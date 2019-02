‚Stačí ústní pokyny.‘ Středočeské hejtmanství sloučení odborů chystalo necelé dva měsíce, podklady nejsou

Měla to být dlouho plánovaná změna. Nyní se ale ukazuje, že středočeské hejtmanství začlenění odboru, který má rozhodovat o odvolání v kauze údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), připravovalo necelé dva měsíce. Krajský úřad navíc nemá žádné podklady, které by reorganizaci zdůvodňovaly, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Původní zpráva Praha 6:30 26. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová na únorovém sněmu hnutí ANO | Foto: Jan Handrejch / Právo | Zdroj: Profimedia

Bylo to dlouhodobě plánované, s kauzou premiéra to nijak nesouvisí. Alespoň tak změnu v organizaci středočeského hejtmanství vysvětloval šéf úřadu Jiří Holub. Za jeho slova se postavila také hejtmanka Jaroslava Jermanová Pokorná z hnutí ANO, úředníci by podle ní měli mít klid na práci. I proto hlasy tamní koalice zabránily, aby se celá věc minulý týden probírala na zastupitelstvu kraje.

Neuspěla tak část opozice, která se o reorganizaci zajímala, protože přišla ve stejné době, kdy Černošice rozhodovaly o možném konfliktů zájmů předsedy vlády. A právě Středočeský kraj bude rozhodovat o odvolání. Jenže přestupky, které dosud řešil odbor správních agend, má nově – od 1. února – na starosti odbor legislativně právní.

Server iROZHLAS.cz potom, co změna vyšla najevo, požádal s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím o veškeré podklady a materiály, které v souvislosti s reorganizací daných odborů vznikly. Krajský úřad ale žádost částečně zamítl s tím, že dokumentaci nemá.

„Povinnému subjektu není nikým ukládána povinnost činit při organizačních změnách zápisy, vytvářet podklady či analýzy či jiné informace,“ píše v odpovědi šéf odboru podpory řízení krajského úřadu František Snopek. Organizační změny jsou podle dokumentu ze zákona plně v kompetenci ředitele: „Na základě toho postačují ústní pokyny vedoucí k přípravě příslušného organizačního opatření.“

Absenci podkladových materiálů kritizuje například opoziční zastupitel a místopředseda ODS Martin Kupka. Středočeský úřad by měl k celé kauze podle něj přistupovat transparentně.

„Úřad má být otevřený. Je placený z peněz daňových poplatníků a já nevidím žádný důvod, proč by měl tajit kroky, které k reorganizaci vedly. Pozastavil bych se nad tím, že nevznikla žádná analýza, žádná úvaha a nediskutovalo se o tom, jakou logiku ta změna má, čeho se tím dosáhne a jaký bude mít finanční efekt,“ řekl nyní na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Dvouměsíční příprava

Středočeský úřad se vyjádřil alespoň k další části žádosti o informaci, tedy k tomu, jak dlouho se přeskupení odborů chystalo. Odpověď? „Změna se diskutovala již od konce listopadu 2018, kdy byla vedoucí odboru správních agend současně pověřena dočasně vedením také odboru zdravotnictví.“ Ve stejné době přitom Černošice s předsedou vlády zahájily přestupkové řízení.

Definitivní verdikt sloučit přestupkovou agendu s jiným odborem padlo podle dokumentu v polovině ledna. „Konečné rozhodnutí učinil ředitel krajského úřadu ústním pokynem po zasedání rady kraje, která dne 14. ledna jmenovala od 1. února do funkce vedoucí odboru zdravotnictví stávající vedoucí odboru správních agend,“ stojí dále v odpovědi s tím, že posléze se změna diskutovala „se všemi dotčenými odbory a s odborovou organizací“.

Úřad také „zaslal“ samotné rozhodnutí o sloučení odborů datované 24. ledna. Ačkoli dokument neobsahuje osobní údaje, hejtmanství ho celý začernilo. Ovšem nedůsledně, původní text je stále čitelný. Server iROZHLAS.cz navíc opatření už dříve zveřejnil v plném znění.

Středočeský úřad serveru iROZHLAS.cz zaslal rozhodnutí o sloučení odborů v anonymizované podobě | Zdroj: Český rozhlas

Ředitel úřadu Holub sloučení odborů už dříve odůvodňoval zefektivněním chodu hejtmanství včetně mzdových úspor za dvě pracovní místa, tedy vedoucí odboru a asistentku. Zároveň ale dodal, že žádné personální změny nenastaly.

Hnutí Starostové a nezávislí minulé pondělí na zastupitelstvu současně navrhovalo, aby se případem premiéra zabýval kvůli systémové podjatosti jiný krajský úřad. Podnětu poslance Víta Rakušana se ale hejtmanka pouze zasmála, odmítl to tehdy i šéf úřadu Holub. Dále se k věci nechce vyjadřovat.

„Až do konce skončení správního řízení nebude věc komentovat. V dalším proto odkazujeme na neveřejnost tohoto řízení. Věc bude vyřízena v zákonem stanové lhůtě,“ uvedla na dotaz mluvčí kraje Helena Frintová na dotaz, zda se o této variantě přesto uvažuje.

Černošický úřad ve věci Babiše rozhodl 21. ledna. Radnice výsledek řízení nezveřejnila, z reakce premiéra ale vyplývá, že to bylo v jeho neprospěch. Podle deníku Právo dostal za přestupek proti zákonu o střetu zájmů pokutu ve výši 200 tisíc korun. Babiš se ve věci zkraje února odvolal, spis případu předaly Černošice na Středočeský kraj minulý týden.

Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který předal v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Babiš pochybení opakovaně odmítl.