Středočeský kraj ještě nezačal s rezervací seniorů na očkování. Chybí vakcína i na proočkování personálu

Středočeský kraj ještě nezačal nabízet termíny na očkování proti nemoci covid-19 pro seniory nad 80 let. Krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík Českému rozhlasu řekl, že kraj nemá dostatek vakcín. Situaci navíc komplikuje ohlášené omezení dodávek vakcín od firmy Pfizer. „My postupujeme striktně v souladu s metodikou ministerstva zdravotnictví. Ale bohužel, nemáme dostatek vakcíny, abychom už měli proočkován personál," sdělil Pavlík. Praha 10:34 18. ledna 2021 Vakcína proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech | Foto: Victoria Jones | Zdroj: Reuters

Registrace pro seniory odstartovala v pátek. Provázela ji řada technických problémů. Třeba v sobotu kvůli problémům v rezervačním systému nemohla začít Fakultní nemocnice Ostrava nebo liberecká nemocnice. Komplikace byly také v pražské Fakultní nemocnici v Motole, kde byly pro zdravotníky dočasně nedostupné údaje o rezervacích.

„Problém byl na straně těchto nemocnic, ne na straně centrálního rezervačního systému, a tyto problémy se vyřešily,“ řekl v sobotu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.

Jenže s registrací k očkování seniorů nad 80 let ještě vůbec nezačal Středočeský kraj. Důvodem je nedostatek vakcín. „Ještě nemáme naočkovaný veškerý personál ve zdravotnických zařízeních a v sociálních pobytových zařízeních. My postupujeme striktně v souladu s metodikou ministerstva zdravotnictví, co se týká očkování proti covid-19. Ale bohužel, nemáme dostatek vakcíny, abychom už měli proočkován personál,“ řekl Českému rozhlasu radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík z ODS.

Omezení dodávek vakcíny

Podle něj je situace o to komplikovanější, že farmaceutická firma Pfizer oznámila omezení dodávek vakcín do Evropy. Do Česka tak tento týden přijde asi o 40 až 50 procent méně vakcín. Středočeský kraj chtěl nabízet sloty pro registraci tento týden. To je ale nyní podle radního Pavlíka nejisté.

„My ještě nemáme tabulku s rozpisem dodávky vakcín pro tento týden. Takže já dokud nebudu mít na stole čísla, kolik toho tento týden do Středočeského kraje dostaneme, tak nejsem schopen na to odpovědět. Ještě v pátek odpoledne jsem říkal, že předpokládám otevření slotů pro seniory nad 80 let na konci tohoto týdne, ale pak večer přišla tato zpráva (omezení dodávek, pozn. red.),“ dodal radní Pavlík.

K pondělí se na očkování proti covidu-19 za tři dny od jeho spuštění zaregistrovalo v centrálním rezervačním systému přes 155 tisíc lidí starších 80 let. Z toho 45 655 seniorů si podle vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly také rezervovalo termín k očkování.

Proti koronaviru bylo v Česku do sobotního odpoledne očkováno podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO přibližně 105 tisíc lidí. Při očkování proti koronaviru zatím ze všech zemí postupuje nejrychleji Izrael, který naočkoval více než 25 procent obyvatel. V zemích Evropské unie je na tom nejlépe Dánsko, které dosud naočkovalo přes 2,5 procenta populace, následuje Malta a Slovinsko.