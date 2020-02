Středočeský kraj vydal nové stavební povolení pro obchvat Olbramovic, hotovo má být do tří let

Trikolóru opustil místopředseda Hlaváček. ‚Členství se neslučuje s mým životním přesvědčením,‘ napsal

„Neumím lhát sám sobě a nechci lhát veřejnosti, abych předstíral něco, co tak už není, to dělat nechci, nebudu a nikdy jsem to nedělal,“ uvedl Norbert Hlaváček v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.