Středočeský kraj otočil v případu zveřejňování odměn úředníků. Radní rozhodli o stažení žaloby

Středočeský kraj vezme zpět žalobu na ministerstvo vnitra, kterou podal v souvislosti s případem odměn úředníků. Rozhodli o tom radní, uvedla v pátek hejtmanka Petra Pecková (STAN). Kraj za bývalého vedení podal správní žalobu na vnitro poté, co nařídilo, že hejtmanství musí zveřejnit jména aspoň čtyř nejvýše postavených úředníků s nadstandardními platy kolem bývalé hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Praha 16:31 4. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Pecková | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle zjištění serveru SeznamZprávy.cz brali někteří zaměstnanci krajského úřadu v letech 2018 a 2019 k běžnému platu měsíční odměny mezi 60 000 a 85 000 korun. Tím se jejich výplata dostala na 120 tisíc až 150 tisíc korun měsíčně. Jeden bral přes 190 tisíc korun, tedy víc než ministr.

Středočeský kraj musí odtajnit nejlépe placené ‚VIP úředníky‘. Úřad oznámil, že bude konat podle zákona Číst článek

Informace o platech kraj zveřejnil v anonymizované podobě. Ministerstvo ale rozhodlo, že musí jména úředníků odtajnit. Kraj s tím nesouhlasil a bránil se správní žalobou, kterou chce nové vedení v čele s Peckovou stáhnout.

Ministerstvo vnitra přitom nedávno uvedlo, že kraj by žalobu brát zpátky neměl. Kdyby věc projednaly soudy, mohl by podle něj případ posloužit jako návod pro podobné kauzy do budoucna. Pecková to tak ale nevidí. „Domnívám se, že soud by přelomové rozhodnutí neudělal, navíc judikatura je v této oblasti ustálená a jasná. Z mého pohledu by to bylo jen zbytečné vynakládání finančních prostředků Středočeského kraje,“ míní.

Konzultace s Kužílkem

Hejtmanka uvedla, že si prostudovala všechny dokumenty a záležitost konzultovala s právníky i autorem zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřichem Kužílkem. Po stažení žaloby se řízení obnoví a následně se bude u všech dotčených provádět takzvaný test proporcionality.

Vnitro žádá Středočeský kraj, aby nestahoval žalobu kvůli odměnám úředníků. Verdikt nastaví pravidla Číst článek

„Pokud bude převažovat veřejný zájem nad ochranou soukromí, pošleme informace žadateli a rovněž odpověď zveřejníme, jak ukládá zákon,“ dodala Pecková.

Ochrana osobních údajů

Ve zveřejněné anonymizované tabulce byly uvedeny měsíční odměny 20 úředníků, ale nebylo jasné, komu jednotlivé odměny patří. Odtajnění jmen kraj odmítal s tím, že by porušil zákon o ochraně osobních údajů.

Proti zveřejnění jmen k celé tabulce, tedy dvaceti lidí, se odvolal. V listopadu pak splnil povinnost, kterou mu zadalo ministerstvo vnitra, a zveřejnil odměny čtyř nejvýše postavených úředníků. O zbylých 16 jménech se dál rozhoduje ve správním řízení, které je kvůli správní žalobě pozastavené.