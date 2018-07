Rezignujte, vyzval středočeský radní ředitele záchranné služby obžalovaného v kauze ‚Rath 2‘

Středočeský radní pro zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) vyzval ředitele středočeské záchranné služby Martina Houdka k okamžité rezignaci. Důvodem je druhá větev korupční kauzy bývalého hejtmana za ČSSD Davida Ratha, v níž je ředitel záchranky mezi obžalovanými, uvedla ve čtvrtek Helena Frintová z krajského úřadu v tiskové zprávě. Houdek rezignaci odmítl, nevidí k ní žádný důvod. Praha 18:05 12. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranná služba (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Vyzval jsem pana doktora Martina Houdka k okamžité rezignaci a očekávám, že tak ještě dnešního dne učiní. Nestane-li se tak, bude se jeho odvoláním z funkce zabývat rada kraje na svém nejbližším jednání,“ řekl Bezděk. Radní zasednou v pondělí 23. července.

„Rezignaci jsem odmítl, nevidím jakýkoliv důvod, proč bych rezignoval. Naopak vítám to, že konečně po pěti letech budu mít možnost očistit své jméno u řádného soudu,“ řekl Houdek. Bezděk vzal podle něj jeho odmítavý postoj na vědomí.

O Houdkově odvolání tak budou rozhodovat radní. „Samozřejmě se odvolání bojím, není mi to příjemné, dělám to 9,5 roku a k mé práci výtky nikdy nepřišly. Je to nepříjemné, ale překvapuje mě to, protože v té kauze se nic nestalo, obžaloba je už roky na stole,“ dodal Houdek.

Státní zástupce Jiří Pražák ve středu podal obžalobu na devět lidí a osm firem ve druhé větvi korupční kauzy bývalého hejtmana Davida Ratha. Týká se zejména přijetí úplatků, podplácení, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, pletich při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů Evropské unie. Případem se bude zabývat Krajský soud v Praze.

Druhá větev kauzy se týká manipulace veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic, konkrétně rekonstrukcí či výstavby pavilonů nemocnic v Kladně, Mladé Boleslavi a Kolíně a dodávky sanitek pro středočeskou záchrannou službu. Celkem šlo o zakázky za více než 700 milionů korun. Obžalovaní v druhé části korupční kauzy podle vyšetřovatelů požadovali úplatky za 66,4 milionu korun, z toho údajně převzali 3,4 milionu korun.