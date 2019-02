Rakušan navrhl, aby Babišův střet zájmů řešil jiný úřad. ‚To jste mě pobavil,‘ reagovala Jermanová

Zastupitelstvo Středočeského kraje odmítlo projednat informace o začlenění odboru, který má řešit odvolání premiéra Andreje Babiše (ANO) v řízení o jeho údajném střetu zájmů. Organizační změnu, která přišla jen krátce po rozhodnutí Černošic, se na program snažil protlačit poslanec Vít Rakušan (STAN). Ten současně navrhnul, aby se případem zabýval jiný krajský úřad. Proti se ale postavila středočeská koalice v čele s hnutím ANO. Praha 13:40 18. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) | Foto: Ladislav Křivan / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Rakušan na pondělním jednání středočeského zastupitelstva požadoval podrobné informace o přípravě reorganizace úřadu. Mimo jiné i navrhoval, aby se případem pro systémovou podjatost zabýval jiný úřad. „Mohl by to být některý ze sousedních krajů, třeba Praha,“ uvedl. Podle STAN by tak o to mohl šéf úřadu Jiří Holub požádat ministerstvo vnitra.

Jeho snažení během debaty o programu podpořil také opoziční kolega Jan Jakob z TOP 09: „Tak snad nemáte co tajit.“ Podobně mluvil i místopředseda ODS Martin Kupka. „Je možné předložit zápisy z grémia ředitele? Je možné předložit, že se změna připravovala třeba už v červnu?“ tázal se s odkazem na načasování reorganizace.

Jermanová ale v reakci bod, ve kterém by zastupitelé diskutovali o změně v organizaci krajského úřadu, odmítla. Podle ní úředníci rozhodují nezávisle a má se nechat na nich, jakým směrem půjdou.

„Nemáme problém poskytovat informace, které neohrožují nestrannost rozhodování úředníků. Chápu, že se to někomu hodí a chce z toho dělat politikum,“ prohlásila.

Pobavení Jermanové

Iniciativě opozice, že by případ mohl řešit jiný kraj, se ovšem hejtmanka pouze zasmála. „Tak to jste mě pobavil,“ řekla směrem k Rakušanovi, který s tímto návrhem přišel. Upozornila, že v čele pražského magistrátu stojí Piráti, kteří se v kauze politicky angažují. „Máme to dát Praze, kde jsou ve vedení Piráti? To mi vyluzuje úsměv na rtech – za tou kauzou stojí Pirátská strana. Nám to nepřísluší, to řešit,“ uvedla.

Během debaty se k reorganizaci odborů vyjádřil také ředitel středočeského úřadu Jiří Holub. Podle něj může podjatost úřadu namítnout pouze úředně oprávněná osoba, tedy účastník řízení. Zároveň upozornil, že změna byla plánová a plně v kompetenci úřadu.

„Důrazně odmítám vměšování médií a politiků do neveřejného rozhodování. Vytváří se tím tlak na úředníky ještě před tím, než je spis doručen na Středočeský kraj,“ řekl. Dodal, že oddělení přestupků bude nadále rozhodovat samostatně.

Po dvouhodinové debatě se ale bod nakonec na program jednání nedostal. Proti se postavila středočeská koalice ANO a ČSSD, která vládne s podporou KSČM.

Hlasování středočeských zastupitelů o zařazení bodu k reorganizaci úřadu na program jednání | Zdroj: Středočeský kraj

„Vypovídá to o neochotě kraje podávat informace, o strachu politické reprezentace diskutovat. Argumenty jsou nahrazovány úsměšky paní hejtmanky, tak to holt na tomto kraji chodí dlouhodobě,“ reagoval posléze v SMS pro iROZHLAS.cz Rakušan.

Černošický úřad ve věci Babiše rozhodl 21. ledna, o tři dny později padlo rozhodnutí o sloučení odborů. K 1. únoru se tak odbor správních agend, který řeší přestupky, začlenil do odboru legislativně právního. Spojitost s případem hejtmanství už dříve odmítlo.

Babiš se proti rozhodnutí Černošic odvolal 4. února. Radnice má tak nyní 30 dní na to, aby spis na Středočeský kraj odeslala. Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který předal v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.