z jednání rady kraje omluvit – vedle dovolené a zdravotních potíží příbuzných – i kvůli dalším pracovním povinnostem.

Účast hejtmanky na jednáních rady Středočeského kraje Termín zasedání Účast 8. ledna omluvena 15. ledna přítomna 22. ledna omluvena 5. února omluvena 12. února omluvena 19. února omluvena 26. února omluvena 5. března omluvena 12. března omluvena 19. března přítomna 26. března omluvena 6. dubna přítomna 16. dubna omluvena Zdroj: Středočeský kraj

Na zdravotní problémy u Pokorné Jermanové v rodině upozornily už dříve Seznam Zprávy. Loni v listopadu uvedly, že hejtmanka měla dva konflikty v krajské nemocnici v Benešově v souvislosti s ošetřením jejího švagra a manžela. Měla totiž údajně pocit, že jim lékaři nevěnovali dostatečnou péči.

Svou častou absenci Pokorná Jermanová omlouvá také tím, že měla „několik jednání“ o summitu SelectUSA, na který v červnu „poveze“ delegaci českých investorů. Argumentuje ale i vlastním zdravotním stavem a dalšími pracovními povinnostmi.

„Byla jsem také na vyšetření, které předcházelo lékařskému zákroku, který jsem shodou okolností podstoupila v úterý. Hejtmanka musí také občas neplánovaně vyjet do regionu nebo přijmout návštěvu. To znamená, že i když nejsem na jednání rady, jsem v práci,“ dodala s tím, že záležitosti kraje s kolegy řeší na častých pracovních schůzkách.

Současně hejtmanka doplnila, že v loňském roce se rada kraje sešla 44krát, z toho se zúčastnila 27 jednání a na 17 chyběla.

S tím, že by Pokorná Jermanová nebyla v obraze, nesouhlasí radní Petera z ČSSD. „Žádný problém v tom nevidím. Když má důležité jednání, tak proto je tam zástupnost. Myslím, že to funguje a paní hejtmanka je informována o projednávaných věcech,“ uvedl.

Stejný názor sdílí také radní ANO a poslanec František Petrtýl: „Paní hejtmanka je o všem informována a o dění v kraji má ten nejlepší přehled.“

Argumenty hejtmanky ale příliš nebere Kupka z ODS, podle kterého na celou záležitost jeho klub upozorní na zastupitelstvu kraje. To se sejde příští týden. „Pokud to byla nemoc, je to vážný důvod k omluvě. Potom je ale otázka, jestli by neměla volit méně exponovanou funkci. Její neúčast znamená zásadní překážku, aby se své role mohla dobře zhostit,“ doplnil.

A jak jsou na tom ostatní hejtmani? Podle údajů dostupných na internetových stránkách hejtmanství má stoprocentní docházku například pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) nebo olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO, stejně tak jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO) či karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO).