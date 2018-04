'Zeptejte se těch, kteří tady seděli.' Podle náměstka Středočeského kraje byl úvěr úměrný době

„V kontextu toho, kdy byl úvěr sjednán, je ta částka přiměřená,“ říká náměstek Středočeského kraje Gabriel Kovács (ANO) k úvěru 1,8 miliardy korun, jenž je úročen zhruba šesti procenty bez možnosti změnit sazbu. Radiožurnál zjistil, že Středočeský kraj tak platí na úrocích o 60 milionů korun ročně víc, než by za takovou půjčku platily ostatní kraje. Smlouvu podepsal v roce 2008 tehdejší hejtman Petr Bendl z ODS. Rozhovor Praha 20:00 16. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radnice Středočeského kraje na pražském Smíchově | Zdroj: Wikimedia Commons

Pane náměstku, úvěr za 1,8 miliardy byl uzavřen v roce 2008. Úřad jej splácí od roku 2010 a průměrně zaplatí na úrocích 86,3 milionu ročně. Zdá se vám ta částka přiměřená?

V kontextu toho, kdy byl úvěr sjednán, je ta částka přiměřená. V roce 2008 byla výše úrokových sazeb řádově o pět procent výše, a je to tedy adekvátní. To úročení je fixní na 20 let a bez sankce ho nelze vypovědět.

Radiožurnál si nechal od všech krajů zaslat, kolik platí na úrocích a vyšlo nám, že i ty kraje, které smlouvy uzavřely v té samé době jako vy, mají aktuálně sazbu kolem 1 až 1,5 procenta. Jak je možné, že je v tom takový rozdíl?

Ano, to je možné, protože tehdy se ty jiné kraje rozhodly, že uzavřou úvěr se sazbou, která byla plovoucí. Kdežto Středočeský kraj uzavřel úvěr se sazbou, která je fixní, a to po celou dobu do splatnosti, tj. na 20 let.

Pokud by úrokové sazby rostly, tak bychom měli výhodnější podmínky. Nicméně úrokové sazby klesaly a z toho důvodu, když to porovnáme, je ten rozdíl v neprospěch kraje.

Zeptejte se těch, kteří tam seděli

Nebyla to tehdy chyba? Proč kraj neuzavřel úvěr s proměnlivou sazbou, která byla tehdy podle údajů České národní banky okolo 4 procent, a rozhodl se pro fixní sazbu?

Na tuto otázku vám odpovím příkladem. Pokud se budete pojišťovat 20 let proti požáru a nevyhoříte, tak pak si budete pokládat otázku, že byla chyba platit si pojištění.

Ale musíte se zeptat lidí, kteří proto hlasovali na zastupitelstvu. Zřejmě očekávali, že vývoj úrokových sazeb bude takový, že to poroste. Přišlo jim, že fixní úrok bude výhodný. Navíc si musíte uvědomit, že je to úvěr na dvacet let.

No právě, je to na 20 let s fixní sazbou a nedá se to podle vás ani vypovědět, ani po nějaké době přefinancovat. To není nevýhodné?

Tomu rozumím, ale když se na to kouknete obráceně - třeba 3M PRIBOR činil v roce 2000 5,4 procenta.

Ale úvěr nemocnic se schvaloval v roce 2008.

Vy mě neustále tlačíte do vyjádření, které není fér. Vy po mně chcete ex post zdůvodnění, proč něco bylo špatně.

Ne, já se vás ptám, jestli je ten úvěr podle vás výhodný.

To je to samé jako s pojištěním. Máte hypotéku z roku 2008, tak je za sazby z roku 2008. Tečka.

Nevím, kdo by si uzavíral hypotéku na dvacet let bez možnosti refinancování.

Ale to se musíte zeptat těch lidí, kteří o tom rozhodovali. Ta možnost tam byla a asi chtěli mít garanci jasné úrokové sazby.

Po bitvě je každý generál

Ptám se vás - jako náměstka pro oblast financí - zda je to výhodné?

Z profesionálního hlediska odmítám odpovídat na otázku, která se musí vyhodnotit ex post. Prostě po bitvě je každý generálem. To není fér. Zeptejte se těch lidí, kteří tady seděli. Odmítám z profesionálního pohledu hodnotit rozhodnutí někoho jiného.

Z profesního hlediska to nejde. A nestavte tu věc jen tak, že se celý úvěr vzal na fix. To není pravda. Středočeský kraj v letech 2008 až 2010 načerpával úvěr a vzal 70 procent na flow (plouvoucí úroková sazba, pozn. red) a 30 procent na fix. I to je signál, jak tehdy rozhodovalo zastupitelstvo, že chtělo riziko diverzifikovat.

Já jen nechápu, když se ten fixní úrok podle smlouvy pohybuje od 5,8 do 6,7 procenta, ale zastupitelstvo se nepřikloní k tomu vzít si úrok s proměnlivou sazbou úroku, která byla podle tabulek ČNB v roce 2008 průměrně okolo 4 procent.

I dnes za fix platíte víc a v té době byly ty rozdíly jiné. V roce 2010, kdy vrcholila hospodářská krize, tady se mluvilo o tom, že nebudou peníze a nebudou dolary.

Ten úvěr se ale schválil v roce 2008. V roce 2010 se začal čerpat.

V té době se dělalo ještě dílčí schvalování o tom poměru, kolik bude fixní a kolik proměnlivá.

V roce 2010 ale byly proměnlivé sazby podle ČNB dokonce na 1,44 procenta.

Dobře, musíte se na to zeptat pana Bendla (Petr Bendl z ODS byl hejtmanem kraje v letech 2000 až 2008. Smlouvu podepsal krátce před svým odchodem z funkce, pozn. red.). Z mého pohledu odpověď je jednouchá: nechtěli jít do rizika a chtěli mít jistotu. Nelze si vzít jen třicet procent úvěrů a ty kritizovat.

Ale teď mluvíte ještě o druhém úvěru. To je přímo úvěr kraje.

Ale rozhodovali o něm ti samí lidé, a to je zásadní kontextová informace. Taky si spočítejte, že za ten druhý úvěr - úvěr kraje - jsme zaplatili v loňském roce 0,36 procenta. To tam napište. Kdybychom ty úvěry sečetly, tak to budeme počítat jako celek, jsme na úrokové sazbě 2,25 procenta.

Rozumím, co chcete říct. Ale pokud by byl úvěr středočeských nemocnic úročen stejně jako ten druhý úvěr, úvěr kraje, kraj ušetří nejméně 50 milionů ročně.

No to je pravda, ale znovu říkám, to rozhodnutí padlo v roce 2008.

Drobná úspora

To vím, ale vy jste to začal porovnávat. Když to vezmeme do důsledků, tak by kraj, kdyby ten první úvěr úročil jako ten druhý, za tu dobu ušetřil nejméně 450 milionů.

To je rozhodnutí je z roku 2008, už s tím nic neuděláme. Já bych byl rád, abyste tam napsala, že v součtu s krajskými úvěry platíme prostě 2,25 procenta a už to bude vypadat jinak.

Pokud nás chcete porovnat s ostatníma, kteří udělali rozhodnutí jinou formou, a že platíme mnohonásobně víc, tak ať to je celé.

Pojďme se tedy přesunout do aktuální doby. Jednali jste od roku 2016 o refinancování toho úvěru? Přece jen kraj je jeden z nejspolehlivějších dlužníků. Proč jste ten úvěr nerefinancovali?

Jednáme o něm. Je možné úvěry předčasně splatit, nicméně není možné se bez sankce vyvázat z fixních úrokových sazeb a je to velmi komplikované jednání.

Nicméně v tuto chvíli to vypadá, že se nám podaří dojednat refinancování úvěrů, jehož výsledkem bude úspora pro Středočeský kraj 20 milionů.

Dvacet milionů ročně?

Ne, 20 milionů celkem do splatnosti těchto úvěrů.

To není úplně vysoká suma, když platíte na úrocích skoro 90 milionů ročně.

To máte pravdu, ale úvěry jsou pod smlouvou. Byla uzavřena v roce 2008 a my se z ní teď nemůžeme jednostranně vyvázat.

Jaké tam jsou sankce?

Pokud bychom teď ten úvěr splatili, museli bychom uhradit sankční pokutu ve výši pěti procent ročně - fakticky se jedná o rozdíl mezi úrokovými sazbami aktuálními a z roku 2008.

Takže to vychází, že byste museli zaplatit nějakých sedmdesát milionů ročně až do roku 2025.

Přesně tak.

I přesto trváte na tom, že je úvěr přiměřený?

Ale ta otázka je irelevantní. Já s tím nemůžu nic udělat. Pokud se mě zeptáte, jestli bych raději platil procento místo šesti, raději bych platil procento. Ale já nemůžu platit procento, protože jsme se smluvně zavázali platit šest procent.

Pokud bych měl hypotéku z roku 2008 a platil pět procent, je to v kontextu dnešních cen nevýhodné.

V roce 2008, kdy to bylo sjednané, to bylo obvyklé?

Sjednaná vazba odpovídá tehdejším tržním podmínkám. Ověřovali jsme si to v loňském roce.

Jak jste to ověřovali?

Pomocí nezávislých úrokových sazeb, konkrétně historických kotací úrokových swapů na 20 let.

Tu analýzu jste dělal vy sám, nebo nějaká poradenská společnost?

Já sám.