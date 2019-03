Domněnka bez konkrétních faktů. Ministerstvo odmítlo podjatost šéfa krajského úřadu v kauze střetu zájmů

Neexistují konkrétní důvody. Tak se ministerstvo spravedlnosti vypořádalo s možnou podjatostí šéfa středočeského úřadu Jiřího Holuba v případu premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho údajného střetu zájmů. Podnět kvůli změnám v organizaci hejtmanství, které přišly jen několik dní po rozhodnutí černošického úřadu, podali zkraje března středočeští Starostové a nezávislí (STAN). Praha 13:50 25. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ministerstvo nezjistilo žádné skutečnosti, na základě kterých by bylo možné dospět k závěru, že zde existují konkrétní, rozumné a z reality vycházející důvody, o které lze opřít domněnku, že ředitel krajského úřadu má s ohledem na svůj poměr k věci, účastníkům řízení nebo jejich zástupcům zcela konkrétní (identifikovatelný) zájem na výsledku řízení, pro nějž by bylo možné pochybovat o jeho nepodjatosti,“ píše ve vyjádření resortu s pondělním datem ředitel odboru střetu zájmů Jiří Kapras.

Kapras podle dokumentu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, vycházel z veřejně dostupných informací i přímo z vyjádření ředitele krajského úřadu Holuba.

„Uvedl, že k projednávané věci nemá žádný osobní poměr a že toto rovněž platí v případě poměru k obviněnému, ke kterému podle svých slov nemá žádný přátelský či nepřátelský vztah,“ stojí dále ve stanovisku ministerstva.

Podjatost kvůli reorganizaci

Autorem podnětu byl šéf zastupitelského klubu STAN Věslav Michalik. Ten možnou podjatost středočeských úředníků zdůvodňoval tím, že organizační změna nebyla dostatečně zdůvodněna a přišla „v nápadné časové shodě se skutečností, že krajský úřad se stal povinným rozhodnout o podaném odvoláním premiéra Andreje Babiše.“

Žádal proto, aby si ministerstvo mimo jiné vyžádalo i úřední e-mailovou korespondenci Jiřího Holuba z doby před sloučením daných odborů. K 1. únoru se totiž odbor správních agend, který řeší přestupky, začlenil do odboru legislativně právního.

Definitivní rozhodnutí o změně přišlo 24. ledna, tedy jen tři dny poté, co Městský úřad v Černošicích rozhodl ve věci možného Babišova střetu zájmů.

„Z jiných dostupných zdrojů, včetně vašeho podnětu a vyjádření ředitele krajského úřadu, nevyplynuly žádné konkrétní okolnosti, v nichž by bylo možné spatřovat důvody pro vyloučení úřední osoby.“ Jiří Kapras (ředitel odboru střetu zájmů)

To však ministerstvo odmítlo s tím, že když se podezření z podjatosti neprokázalo, byl by takový postup zcela nestandardní. K reorganizaci pak uvedlo, že považuje za zásadní, že nedošlo k personální změně ani změně obsahové náplně oddělení.

„Jinými slovy ani v případě, pokud by existoval konkrétní zájem ředitele krajského úřadu na výsledku řízení, pro nějž by bylo možné pochybovat o jeho nepodjatosti, není zřejmé, jak by předmětná organizační změna měla ke sledování tohoto zájmu přispět, respektive není zřejmé, jak se v tomto ohledu změnily z pozice ředitele krajského úřadu podmínky a nástroje pro sledování tohoto zájmu oproti stavu před předmětnou organizační změnou,“ reaguje dále Kapras ve vyjádření ministerstva. Podnět starostů podle něj zájem ředitele Holuba na celé věci nijak neosvětluje.

‚Mohli to lépe prověřit‘

Věslav Michalík odmítá, že by v podnětu argumentoval nedostatečně. Z pozice opozičního zastupitele podle svých slov nemá dostatek informací, důkazní břemeno by tak podle něj mělo nést ministerstvo.

„To je jádro pudla. Jak má někdo, kdo nemá přístup ke všem informacím a nemá možnost prověřovat, dokládat tak detailně, že úředník pak nemá co dělat a jen se seznámí s fakty? Nejsme policie,“ řekl pro iROZHLAS.cz na verdikt ministerstva.

Další kroky nezvažuje, rozhodnutí ministerstva podle svých slov respektuje. „Mohli si požádat alespoň o korespondenci, aby z ní bylo patrné, zda ta změna byla opravdu dlouhodobě připravovaná, nebo účelová. To mohli lépe prověřit. Dospěli ale k nějakému závěru a já ho respektuji,“ doplnil.

Vedení kraje spojitost reorganizace s případem premiéra Andreje Babiše už dříve odmítlo, změna podle Jiřího Holuba byla dlouhodobě připravovaná. Hejtmanství spis od Černošic kvůli možnému střetu zájmů premiéra dostalo na konci února, o odvolání rozhodlo minulý týden. A to tak, že verdikt černošické radnice zrušilo a vrátilo k novému projednání.

Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který předal v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.