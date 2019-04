‚Privatizace krajského úřadu.‘ Bratři v Benešově měli blízko k Jermanové, teď pracují na hejtmanství

Po loňských komunálních volbách v Benešově, kde se změnila vládnoucí koalice, přišli o své posty. Záhy ale bratři Stanislav a Pavel Dvořákovi našli nové uplatnění – nyní oba působí na Středočeském kraji. Podle části opozice jde o politické trafiky za jejich dřívější spolupráci s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO). Kraj to však odmítá. Původní zpráva Praha 6:40 15. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Stanislav Dvořák, spojený s bývalou vládou ČSSD a hnutí ANO, řídil v Benešově městskou firmu Kulturní a informační centrum. Jenže po volbách se řízení města ujalo nové vedení (v podobě koalice Volba pro město, STAN, ODS a Pirátů) a on skončil.

Netrvalo to dlouho a našel si nové angažmá, a to na středočeském hejtmanství. Na krajském úřadě nyní vede odbor regionálního rozvoje.

Charakter trafiky

Dvořákovo působení kritizuje část středočeské opozice. Podle šéfa zastupitelů hnutí STAN Věslava Michalika ho na středočeský úřad přivedla z Benešova hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která ve městě žije a do říjnových voleb seděla v radě.

„Případ pana Stanislava Dvořáka má všechny charaktery politické trafiky,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

„Pan Dvořák byl velkým podporovatelem hnutí ANO v Benešově. A když hnutí ANO ve volbách neuspělo, tak se rázem uvolnilo místo ředitele regionálního rozvoje na krajském úřadě, které on obsadil,“ pokračoval Michalik.

Středočeský radní pro regionální rozvoj Martin Draxler (ANO) ale kritiku odmítá. Stanislav Dvořák podle něj prošel řádným výběrovým řízením. „Přihlásil se v říjnu 2018 a uspěl. Do funkce byl jmenován 1. ledna,“ uvedl s tím, že Dvořák s krajem spolupracoval už od loňska. Byl členem pracovní skupiny pro cestovní ruch, do které do podle Draxlera navrhla právě hejtmanka.

Sám Stanislav Dvořák přislíbil, že se k dotazům serveru iROZHLAS.cz vyjádří, do uzávěrky textu ale odpovědi nezaslal.

Podpora turismu

Podobný je také případ Dvořákova mladšího bratra Pavla, který se uchytil ve Středočeské centrále cestovního ruchu. V minulém volebním období seděl v benešovském zastupitelstvu, a přestože byl v dresu TOP 09, o jeho hlas se opírali tehdejší radní z ČSSD a hnutí ANO včetně Jermanové. Původně byl přitom Pavel Dvořák členem předchozí koalice, v roce 2016 se ale „trhl,“ a vzniklo nové vedení radnice.

„„Oba pány znám z Benešova, avšak o žádných trafikách nic nevím, a je to nesmysl. Nezasahuji do personálních záležitostí úřadu, neúčastním se ani komisí u výběrových řízení.“ Jaroslava Pokorná Jermanová (středočeská hejtmanka z ANO)

Pavel Dvořák, který křeslo v zastupitelstvu loni už neobhájil, přitom nyní pracuje jako vedoucí produkčního úseku středočeské centrály na podporu turismu.

Podle radního Draxlera ho na hejtmanství přivedl už v roce 2016 bývalý náměstek hejtmanky za TOP 09 Daniel Marek (nyní STAN). Ten přes odpor středočeské organizace strany vstoupil tehdy do koalice s hnutím ANO, ODS a STAN, a proto byl z TOP 09 vyloučen.

„Pavel Dvořák byl osloven ke spolupráci se Středočeským krajem již v roce 2016 a od roku 2017 měl uzavřenu dohodu o pracovní činnosti,“ popsal radní ANO Draxler. Sám Pavel Dvořák, kterého server iROZHLAS.cz zastihl v pátek na cestě do práce, k tomu řekl, že pracoval jako asistent.

Bývalý zastupitel Benešova Pavel Dvořák nyní pracuje ve Středočeské centrále cestovního ruchu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jde tak o jeden z externích kontraktů, kvůli kterým hejtmanka Jermanová – jež je nyní na mateřské dovolené – v posledních týdnech čelí kritice. Její odbor za kontrakty typu „analýza hudebních festivalů“ nebo „poskytování zpětné vazby“ zaplatil v roce 2017 zhruba pět milionů korun, jak upozornil server Seznam Zprávy.

Pavel Dvořák zároveň, stejně jako jeho bratr, přislíbil, že odpovědi na dotazy zašle mailem, zatím však nic nedorazilo.

Radní ANO Martin Draxler, který má agendu turismu na starosti, ovšem nesouhlasí s tím, že by bratři Dvořákovi získali úřednické posty jako odměnu za dřívější podporu. „Oba vámi zmínění pánové byli ke spolupráci se Středočeským krajem vyzváni vzhledem k jejich odborným zkušenostem a dlouholeté praxi. V žádném případě se nejedná o politické trafiky,“ reagoval.

Za nesmysl to označuje i sama Jermanová. „Ano, oba pány znám z Benešova, avšak o žádných trafikách nic nevím, a je to nesmysl. Nezasahuji do personálních záležitostí úřadu, neúčastním se ani komisí u výběrových řízení,“ napsala ve zprávě.

Opoziční zastupitel Michalik ze STAN je přesto přesvědčen, že muži se na kraj dostali díky osobní vazbě na hejtmanku. Zapojení Dvořákových do chodu hejtmanství kritizuje také další středočeský zastupitel a místopředseda ODS Martin Kupka.

„Připadá mi to jako privatizace krajského úřadu. To, že dva bratři jsou v tuto chvíli v nejužších možných vazbách pracovních, protože samozřejmě k řízení středočeské turistické služby má bez debaty odbor regionálního rozvoje blízko, tak to není v pořádku,“ řekl. Po vedení kraje tak bude požadovat vysvětlení.

Podezřelé kontrakty

Pavel Dvořák – stejně jako jeho starší bratr – dříve působil v benešovském kulturním centru, kde pracoval jako provozní ředitel. Oba muži nyní čelí podezření z možných machinací s veřejnými zakázkami. Alespoň to tvrdí nový ředitel Vladimír Pošmurný, který Stanislava Dvořáka v čele městské firmy nahradil letos v lednu.

„Identifikovali jsme problém s dělením zakázky na dvě malé, tím došlo k jinému systému zadávání zakázky. To jsou věci, které jsme nyní předávali právnímu zástupci, který připravuje podklad k tomu, zda nebyl spáchán trestný čin,“ popsal Pošmurný. Zkontrolovat dosavadní kontrakty dostal za úkol od nové benešovské koalice, tedy Volby pro město, STAN, ODS a Pirátů.

Zpátky ale na Středočeský kraj. Michalik totiž kritizuje také časté výměny na postech vedoucích odborů. Podle něj to vyvolává pocit účelovosti.

„Nelíbí se nám způsob personální práce stávajícího vedení kraje. Vypadá to, že časté střídání není vedeno snahou najít nejlepšího odborníka, ale snahou umístit své známé nebo bývalé spolupracovníky. Nebo spolupracovníky svých stranických kolegů,“ doplnil.

Středočeská centrála cestovního ruchu, kterou nyní vede exšéf Úsvitu Marek Černoch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Konkrétně zmínil třeba odbor dopravy, odbor regionálního rozvoje (který nyní obsadil zmíněný Stanislav Dvořák), případně i centrálu cestovního ruchu. Ta má od svého vzniku v roce 2017 už třetího ředitele. Poté, co v březnu rezignovala bývalá poslankyně ČSSD Markéta Wernerová, byl pověřen řízením Marek Černoch.

Někdejší šéf Úsvitu pro kraj pracuje – aniž by prošel řádným výběrovým řízením – už loni v srpnu, kdy začal připravovat vznik krajské filmové kanceláře, jak dříve upozornil server iROZHLAS.cz.

Pochybnosti vzbudila také kompletní rekonstrukce ulice na okraji Benešova v hodnotě skoro 18 milionů korun, ve které Jermanová bydlí. Nejde sice o významnou dopravní tepnu, opravuje se ale v posledních letech už podruhé, a hejtmanka musela být u toho, když o tom radní hlasovali. Že by se však kritizovaná ulice opravovala kvůli ní, Jermanová označila za nesmysl.