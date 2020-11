Vnitro žádá Středočeský kraj, aby nestahoval žalobu kvůli odměnám úředníků. Verdikt nastaví pravidla

Ministerstvo vnitra nechce, aby Středočeský kraj stáhl žalobu kvůli zveřejnění odměn úředníků. Odůvodnil to tím, že rozhodnutí soudu v případu by přispělo k formulování konkrétnějších podmínek pro zpřístupňování informací o penězích vyplácených zaměstnancům územní samosprávy. Informoval o tom v úterý server Deník N. Praha 12:29 24. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Pecková | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kraj podal v říjnu správní žalobu na vnitro poté, co rozhodlo, že hejtmanství musí zveřejnit jména aspoň čtyř nejvýše postavených úředníků s nadstandardními platy kolem bývalé hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Její nástupkyně Petra Pecková (STAN) před časem avizovala stažení žaloby.

„Říkali jsme, že ji (žalobu) stáhneme a že informace, které bude možné zveřejnit, zveřejníme. Chci to probrat s právníky, protože ministerstvo vnitra nás paradoxně prosí o to, zda bychom žalobu nenechali běžet, protože by pak vznikl judikát, ze kterého by i ministerstvo vnitra mohlo čerpat,“ řekla pro Deník N Pecková.

Mluvčí vnitra Hana Malá doplnila, že ministerský odbor veřejné správy, dozoru a kontroly nezasahoval do rozhodování kraje o případném zpětvzetí žaloby ani nevydal žádné doporučení, jen ve svém stanovisku nastínil možnou argumentaci, proč v soudním sporu pokračovat.

Podle Deníku N se ve stanovisku, které má k dispozici, konstatuje, že ve sporu o informace o platech ředitele krajského úřadu a jeho zástupců jde o „precedentní řešení právní otázky“. Jde tedy o to, zda poskytnutí takových informací nenarušuje zákonem danou ochranu osobních údajů a soukromí.

Plat jako ministr

Podle dřívějších informací serveru SeznamZpravy.cz brali někteří zaměstnanci středočeského krajského úřadu v letech 2018 a 2019 k běžnému platu měsíčně nadstandardní odměny mezi 60 000 a 85 000 Kč. Tím se jim výplata dostala na 120 000 až 150 000 korun měsíčně. Jeden z nich bral přes 190 000 korun, tedy více než ministr.

Informace o platech úředníků kraj nejdřív zveřejnil jen v anonymizované podobě. V tabulce byly uvedeny měsíční odměny 20 úředníků, ale nebylo jasné, komu jednotlivé odměny patří. Zveřejnění jmen kraj odmítal s tím, že by porušil zákon o ochraně osobních údajů. Proti zveřejnění jmen k celé tabulce, tedy dvaceti lidí, se odvolal.

V listopadu pak kraj splnil povinnost, kterou mu zadalo ministerstvo vnitra, a zveřejnil odměny čtyř nejvýše postavených úředníků. O zbylých 16 jménech se dál rozhoduje ve správním řízení, které je nyní kvůli správní žalobě pozastavené.